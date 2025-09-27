Chàng trai yêu thầm mẹ của bạn học và cái kết viên mãn sau nhiều năm
Sau những cảm mến đầu tiên kể từ khi còn học tiểu học, Tomioka Isamu cuối cùng cũng có cái kết trọn vẹn với người phụ nữ anh thầm thương trộm nhớ suốt nhiều năm.
Mới đây, một chương trình truyền hình đời sống phát sóng trên kênh ABEMA TV đã chia sẻ câu chuyện tình yêu của một cặp đôi tới từ tỉnh Shizuoka (Nhật Bản).
Mối nhân duyên giữa anh Tomioka Isamu (33 tuổi) và vợ là Midori (54 tuổi) thực chất đã nhen nhóm từ nhiều năm trước.
"Khi mới 10 tuổi và vẫn còn là một cậu học sinh tiểu học, tôi đã thấy Midori lần đầu tiên khi cô ấy tới trường họp phụ huynh cho con gái, cũng là bạn cùng lớp với tôi. Cho tới giờ, tôi vẫn không thể quên được khoảnh khắc để lại những cảm mến ban đầu đầy thơ ngây ấy", anh Isamu kể lại trên chương trình.
Sau nhiều năm không liên lạc, duyên phận đưa họ gặp lại trong một hoàn cảnh tình cờ tại tiệm làm đẹp do con gái chị Midori quản lý. Biết Midori vừa ly hôn, Isamu quyết định không bỏ lỡ cơ hội.
Anh bắt đầu theo đuổi người mình "thầm thương trộm nhớ" một cách nghiêm túc, dùng sự chân thành làm cầu nối, phá bỏ khoảng cách tuổi tác và những rào cản từ định kiến xã hội.
Trong cuộc trò chuyện với chương trình, Midori cũng chia sẻ lại buổi gặp gỡ đặc biệt ấy.
"Hôm đó, tôi chỉ định ghé vào cửa hàng chào con gái và bạn trai của con, nhưng lại vô tình chạm mặt Isamu. Một Isamu trưởng thành và rắn rỏi, rất khác với những gì tôi còn nhớ trước đây", Midori cho biết.
Sau cuộc gặp, Isamu nhanh chóng tìm cách kết nối với Midori và mời cô đi ăn tối.
Dù bị từ chối, chàng trai trẻ vẫn kiên trì. Ngày nào anh cũng rủ Midori đi chơi và quả quyết muốn trở thành chỗ dựa tinh thần cho cô.
Những ngày đầu hẹn hò, Isamu đưa bạn gái đi xem tới 40 lễ hội đèn lồng ở nhiều nơi khác nhau. Anh thậm chí không ngại lái xe 3 tiếng rưỡi từ Shizuoka đến một ngôi làng ở Chiba sau giờ làm, để thể hiện tình yêu với bạn gái hơn tuổi.
Sau 1 tháng, Isamu bày tỏ nguyện vọng muốn gắn bó dài lâu, song bị Midori từ chối.
Một ngày, Midori nhận được tin nhắn ủng hộ mối quan hệ của mẹ và bạn trai kém tuổi từ con gái.
"Nếu mẹ hạnh phúc thì cứ tiếp tục. Chẳng phải Isamu đã nói tuổi tác không quan trọng sao? Vậy mẹ còn do dự điều gì? Nếu lý do là con thì mẹ không cần lo lắng gì cả", con gái Midori động viên mẹ.
Cảm động trước sự chân thành và nhiệt huyết của chàng trai trẻ, người phụ nữ ngoài 50 tuổi quyết định nghe theo tiếng gọi con tim.
Tuy nhiên, thử thách cho cả hai vẫn chưa dừng lại.
Trong khi, bố mẹ đàng trai bày tỏ sự ủng hộ thì bố mẹ Midori kịch liệt phản đối vì cho rằng Isamu sẽ chịu nhiều thiệt thòi khi tiếp tục mối quan hệ này.
Để chứng minh tình yêu của mình dành cho Midori, Isamu đã nhanh chóng tìm mua một mảnh đất phù hợp để xây dựng tổ ấm. Trong gần 1 năm, anh tự mình thiết kế và tham gia xây dựng ngôi nhà với tổng chi phí gần 38 triệu Yên (6,7 tỷ đồng).
Chính quyết tâm này đã khiến cha mẹ Midori thay đổi quan điểm, tác thành cho mối lương duyên của cặp đôi.
Cả hai chính thức đăng ký kết hôn vào tháng 7/2024. Sau đó, họ cùng nhau mở một kênh video chia sẻ những câu chuyện đời thường và cuộc sống hôn nhân của mình. Các video nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Không ít người tò mò về bí quyết duy trì hạnh phúc của cặp đôi lệch tuổi.
Câu chuyện tình yêu của Isamu và Midori không chỉ gây chú ý tại Nhật mà còn được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội quốc tế. Nhiều người gọi đây là minh chứng cho việc tình yêu không bị giới hạn bởi tuổi tác, chỉ cần có sự chân thành, thấu hiểu và nỗ lực từ cả hai.
