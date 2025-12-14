Mạnh Trường hé lộ về vai Triển được dự đoán là 'trùm cuối' trong phim 'Lằn ranh'
GĐXH - Diễn viên Mạnh Trường vào vai Ngọc Triển - nhân vật bí ẩn, gây chú ý với khán giả qua bộ phim "Lằn ranh".
Trong những tập gần đây của "Lằn ranh", nhân vật Ngọc Triển (diễn viên Mạnh Trường) đã trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả phim truyền hình. Sự bí ẩn, đa tầng tính cách và loạt hành động gây nghi vấn khiến nhiều người đặt câu hỏi: Triển rốt cuộc là người tốt hay kẻ đứng sau các vụ việc ở Việt Đông?
Nhắc đến phản hồi của khán giả, Mạnh Trường cho biết anh thực sự hạnh phúc khi Triển nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh. Nam diễn viên chia sẻ trên Thời báo VTV: "Xem những góp ý, suy nghĩ hay lời khen của khán giả, Trường rất vui vì vai diễn mới được đón nhận. Triển hay ở chỗ có nhiều màu sắc. Khi tiếp xúc với từng nhân vật khác nhau, anh ta lại bộc lộ một màu sắc khác".
Trong "Lằn ranh", Mạnh Trường vào vai Triển - Chánh văn phòng UBND tỉnh Việt Đông, đây cũng là lần hiếm hoi anh hóa thân vào một vai diễn đa chiều, nhiều màu sắc, một chánh văn phòng khôn khéo, giỏi xoay sở, biết cách tồn tại trong mọi thế cờ. "Vai diễn này cũng là một thử thách với tôi. Với vai Triển, có thể đôi lúc khán giả xem sẽ thấy anh ta hoàn toàn là một nhân vật chính diện. Nhưng đôi khi ở nhiều phân đoạn lại thấy anh ta có thể là vai phản diện" - Mạnh Trường chia sẻ.
Theo anh, chính sự đa diện ấy khiến nhân vật trở nên thú vị và liên tục gây tò mò cho người xem. Triển không đi theo một lối diễn cảm xúc tuyến tính mà thay đổi tuỳ tình huống, khiến khán giả không thể đoán trước.
Để làm nên nét cuốn hút đó, Mạnh Trường và đạo diễn Mai Hiền đã thống nhất phải tạo cho Triển "một lớp sương mù", khiến khán giả không thể nhìn thấu ngay từ đầu. Vai Triển sẽ rất bí ẩn, không biết sau này anh ta là người tốt hay xấu. Theo nam diễn viên, việc duy trì sự mơ hồ nhưng vẫn hợp lý trong từng hành động của nhân vật là thử thách lớn. Tuy nhiên, chính điều đó khiến Triển trở thành một vai đáng để khai thác.
Dù có thể đọc, tìm hiểu và quan sát để xây dựng tạo hình một chánh văn phòng ở cơ quan công quyền, nhưng Mạnh Trường cho rằng điều quan trọng "Cái thần thái mới là điều khó", đây cũng là lý do khiến anh hứng thú với vai diễn này. Triển không chỉ là một công chức, mà còn là người chứa đựng nhiều lớp tâm lý ẩn sau vẻ ngoài chỉn chu, mềm mỏng. Tìm ra được "chất" của nhân vật, theo anh, chính là phần thú vị nhất.
Trong số các phân đoạn đã lên sóng, Mạnh Trường cho biết những cảnh diễn cùng NSND Trung Anh (vai Phó bí thư tỉnh Sách) khiến anh hài lòng nhất. Sự đối lập giữa vẻ ngoài kiểm soát và nội tâm nhiều ẩn ý giúp Triển trở nên hấp dẫn, tạo nên nhịp đối thoại căng nhưng không kịch tính một cách lộ liễu.
Nhiều khán giả theo dõi bộ phim cho rằng, Triển có phải "trùm cuối" hay không? Trước câu hỏi này, Mạnh Trường không hé lộ câu trả lời, nhưng để lại một gợi mở quan trọng: "Càng về sau, nhân vật Triển sẽ càng phức tạp và cực kỳ khó đoán. Tính cách thật của anh ta sẽ dần lộ ra".
