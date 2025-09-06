Cháy lớn tại Việt Hưng (Hà Nội): Khói đen cuồn cuộn, lửa bao trùm khu xưởng
Một đám cháy bất ngờ bùng lên dữ dội tại phường Việt Hưng, lực lượng chức năng đã chủ động cắt điện khu vực đề phòng sự cố.
Video cháy lớn tại Việt Hưng, Hà Nội chiều 6/9:
Cháy lớn ở Việt Hưng, Hà Nội vào chiều 6/9, lửa khói cuồn cuộn bốc lên.
Khoảng 18h40 ngày 6/9, hỏa hoạn bùng phát tại khu vực Khu tập thể Diêm Gỗ Cầu Đuống (phường Việt Hưng, Hà Nội). Cột khói đen cao hàng chục mét cùng ngọn lửa dữ dội đã bao trùm các nhà xưởng tại đây. Theo thông tin ban đầu, khu nhà xưởng bị cháy là nơi sản xuất ô (dù), nằm sát Khu tập thể Diêm Gỗ Cầu Đuống, nằm cuối đường Ngô Gia Tự, phía đầu cầu Đuống (hướng từ Long Biên sang Yên Viên).
Nhân chứng cho biết thời điểm xảy ra sự cố, khói đen bốc lên nghi ngút từ khu xưởng, sau đó lửa lan nhanh khiến nhiều người hoảng sợ và lập tức báo tin cho cơ quan chức năng. Tại hiện trường, khói lửa cuồn cuộn rực sáng một góc trời, kèm theo những tiếng nổ lớn phát ra từ trong đám cháy.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Hà Nội đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường triển khai công tác dập lửa, cứu nạn cứu hộ. Đến thời điểm này, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khoanh vùng, khống chế đám cháy.
Tính đến 19h15 cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt và khẩn trương triển khai hàng loạt phương án dập lửa. Khoảng 40 phút sau khi hỏa hoạn xảy ra, cơ quan chức năng đã chủ động cắt điện tại khu tập thể Diêm Gỗ để phòng ngừa sự cố, đảm bảo an toàn cho nhân dân.
Các chuyên gia khuyến cáo, khi phát hiện cháy nổ, người dân cần nhanh chóng gọi số 114 để báo tin cho lực lượng chức năng, đồng thời giữ khoảng cách an toàn, không tụ tập gần hiện trường để tránh nguy hiểm.
GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, trong tối và đêm 6/9, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão (cơn bão số 7), cường độ mạnh nhất khi vào Trung Quốc. Tuy nhiên, hoàn lưu hậu bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ.
Trong lúc thu gom rác ở trường học tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, chiếc xe chuyên dụng tông vào một học sinh lớp 6 khiến nạn nhân tử vong.
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông với sức gió giật cấp 8. Trong những giờ tới khả năng mạnh thành bão.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc tiếp tục có nắng nhiều, mức nhiệt cao nhất nhiều nơi lên đến 35-36 độ. Đến chiều tối, mưa dông chỉ xuất hiện ở vài nơi khu vực miền núi.
GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, dù đã lập thu nhưng nắng nóng ở Hà Nội và khu vực miền Bắc trong thời điểm này là bình thường, nằm trong quy luật tự nhiên.
GĐXH - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký công điện của Thủ tướng liên quan đến vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (TP Hà Nội), yêu cầu các bộ, ngành và UBND TP Hà Nội khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm vụ cháy.
GĐXH - Ông Hoàng Đức Cường (Phó cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn) cho biết, dự báo không khí lạnh đến sớm, từ tháng 10. Khi kết hợp với hoàn lưu các cơn bão sẽ gây ra mưa lũ phức tạp ở các tỉnh miền Trung.
GĐXH - Trong dự thảo mới nhất, Bộ Tài chính bỏ đề xuất tính thuế 20% trên lãi từng lần chuyển nhượng bất động sản; Bộ GD-ĐT đang hoàn thiện dự thảo quy định chi tiết về tiền lương, phụ cấp và các chính sách thu hút, hỗ trợ giáo viên...
Chiều 4/9, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố và trao các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo 8 bộ, cơ quan, trong đó có Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà.
GĐXH - Dù pháp luật không cho phép, vậy nhưng do nhu cầu về giao thông tĩnh quá lớn, không gian dưới các gầm ở Hà Nội vẫn được tận dụng làm nơi trông giữ phương tiện. Thực tế này đang kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng, đặc biệt là sau sự cố cháy bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy ngày 30/8 vừa qua.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng mạnh cả ngày. Từ khoảng 9-13/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.