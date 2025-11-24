Chân dung thủ khoa Học viện An ninh Nhân dân 23 tuổi

23 tuổi, Thiếu úy Tạ Quang Công tốt nghiệp ngành Trinh sát an ninh, chuyên ngành Trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ tại Học viện An ninh Nhân dân với điểm trung bình 3,43/4 (8,94/10). Với thành tích xuất sắc, Công vượt qua 600 học viên, trở thành thủ khoa tốt nghiệp Học viện An ninh Nhân dân và được giữ lại làm giảng viên Khoa An ninh Chính trị Nội bộ.

Thiếu úy Tạ Quang Công tốt nghiệp chuyên ngành Trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ với thành tích xuất sắc (Ảnh: NVCC)

Năm 2020, Quang Công trúng tuyển Học viện An ninh Nhân dân theo tổ hợp D01. Chàng tân sinh viên bước vào giảng đường với niềm háo hức, xen chút lo lắng trước môi trường kỷ luật nghiêm ngặt.

Hai tuần đầu nhập học, Công được tham gia khóa huấn luyện đặc biệt kéo dài 5 tháng. Chàng trai quê Hải Dương (cũ) nói đây là thời gian “khắc nghiệt” nhất. Đều đặn 5 giờ sáng hàng ngày, tất cả học viên phải tập trung chạy bộ khoảng 3km, chống đẩy, gập bụng, sau đó là tập võ. Dù trước đó có thời gian tập gym, nhưng thời gian đầu Công không chịu được áp lực, bởi sức bền chưa tốt.

Rèn thể lực đã khắc nghiệt, nhưng rèn nghiệp vụ còn là thử thách gấp nhiều lần. Đặc biệt, công tác điều lệnh - “xương sống” của chiến sĩ công an đòi hỏi từng động tác phải chính xác tuyệt đối.

"Trời mưa, sân tập trơn trượt, cả đội vẫn lăn lê trong bùn đất. Cường độ tập luyện vượt xa hình dung ban đầu, nhưng không ai được phép dừng lại. Em và các học viên khác đùa nhau kiến cắn không được gãi, con gái đi qua không được nhìn. Chỉ cần nghe tiếng hô ‘Nghiêm!’, tất cả lập tức chấp hành hiệu lệnh ", Công nhớ lại.

Thiếu úy Tạ Quang Công chụp ảnh cùng gia đình tại lễ tốt nghiệp. (Ảnh: NVCC)

Quá trình huấn luyện, bắn súng là môn học "khó nhằn" với chàng thiếu uý. Từ lượt bắn thử đầu tiên, đạn của nam sinh đã chệch mục tiêu. Công nhận thấy kỹ thuật bắn không chỉ là thao tác cơ học, mà cần tập trung và chi tiết, bởi dao động nhỏ cũng làm lệch đường đạn.

Nhờ giảng viên hướng dẫn tận tình, kết hợp tinh thần luyện tập nghiêm túc, Công dần làm chủ kỹ thuật, kiểm soát tốt nhịp thở, không còn áp lực trước tiếng súng "đinh tai".

Hành quân xuyên đêm là phần thử thách khắc nghiệt nhất trong mỗi khóa huấn luyện. Công cùng các học viên khác đeo balo cát đi bộ quãng đường hàng chục cây số. Mỗi bước đi là một lần vượt qua mệt mỏi, buồn ngủ và đau nhức cơ thể. Với chế độ luyện tập nghiêm ngặt, nam sinh giảm 12kg, từ 82 xuống còn 68kg.

“Sau khóa huấn luyện, dù gầy đi nhưng em thấy mình khỏe hơn, dẻo dai hơn và không còn ốm vặt như trước. Điều quý nhất là em học được tính kỷ luật, tinh thần đồng đội và cách vượt qua giới hạn của chính mình” , Công chia sẻ.

Kết thúc 5 tháng huấn luyện, chàng sinh viên 18 tuổi quay lại giảng đường để học các môn đại cương và chuyên ngành. Đặt mục tiêu ở lại Học viện An ninh Nhân dân làm giảng viên, Công lập tức lên lộ trình, kế hoạch học tập cụ thể, từng bước hiện thực hoá ước mơ.

Điều kiện trở thành giảng viên của Học viện An ninh Nhân dân không đơn giản. Trường yêu cầu nhiều tiêu chí, gồm: Ứng viên phải có trình độ chính trị, pháp luật và nghiệp vụ an ninh, tốt nghiệp bằng giỏi; đồng thời sở hữu năng lực ngoại ngữ và các giải thưởng khác.

Để tiến gần hơn tới ước mơ đứng trên bục giảng, Công cố gắng duy trì thành tích học tập ở mức cao nhất. Trước khi bắt đầu môn học mới, em chủ động đến thư viện tìm tài liệu, đọc trước nội dung trọng tâm, rồi ghi chép cẩn thận để nghiên cứu sâu hơn. Trên lớp, Công tập trung nghe giảng, đối chiếu với phần đã chuẩn bị để hiểu và nắm chắc kiến thức.

Tốt nghiệp với GPA gần tuyệt đối, Quang Công được Học viện An ninh Nhân dân giữ lại làm giảng viên (Ảnh: NVCC)

Công duy trì kết quả tốt suốt 5 năm học: 3 năm đạt danh hiệu Học viên xuất sắc, 2 năm Học viên giỏi.

Ngoài thành tích học tập tốt, Công còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể và nghiên cứu khoa học. Nhờ nỗ lực, em nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, giấy khen của Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân, cùng nhiều giải thưởng trong phong trào học tập và rèn luyện. Các nghiên cứu của Công tập trung vào kỹ năng nghiệp vụ và phương pháp huấn luyện, phục vụ công tác giảng dạy tại Học viện.

Tốt nghiệp xuất sắc tại Học viện An ninh Nhân dân vào tháng 4/2025, Tạ Quang Công được trường giữ lại làm giảng viên, công tác tại khoa An ninh chính trị nội bộ. Hiện thiếu úy 23 tuổi đang trong thời gian tập sự để phát triển hướng đi cho bản thân.

Ý thức rằng tri thức là hành trình không điểm dừng, Công đặt mục tiêu học cao hơn, kết hợp nghiên cứu lý luận và đi thực tế để hiểu rõ đặc thù ngành học theo đuổi.

“Với em, được ở lại trường giảng dạy không chỉ là vinh dự, mà còn là trách nhiệm lớn. Em mong có thể truyền lại cho học viên nguồn năng lượng, tinh thần học hỏi và ý chí đã nhận được từ các thầy cô ”, Thiếu úy 10X nói.