Mạnh Trường sinh năm 1985, là một trong những nam diễn viên quen mặt với các bộ phim truyền hình phía Bắc. Anh ghi dấu ấn trong các bộ phim "Zippo, mù tạt và em", "Ngược chiều nước mắt", "Cả một đời ân oán", "Hương vị tình thân", "Hồ sơ cá sấu", "Hoa nở trái mùa", "Tuổi thanh xuân 2", "Chúng ta của 8 năm sau"... Vẻ ngoài điển trai cùng diễn xuất tự nhiên giúp Mạnh Trường nhận được nhiều tình cảm của khán giả.
Trong sự nghiệp của mình, Mạnh Trường đã đảm nhận nhiều kiểu nhân vật khác nhau, song phần lớn vẫn là hình mẫu người đàn ông thành đạt, lịch lãm, lãng mạn và luôn hết mực chiều chuộng phụ nữ.
Rực rỡ sắc màu Giáng sinh châu Âu giữa lòng Hà NộiCâu chuyện văn hóa - 16 phút trước
GĐXH - Hội chợ Giáng sinh EU 2025 diễn ra tại Hà Nội ngày 14/12, thu hút đông đảo người dân, du khách khám phá không gian văn hóa - ẩm thực đậm sắc màu châu Âu.
Khán giả gặp lại NSƯT Kim Tiến với phim 'Đài thiên văn' phát sóng trên VTV3 tối nayXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Phim điện ảnh nổi tiếng thế giới "The Dish" (Đài thiên văn) phát sóng vào lúc 21h ngày 14/12 trên kênh VTV3.
'Vợ màn ảnh' kém diễn viên Mạnh Trường 16 tuổi quê ở Bắc Ninh là ai?Giải trí - 2 giờ trước
Thanh Huế, nữ diễn viên sinh năm 2001 đảm nhiệm vai Hiền, vợ của Triển do Mạnh Trường đóng trong phim giờ vàng "Lằn ranh".
Hòa Minzy có động thái khiến fan thích thú sau concert của Mỹ TâmGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Hòa Minzy tiết lộ đặc biệt sau concert See The Light của Mỹ Tâm thu hút sự quan tâm của fan.
Khoảnh khắc bất ngờ của Mỹ Tâm và Đen VâuGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Khán giả bất ngờ khi Đen Vâu xin lỗi Mỹ Tâm trên sân khấu Concert See The Light tối 13/12.
Huyền My: ‘Tôi sốc, bật khóc khi nghỉ việc MC’Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước
Á hậu Huyền My cho biết cô sốc khi nghe tin kênh truyền hình nơi mình đang làm việc dừng hoạt động. Người đẹp nhiều lần bật khóc vì đây là nơi cô gắn bó trong bốn năm qua.
Loạt tính cách chưa từng được hé lộ của Tiên Nguyễn ‘lộ rõ’ qua bài phát biểu của em trai Hiếu NguyễnThế giới showbiz - 20 giờ trước
GĐXH - Trong tiệc cưới của chị gái, Hiếu Nguyễn gây sốt bởi khoảnh khắc "bóc phốt" Tiên Nguyễn cực lầy lội nhưng vô cùng đáng yêu, chân thành.
Nữ giảng viên đại học quê Thanh Hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Lê Hà Trang - nữ giảng viên đại học quê Thanh Hóa, vừa giành top 1 Người đẹp ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn có thành tích học tập đáng nể.
Hotgirl đấu kiếm Việt Nam gây sốt tại SEA Games 33 được khen đẹp như Hoa hậu Đỗ Thị Hà là ai?Giải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Tham dự SEA Games 33, nữ kiếm thủ Ngô Thị Hương chiếm spotlight nhờ nhan sắc trong trẻo, vóc dáng chuẩn mẫu và đôi chân dài ấn tượng. Ngô Thị Hương được khen xinh đẹp như Hoa hậu Đỗ Thị Hà.
Bách đi tìm điều dưỡng Minh, Đức đe dọa Nghiêm bằng clip 'nóng'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 30 "Cách em 1 milimet", Bách đã quay trở lại bệnh viện để tìm thông tin về điều dưỡng Minh, còn Đức bất bình mà đe dọa Nghiêm bằng clip "nóng".
Thân thế nam diễn viên được giao phụ trách an ninh trong trong đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh NguyễnThế giới showbiz
GĐXH - Tùng Yuki mới đây đã khiến khán giả chú ý khi xuất hiện trong đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn với vai trò phụ trách an ninh. Ông khiến khán giả ấn tượng bởi phong cách làm việc chuyên nghiệp.