'Vợ màn ảnh' kém diễn viên Mạnh Trường 16 tuổi quê ở Bắc Ninh là ai?

Chủ nhật, 13:58 14/12/2025 | Giải trí

Thanh Huế, nữ diễn viên sinh năm 2001 đảm nhiệm vai Hiền, vợ của Triển do Mạnh Trường đóng trong phim giờ vàng "Lằn ranh".

'Vợ màn ảnh' kém diễn viên Mạnh Trường 16 tuổi quê ở Bắc Ninh là ai? - Ảnh 1.

Đây là bộ phim chính luận đầu tiên Thành Huế tham gia nhưng lại là bộ phim thứ 5 cô góp mặt trên sóng giờ vàng sau: "Món quà của cha", "Biệt dược đen", "Độc đạo" và "Cha tôi người ở lại".

'Vợ màn ảnh' kém diễn viên Mạnh Trường 16 tuổi quê ở Bắc Ninh là ai? - Ảnh 2.

Đóng phim khi vẫn còn là sinh viên trường ĐH Sân khấu & Điện ảnh, Thanh Huế chủ yếu đóng vai phụ trong các dự án phim dài hơi trên VTV.

'Vợ màn ảnh' kém diễn viên Mạnh Trường 16 tuổi quê ở Bắc Ninh là ai? - Ảnh 3.

Nữ diễn viên sinh năm 2001, quê Bắc Ninh. Cô là sinh viên của lớp Diễn viên kịch - điện ảnh - truyền hình do NSND Trung Anh làm chủ nhiệm. Tuy nhiên trong "Lằn ranh", Thanh Huế lại không có cảnh nào diễn chung với thầy Trung Anh.

'Vợ màn ảnh' kém diễn viên Mạnh Trường 16 tuổi quê ở Bắc Ninh là ai? - Ảnh 4.

Thanh Huế kém bạn diễn tới 16 tuổi nhưng diễn xuất tự nhiên với đàn anh.

'Vợ màn ảnh' kém diễn viên Mạnh Trường 16 tuổi quê ở Bắc Ninh là ai? - Ảnh 5.

Ngoài đời, nữ diễn viên 24 tuổi chuộng phong cách nhẹ nhàng, nữ tính.

'Vợ màn ảnh' kém diễn viên Mạnh Trường 16 tuổi quê ở Bắc Ninh là ai? - Ảnh 6.

Dù mới đóng phim không lâu nhưng Thanh Huế đã có thể tự sắm ô tô cho riêng mình.

'Vợ màn ảnh' kém diễn viên Mạnh Trường 16 tuổi quê ở Bắc Ninh là ai? - Ảnh 7.

Thanh Huế chuộng phong cách truyền thống với áo dài và mái tóc dài thẳng tự nhiên.

'Vợ màn ảnh' kém diễn viên Mạnh Trường 16 tuổi quê ở Bắc Ninh là ai? - Ảnh 8.

Việc góp mặt trong nhiều dự án phim giờ vàng giúp nữ diễn viên được nhiều nhãn hàng chú ý và mời quảng cáo.

'Vợ màn ảnh' kém diễn viên Mạnh Trường 16 tuổi quê ở Bắc Ninh là ai? - Ảnh 9.

Nhan sắc đời thực giản dị bất chấp cam thường của người đẹp Bắc Ninh.



Huyền My
