Mạnh Trường hé lộ về vai Triển được dự đoán là 'trùm cuối' trong phim 'Lằn ranh'

Chủ nhật, 13:46 14/12/2025 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
GĐXH - Diễn viên Mạnh Trường vào vai Ngọc Triển - nhân vật bí ẩn, gây chú ý với khán giả qua bộ phim "Lằn ranh".

Trong những tập gần đây của "Lằn ranh", nhân vật Ngọc Triển (diễn viên Mạnh Trường) đã trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả phim truyền hình. Sự bí ẩn, đa tầng tính cách và loạt hành động gây nghi vấn khiến nhiều người đặt câu hỏi: Triển rốt cuộc là người tốt hay kẻ đứng sau các vụ việc ở Việt Đông?

Nhắc đến phản hồi của khán giả, Mạnh Trường cho biết anh thực sự hạnh phúc khi Triển nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh. Nam diễn viên chia sẻ trên Thời báo VTV: "Xem những góp ý, suy nghĩ hay lời khen của khán giả, Trường rất vui vì vai diễn mới được đón nhận. Triển hay ở chỗ có nhiều màu sắc. Khi tiếp xúc với từng nhân vật khác nhau, anh ta lại bộc lộ một màu sắc khác".

Trong "Lằn ranh", Mạnh Trường vào vai Triển - Chánh văn phòng UBND tỉnh Việt Đông, đây cũng là lần hiếm hoi anh hóa thân vào một vai diễn đa chiều, nhiều màu sắc, một chánh văn phòng khôn khéo, giỏi xoay sở, biết cách tồn tại trong mọi thế cờ. "Vai diễn này cũng là một thử thách với tôi. Với vai Triển, có thể đôi lúc khán giả xem sẽ thấy anh ta hoàn toàn là một nhân vật chính diện. Nhưng đôi khi ở nhiều phân đoạn lại thấy anh ta có thể là vai phản diện" - Mạnh Trường chia sẻ.

Diễn viên Mạnh Trường hé lộ nhân vật Triển bí ẩn trong phim Lằn ranh - Ảnh 1.

Mạnh Trường góp mặt trong bộ phim "Lằn ranh" đang phát sóng trên kênh VTV1. Ảnh VTV

Theo anh, chính sự đa diện ấy khiến nhân vật trở nên thú vị và liên tục gây tò mò cho người xem. Triển không đi theo một lối diễn cảm xúc tuyến tính mà thay đổi tuỳ tình huống, khiến khán giả không thể đoán trước.

Để làm nên nét cuốn hút đó, Mạnh Trường và đạo diễn Mai Hiền đã thống nhất phải tạo cho Triển "một lớp sương mù", khiến khán giả không thể nhìn thấu ngay từ đầu. Vai Triển sẽ rất bí ẩn, không biết sau này anh ta là người tốt hay xấu. Theo nam diễn viên, việc duy trì sự mơ hồ nhưng vẫn hợp lý trong từng hành động của nhân vật là thử thách lớn. Tuy nhiên, chính điều đó khiến Triển trở thành một vai đáng để khai thác.

Dù có thể đọc, tìm hiểu và quan sát để xây dựng tạo hình một chánh văn phòng ở cơ quan công quyền, nhưng Mạnh Trường cho rằng điều quan trọng "Cái thần thái mới là điều khó", đây cũng là lý do khiến anh hứng thú với vai diễn này. Triển không chỉ là một công chức, mà còn là người chứa đựng nhiều lớp tâm lý ẩn sau vẻ ngoài chỉn chu, mềm mỏng. Tìm ra được "chất" của nhân vật, theo anh, chính là phần thú vị nhất.

Diễn viên Mạnh Trường hé lộ nhân vật Triển bí ẩn trong phim Lằn ranh - Ảnh 2.

Mạnh Trường cảm thấy hứng thú khi nhận vai Ngọc Triển, nhân vật có nhiều bí hiểm. Ảnh VTV

Trong số các phân đoạn đã lên sóng, Mạnh Trường cho biết những cảnh diễn cùng NSND Trung Anh (vai Phó bí thư tỉnh Sách) khiến anh hài lòng nhất. Sự đối lập giữa vẻ ngoài kiểm soát và nội tâm nhiều ẩn ý giúp Triển trở nên hấp dẫn, tạo nên nhịp đối thoại căng nhưng không kịch tính một cách lộ liễu.

Nhiều khán giả theo dõi bộ phim cho rằng, Triển có phải "trùm cuối" hay không? Trước câu hỏi này, Mạnh Trường không hé lộ câu trả lời, nhưng để lại một gợi mở quan trọng: "Càng về sau, nhân vật Triển sẽ càng phức tạp và cực kỳ khó đoán. Tính cách thật của anh ta sẽ dần lộ ra".

Diễn viên Mạnh Trường hé lộ nhân vật Triển bí ẩn trong phim Lằn ranh - Ảnh 3.

Trong "Lằn ranh", Mạnh Trường vào vai Triển đây là vai diễn đa chiều, nhiều màu sắc và được khán giả dự đoán là "trùm cuối" của phim. Ảnh VTV

Mạnh Trường sinh năm 1985, là một trong những nam diễn viên quen mặt với các bộ phim truyền hình phía Bắc. Anh ghi dấu ấn trong các bộ phim "Zippo, mù tạt và em", "Ngược chiều nước mắt", "Cả một đời ân oán", "Hương vị tình thân", "Hồ sơ cá sấu", "Hoa nở trái mùa", "Tuổi thanh xuân 2", "Chúng ta của 8 năm sau"... Vẻ ngoài điển trai cùng diễn xuất tự nhiên giúp Mạnh Trường nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

Trong sự nghiệp của mình, Mạnh Trường đã đảm nhận nhiều kiểu nhân vật khác nhau, song phần lớn vẫn là hình mẫu người đàn ông thành đạt, lịch lãm, lãng mạn và luôn hết mực chiều chuộng phụ nữ.

Bách đi tìm điều dưỡng Minh, Đức đe dọa Nghiêm bằng clip "nóng"Bách đi tìm điều dưỡng Minh, Đức đe dọa Nghiêm bằng clip 'nóng'

GĐXH - Trong tập 30 "Cách em 1 milimet", Bách đã quay trở lại bệnh viện để tìm thông tin về điều dưỡng Minh, còn Đức bất bình mà đe dọa Nghiêm bằng clip "nóng".

Viên khai nhận bí mật liên quan đến cái chết của Đặng ĐứcViên khai nhận bí mật liên quan đến cái chết của Đặng Đức

GĐXH - Trong tập 30 "Lằn ranh", Viên khai nhận bí mật được cất giữ tại nhà Đặng Đức, trong khi đó lãnh đạo tỉnh quyết định thanh tra dự án chung cư Trinh Tam.


