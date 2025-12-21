Chân dung nữ diễn viên kém Mạnh Trường 16 tuổi đang 'gây sốt' trên VTV
GĐXH - Chỉ mới xuất hiện phim giờ vàng VTV "Lằn ranh" với Mạnh Trường, diễn viên Hà Bích Ngọc đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.
Phân cảnh của Hà Bích Ngọc và Mạnh Trường trong "Lằn ranh". FBNV
Bởi xuất thân là mẫu ảnh thời trang, Bích Ngọc ý thức rõ nguy cơ bị chú ý nhiều về ngoại hình hơn khả năng diễn xuất. Vì vậy, cô chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho những thử thách khó, chấp nhận học lại từ đầu khi rẽ hướng sang diễn xuất.
