Cháy bãi xe ở cầu Vĩnh Tuy: Chủ phương tiện có được bồi thường?

Liên quan đến vụ cháy khiến hàng trăm xe bị thiêu rụi dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội), trao đổi với phóng viên VOV.VN, Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng văn phòng Luật sư Tinh thông Luật đánh giá: "Đây là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về tài sản nên cơ quan chức năng sẽ phải điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xác định thiệt hại đã gây ra để xem xét trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, các cơ quan chức năng sẽ làm rõ bãi trông giữ xe này được hoạt động như thế nào, có phép hay không để trên cơ sở đó để xác định trách nhiệm pháp lý có liên quan cũng như làm rõ nguyên nhân của đám cháy, làm rõ các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy".

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng văn phòng Luật sư Tinh thông Luật.

Về trách nhiệm bồi thường của chủ bãi xe (nếu có), Luật sư Diệp Năng Bình khẳng định: "Chủ phương tiện có thể được bồi thường khi bãi trông giữ xe bị cháy nếu có bảo hiểm vật chất xe hoặc nếu chứng minh được bãi giữ xe có lỗi gây ra thiệt hại. Trường hợp không có bảo hiểm hoặc không chứng minh được lỗi của bãi giữ xe, chủ phương tiện vẫn có quyền yêu cầu bãi giữ xe bồi thường theo Bộ luật Dân sự. Nếu chủ phương tiện đã mua bảo hiểm vật chất ô tô, bảo hiểm toàn diện hoặc bảo hiểm cho rủi ro cháy nổ xe, bạn sẽ được bồi thường thiệt hại cho chiếc xe bị cháy. Bạn cần liên hệ ngay với công ty bảo hiểm để được hướng dẫn các thủ tục và xem xét giải quyết bồi thường".

Trong trường hợp nếu xác định được đám cháy bắt nguồn từ một xe máy nào đó và lan rộng ra toàn bộ bãi xe gây cháy do hành vi cố tình gây hỏa hoạn của một người nào đó, thì cơ quan chức năng sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội "Hủy hoại tài sản" theo Điều 178, BLHS năm 2015. Theo đó, người vi phạm pháp luật sẽ phải bồi thường thiệt hại đối với toàn bộ tài sản là phương tiện bị cháy, cơ sở vật chất bị thiệt hại.

Trong trường hợp vụ cháy bắt nguồn từ việc cơ sở trông giữ xe không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, xác định thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng trở lên thì CQĐT cũng sẽ khởi tố vụ án hình sự theo quy định tại Điều 313, BLHS năm 2015 về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" và chủ cơ sở trông giữ xe sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với toàn bộ tài sản bị cháy theo quy định.

Mặt khác, nếu chủ sơ sở trông giữ xe thuê đơn vị khác làm nhiệm vụ trông coi tài sản là phương tiện của khách, thì giữa chủ cơ sở trông giữ và đơn vị nhận trông coi phương tiện (nhận gửi giữ tài sản) xác nhận việc gửi giữ tài sản, căn cứ Điều 554, BLDS năm 2015 về quan hệ hợp đồng gửi giữ tài sản giữa chủ cơ sở trông giữ xe và đơn vị nhận giữ tài sản là phương tiện để giải quyết.

Vụ cháy khiến rất nhiều phương tiện bị thiêu rụi.

Trường hợp đơn vị nhận giữ tài sản có lỗi trong quá trình nhận giữ phương tiện, thì phía chủ cơ sở trông giữ yêu cầu đơn vị nhận giữ tài sản phải bồi thường thiệt hại đối với phương tiện của khách hàng bị cháy theo quy định tại khoản 4 Điều 557, BLDS năm 2015.

Về mức bồi thường, các bên có thể tự thỏa thuận. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường. Trường hợp khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Để xác định giá trị tài sản thì sẽ phải thông qua giấy đăng ký xe. Do vậy, người thiệt hại cần chuẩn bị trước những giấy tờ liên quan để được giải quyết.