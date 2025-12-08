Mới nhất
Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, dự án trọng điểm của TP Hà Nội 370 tỷ đã lấp ta-luy âm, nơi xe ô tô gặp nạn trong đêm

Thứ hai, 11:53 08/12/2025
Bảo Loan
Bảo Loan
GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, dự án trọng điểm của TP Hà Nội 370 tỷ đã lấp ta-luy âm, nơi xe ô tô gặp nạn trong đêm

Dự án xây dựng 370 tỷ tại Hà Nội: Nơi xe ô tô gặp nạn do Thiếu an toàn - Ảnh 1.Xe ô tô gặp nạn khi đi qua dự án trọng điểm 370 tỷ của thành phố Hà Nội, người dân bức xúc

GĐXH - Thiếu rào chắn, không biển cảnh báo khi đào xới sâu ngay sát lối dân sinh, đoạn đường quy hoạch nối từ chung cư Gelexia Riverside đến Vành đai 3 (đoạn qua khu đô thị Gamuda Gardens) đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân tại phường Hoàng Mai. Một xe taxi gặp tai nạn trong đêm 18/11 cho thấy mức độ nguy hiểm của công trình này.

Ngày 7/12, ghi nhận của phóng viên, tại dự án xây dựng tuyến đường Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên, đoạn thi công tại ngõ 885 tiếp giáp ngõ 727 Tam Trinh (phường Hoàng Mai, TP Hà Nội), ngay sau khi Chuyên trang Gia đình và Xã hội đăng tải thông tin về việc xe ô tô gặp nạn khi đi qua dự án này, điểm thi công nơi có ta-luy âm sâu hơn 1 mét - nơi ô tô taxi gặp nạn trong đêm, đoạn đường đã được san lấp bảo đảm an toàn và diện tích san lấp cũng được mở rộng hơn.

Khu vực thi công dài khoảng 1km này có nhiều lối đi phụ của cư dân sinh sống tại khu vực ngõ 885 và ngõ 727 Tam Trinh "vắt" ngang qua dự án. Một số điểm thi công là lối đi phụ khác của người dân cũng đã được san lấp bằng phẳng hơn, tuy nhiên hệ thống rào chắn  bảo đảm an toàn cho người dân đi lại vẫn khá sơ sài.

Chùm ảnh ghỉ nhận của phóng viên: 

Dự án xây dựng 370 tỷ tại Hà Nội: Nơi xe ô tô gặp nạn do Thiếu an toàn - Ảnh 2.

Cận cảnh xe taxi gặp nạn tại điểm thi công không đảm bảo an toàn, có ta-luy âm sâu hơn 1 mét được phóng viên ghi nhận vào đêm ngày 18/11/2025.

Dự án xây dựng 370 tỷ tại Hà Nội: Nơi xe ô tô gặp nạn do Thiếu an toàn - Ảnh 3.

Ngay sau khi bài viết được Chuyên trang Gia đình và Xã hội đăng tải, điểm thi công có ta-luy âm sâu hơn 1 mét này đã được san lấp bằng phẳng và diện tích làm phẳng này cũng mở rộng hơn.

Dự án xây dựng 370 tỷ tại Hà Nội: Nơi xe ô tô gặp nạn do Thiếu an toàn - Ảnh 4.

Ngay cạnh điểm thi công có ta-luy âm - nơi ô tô taxi gặp nạn là lối đi phụ của cư dân, cũng được chăng dây cảnh báo nhưng rất sơ sài.

Dự án xây dựng 370 tỷ tại Hà Nội: Nơi xe ô tô gặp nạn do Thiếu an toàn - Ảnh 5.

Cận cảnh khu vực thi công dưới chân chung cư Gelexia Riverside với vật liệu xây dựng ngổn ngang.

Dự án xây dựng 370 tỷ tại Hà Nội: Nơi xe ô tô gặp nạn do Thiếu an toàn - Ảnh 6.

Theo ghi nhận, việc tưới nước chỉ diễn ra bên trong khu vực thi công. Tại các lối lưu thông chính ra vào công trình và các tuyến có xe vận chuyển vật liệu xây dựng ra vào khu vực thi công không ghi nhận được hoạt động phun nước nhằm giảm thiểu bụi và ô nhiễm mặt đường.

Dự án xây dựng 370 tỷ tại Hà Nội: Nơi xe ô tô gặp nạn do Thiếu an toàn - Ảnh 7.

Ngoài ra, tại khu vực công trình trên ngõ 727 Tam Trinh, không có hàng rào hoặc biển cảnh báo ngăn cách công trường với khu vực người dân lưu thông.

Dự án xây dựng 370 tỷ tại Hà Nội: Nơi xe ô tô gặp nạn do Thiếu an toàn - Ảnh 8.

Bên cạnh đó, các hố sâu nằm sát lối đi của phương tiện đang vô tình trở thành những "chiếc bẫy", có thể khiến người dân rơi xuống khi bất cẩn hoặc di chuyển vào ban đêm.

Dự án xây dựng 370 tỷ tại Hà Nội: Nơi xe ô tô gặp nạn do Thiếu an toàn - Ảnh 9.

Cận cảnh các hố sâu tại công trình không được rào chắn cảnh báo an toàn. Khu vực này nằm tại ngõ 727 Tam Trinh, đoạn tiếp giáp chung cư Gelexia Riverside.

Dự án xây dựng 370 tỷ tại Hà Nội: Nơi xe ô tô gặp nạn do Thiếu an toàn - Ảnh 10.

Cận cảnh những điểm thi công thiếu đảm bảo an toàn đối với người dân lưu thông.

Dự án xây dựng 370 tỷ tại Hà Nội: Nơi xe ô tô gặp nạn do Thiếu an toàn - Ảnh 11.

Khu vực thi công trên ngõ 727 Tam Trinh, hướng nhìn từ ngõ 885 Tam Trinh.

Đoạn thi công đã ghi nhận thuộc dự án xây dựng tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên, với mặt cắt ngang 40m, tổng mức đầu tư khoảng 370 tỷ đồng.

Đây là dự án xây dựng một tuyến đường liên khu vực tại Hà Nội kết nối đường Vành đai 2,5 và Vành đai 3, là dự án giao thông trọng điểm của thành phố, có vai trò quan trọng trong việc phát triển hạ tầng và giải quyết các vấn đề ùn tắc giao thông phía Nam Hà Nội.

Dự án xây dựng 370 tỷ tại Hà Nội: Nơi xe ô tô gặp nạn do Thiếu an toàn - Ảnh 12.Vụ 'xẻ thịt' đất dự án ở Yên Hòa: Hợp tác xã được ký hợp đồng mua điện để kinh doanh trên... vỉa hè?

GĐXH - Liên quan đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), Công ty Điện lực Ba Đình đã tiến hành rà soát, trong đó xác nhận đang cấp điện cho một khách hàng kinh doanh tại... vỉa hè.

Dự án xây dựng 370 tỷ tại Hà Nội: Nơi xe ô tô gặp nạn do Thiếu an toàn - Ảnh 13.Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trái phép trên đất dự án Yên Hòa vẫn 'sáng đèn': Công ty điện lực nói gì?

GĐXH - Dù đã bị UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) ra "tối hậu thư" yêu cầu dẹp bỏ trước ngày 25/11, tổ hợp công trình vi phạm trên lô đất C2 vẫn ngang nhiên hoạt động. Đáng chú ý, dù chính quyền đã đề nghị ngừng cấp điện, các công trình này vẫn "sáng đèn", hoạt động nhộn nhịp.

Top