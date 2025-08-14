Mới nhất
Lặng người khi biết con gái yêu thầm ông chủ

Thứ năm, 15:23 14/08/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tập 21 phim "Cầu vồng ở phía chân trời", cô Tuyết tình cờ biết được con gái đang yêu thầm ông chủ Tuấn.

Tập 21 phim "Cầu vồng ở phía chân trời" được phát sóng vào tối nay (14/8). Trong đoạn giới thiệu phim của VTV, mối quan hệ vốn xấu giữa Oanh và chồng cũ đang ngày càng tệ hơn. Trong khi Oanh đã chuẩn bị đi đâu đó, cô ngạc nhiên khi chị Ngà giúp việc nói rằng bé Khoai cứ nằm gục đầu trên bàn, chờ bố đến đón, không muốn ăn gì. 

Nhiên hứa sẽ đến đón Khoai, nhưng đã thất hứa và làm cậu bé chờ suốt cả buổi sáng. Oanh vô cùng tức giận khi nghe cuộc gọi từ Nhiên nói muốn cô chuyển lời xin lỗi của anh ta đến Khoai. Oanh đau lòng khi thấy con trai bị tổn thương và thẳng thắn cho rằng anh ta nên tự đến xin lỗi con.

'Cầu vồng ở phía chân trời' mới nhất (tập 21): Cô Tuyết lặng người khi biết con gái yêu thầm ông chủ - Ảnh 1.

Bé Khoai thất vọng khi chờ bố rất lâu nhưng lại không tới đón con đi chơi. Ảnh VTV

Trong khi đó, Uyên thích Tuấn ngay từ lần đầu gặp gỡ nên việc được làm gia sư cho con gái Tuấn là một cơ hội để Uyên tiếp cận gần hơn với người cô yêu. Tuy nhiên, cô Tuyết lại không hề biết con gái cô có tình cảm với ông chủ của mình. Cô nhờ Uyên gia sư cho Bắp cũng chỉ với một suy nghĩ rất đơn thuần là giúp con gái ông chủ mà thôi.

'Cầu vồng ở phía chân trời' mới nhất (tập 21): Cô Tuyết lặng người khi biết con gái yêu thầm ông chủ - Ảnh 2.

Cô Tuyết giúp việc bất ngờ khi con gái thầm yêu Tuấn. Ảnh VTV

Khi cô Tuyết tới thăm con gái, ở ngoài cửa cô nghe rõ đoạn đối thoại của Uyên với bạn cùng phòng mà lặng người vì quá bất ngờ. Cô bạn cùng phòng với Uyên thắc mắc: "Chẳng mấy mà Uyên lại là mẹ của con sếp nhỉ?". Uyên phủ nhận, sau đó hỏi về vé xe bus. Nghe vậy, cô bạn cùng phòng lại hỏi: "Người yêu của sếp mà lại phải đi xe bus à? Sếp phải đích thân lái ô tô tới đón cậu chứ".

Nghe xong, cô Tuyết mới hiểu được tại sao con gái cô lại vui vẻ nhận lời đến dạy cho Bắp. Là vì Uyên đã có tình cảm với bố của Bắp từ lâu. Câu chuyện vô tình nghe được khiến một người phụ nữ hiền lành, an phận như cô Tuyết cảm thấy lo lắng.

'Cầu vồng ở phía chân trời' mới nhất (tập 21): Cô Tuyết lặng người khi biết con gái yêu thầm ông chủ - Ảnh 3.

Đoạn đối thoại giữa Uyên và bạn cùng phòng cho thấy cô đã thầm yêu Tuấn. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác, khi ông Dũng - bố của Tuấn ngồi ở hàng nước, người bạn liền thắc mắc chuyện Tuấn và Oanh: "Tôi thấy chúng nó đi chơi với nhau mấy lần rồi đấy. Hình như chúng nó cặp kè với nhau thì phải". Thấy vậy, bà chủ quán góp ý: "Này ông ơi! Chúng nó độc thân tìm hiểu yêu đương nghiêm túc, sao ông lại dùng cái từ nhạy cảm thế nhỉ. Mà mình là người lớn nói gì là phải chuẩn, tụi trẻ nó cười cho đấy".

Người hàng xóm tiếp tục quay sang hỏi ông Dũng: "Thế ông để chúng nó yêu nhau à?". Nghe xong, ông Dũng bực tức đáp lại: "Nó yêu ai là việc của chúng nó. Các ông có cấm được con các ông không mà đi hỏi lại tôi?".

'Cầu vồng ở phía chân trời' mới nhất (tập 21): Cô Tuyết lặng người khi biết con gái yêu thầm ông chủ - Ảnh 4.

Ông Dũng tỏ ra khó chịu khi mấy người bạn thắc mắc về chuyện tình cảm giữa Tuấn và Oanh. Ảnh VTV

Tập 21 phim "Cầu vồng ở phía chân trời" được phát sóng vào 20h ngày 14/8 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cầu vồng ở phía chân trời" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

"Gió ngang khoảng trời xanh" tập mới nhất: Mỹ Anh "dằn mặt" nữ nhân viên mới của chồng'Gió ngang khoảng trời xanh' tập mới nhất: Mỹ Anh 'dằn mặt' nữ nhân viên mới của chồng

GĐXH - Trong tập 3 "Gió ngang khoảng trời xanh", biết nữ nhân viên để ý chồng quá đà, Mỹ Anh lập tức ra tay khiến tất ngả ngỡ ngàng.


T.Hằng (th)
