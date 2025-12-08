Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, dự án trọng điểm của TP Hà Nội 370 tỷ đã lấp ta-luy âm, nơi xe ô tô gặp nạn trong đêm
GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, dự án trọng điểm của TP Hà Nội 370 tỷ đã lấp ta-luy âm, nơi xe ô tô gặp nạn trong đêm
Ngày 7/12, ghi nhận của phóng viên, tại dự án xây dựng tuyến đường Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên, đoạn thi công tại ngõ 885 tiếp giáp ngõ 727 Tam Trinh (phường Hoàng Mai, TP Hà Nội), ngay sau khi Chuyên trang Gia đình và Xã hội đăng tải thông tin về việc xe ô tô gặp nạn khi đi qua dự án này, điểm thi công nơi có ta-luy âm sâu hơn 1 mét - nơi ô tô taxi gặp nạn trong đêm, đoạn đường đã được san lấp bảo đảm an toàn và diện tích san lấp cũng được mở rộng hơn.
Khu vực thi công dài khoảng 1km này có nhiều lối đi phụ của cư dân sinh sống tại khu vực ngõ 885 và ngõ 727 Tam Trinh "vắt" ngang qua dự án. Một số điểm thi công là lối đi phụ khác của người dân cũng đã được san lấp bằng phẳng hơn, tuy nhiên hệ thống rào chắn bảo đảm an toàn cho người dân đi lại vẫn khá sơ sài.
Chùm ảnh ghỉ nhận của phóng viên:
Đoạn thi công đã ghi nhận thuộc dự án xây dựng tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên, với mặt cắt ngang 40m, tổng mức đầu tư khoảng 370 tỷ đồng.
Đây là dự án xây dựng một tuyến đường liên khu vực tại Hà Nội kết nối đường Vành đai 2,5 và Vành đai 3, là dự án giao thông trọng điểm của thành phố, có vai trò quan trọng trong việc phát triển hạ tầng và giải quyết các vấn đề ùn tắc giao thông phía Nam Hà Nội.
