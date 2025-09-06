Cháy lớn tại Việt Hưng (Hà Nội): Khói đen cuồn cuộn, lửa bao trùm khu xưởng

Video cháy lớn tại Việt Hưng, Hà Nội chiều 6/9:

Cháy lớn ở Việt Hưng, Hà Nội vào chiều 6/9, lửa khói cuồn cuộn bốc lên.

Khoảng 18h40 ngày 6/9, hỏa hoạn bùng phát tại khu vực Khu tập thể Diêm Gỗ Cầu Đuống (phường Việt Hưng, Hà Nội). Cột khói đen cao hàng chục mét cùng ngọn lửa dữ dội đã bao trùm các nhà xưởng tại đây. Theo thông tin ban đầu, khu nhà xưởng bị cháy là nơi sản xuất ô (dù), nằm sát Khu tập thể Diêm Gỗ Cầu Đuống, nằm cuối đường Ngô Gia Tự, phía đầu cầu Đuống (hướng từ Long Biên sang Yên Viên).

Nhân chứng cho biết thời điểm xảy ra sự cố, khói đen bốc lên nghi ngút từ khu xưởng, sau đó lửa lan nhanh khiến nhiều người hoảng sợ và lập tức báo tin cho cơ quan chức năng. Tại hiện trường, khói lửa cuồn cuộn rực sáng một góc trời, kèm theo những tiếng nổ lớn phát ra từ trong đám cháy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Hà Nội đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường triển khai công tác dập lửa, cứu nạn cứu hộ. Đến thời điểm này, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khoanh vùng, khống chế đám cháy.

Tính đến 19h15 cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt và khẩn trương triển khai hàng loạt phương án dập lửa. Khoảng 40 phút sau khi hỏa hoạn xảy ra, cơ quan chức năng đã chủ động cắt điện tại khu tập thể Diêm Gỗ để phòng ngừa sự cố, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi phát hiện cháy nổ, người dân cần nhanh chóng gọi số 114 để báo tin cho lực lượng chức năng, đồng thời giữ khoảng cách an toàn, không tụ tập gần hiện trường để tránh nguy hiểm.