Chân dung nữ diễn viên kém Mạnh Trường 16 tuổi đang 'gây sốt' trên VTV

Chủ nhật, 09:19 21/12/2025 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chỉ mới xuất hiện phim giờ vàng VTV "Lằn ranh" với Mạnh Trường, diễn viên Hà Bích Ngọc đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Chân dung nữ diễn viên Hà Bích Ngọc kém Mạnh Trường 16 tuổi đang gây sốt - Ảnh 1.'Vợ màn ảnh' kém diễn viên Mạnh Trường 16 tuổi quê ở Bắc Ninh là ai?

Thanh Huế, nữ diễn viên sinh năm 2001 đảm nhiệm vai Hiền, vợ của Triển do Mạnh Trường đóng trong phim giờ vàng "Lằn ranh".

Chân dung nữ diễn viên Hà Bích Ngọc kém Mạnh Trường 16 tuổi đang gây sốt - Ảnh 2.

Bích Ngọc gây chú ý khi thủ vai Thủy - đàn em của Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam và đang có mối quan hệ mập mờ với Triển (Mạnh Trường) trong phim "Lằn ranh". Những phân cảnh đong đưa cùng Triển của Thủy gây sốt mạng xã hội vì gương mặt xinh xắn và biểu cảm rất "tình".

Phân cảnh của Hà Bích Ngọc và Mạnh Trường trong "Lằn ranh". FBNV

Chân dung nữ diễn viên Hà Bích Ngọc kém Mạnh Trường 16 tuổi đang gây sốt - Ảnh 3.

Bích Ngọc cùng NSND Trung Anh (vai ông Sách - Phó Chủ tịch tỉnh) trong hậu trường "Lằn ranh".

Chân dung nữ diễn viên Hà Bích Ngọc kém Mạnh Trường 16 tuổi đang gây sốt - Ảnh 4.

Hà Bích Ngọc sinh năm 2001 tại Hà Nội. Người đẹp lần đầu chạm ngõ phim truyền hình, bày tỏ sự bất ngờ và vui mừng trước phản ứng tích cực từ khán giả.

Chân dung nữ diễn viên Hà Bích Ngọc kém Mạnh Trường 16 tuổi đang gây sốt - Ảnh 5.
Chân dung nữ diễn viên Hà Bích Ngọc kém Mạnh Trường 16 tuổi đang gây sốt - Ảnh 6.

Bởi xuất thân là mẫu ảnh thời trang, Bích Ngọc ý thức rõ nguy cơ bị chú ý nhiều về ngoại hình hơn khả năng diễn xuất. Vì vậy, cô chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho những thử thách khó, chấp nhận học lại từ đầu khi rẽ hướng sang diễn xuất.

Chân dung nữ diễn viên Hà Bích Ngọc kém Mạnh Trường 16 tuổi đang gây sốt - Ảnh 7.

Bích Ngọc thừa nhận, nhan sắc là một lợi thế ban đầu để bước vào nghề, nhưng cũng là lời nhắc nhở cô phải trau dồi kỹ năng, tránh bị "đóng khung" ở vẻ ngoài. "Tôi luôn tự nhắc mình cần học hỏi nhiều hơn để qua những vai diễn khán giả nhớ đến mình vì diễn xuất", cô chia sẻ.

Chân dung nữ diễn viên Hà Bích Ngọc kém Mạnh Trường 16 tuổi đang gây sốt - Ảnh 8.

Ngoài diễn xuất, Bích Ngọc xây dựng hình ảnh theo hướng nữ tính, sang trọng và lịch sự, phong cách phù hợp với nền tảng người mẫu ảnh thời trang.

Chân dung nữ diễn viên Hà Bích Ngọc kém Mạnh Trường 16 tuổi đang gây sốt - Ảnh 9.

Cô cho biết bản thân khá kỷ luật trong việc giữ gìn vóc dáng, phong thái, một phần nhờ sự đồng hành, nhắc nhở của chị gái từ nhỏ.

Chân dung nữ diễn viên Hà Bích Ngọc kém Mạnh Trường 16 tuổi đang gây sốt - Ảnh 10.

Về quan điểm sống, nữ diễn viên trẻ cho rằng phụ nữ đẹp không chỉ ở ngoại hình mà còn ở tính cách, tâm hồn, cách sống và những giá trị tích cực mang lại cho người khác.

Chân dung nữ diễn viên Hà Bích Ngọc kém Mạnh Trường 16 tuổi đang gây sốt - Ảnh 11.

Trong chuyện tình cảm, cô không đặt ra tiêu chuẩn cụ thể, chỉ mong tìm được người biết đồng hành và sẻ chia vì bản thân là người sống thiên về tình cảm.

