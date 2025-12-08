Tin sáng 8/12: Đen Vâu lên tiếng về dự án 'Nuôi em' giữa ồn ào nghi vấn sai phạm; từ 16/1/2026, bán hàng nhưng không lập hóa đơn bị phạt đến 80 triệu đồng

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh trời chuyển mưa rét. Ảnh minh họa: TL

Theo dự báo thời tiết, từ ngày 8/12 đến 11/12, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh khô với trường gió phân kỳ nên trời chuyển trạng thái ít mây, rét sâu về đêm và sáng.

Từ ngày 12/12, vùng hội tụ gió trên mực 5.000 m được thiết lập, di chuyển từ Thượng Lào sang khiến miền Bắc mây nhiều, có mưa. Cũng thời gian này, gió mùa Đông Bắc mạnh sẽ tràn xuống làm nền nhiệt giảm, nguy cơ xuất hiện băng giá, mưa tuyết ở các đỉnh núi cao trên 1.500m.

Cơ quan khí tượng cho hay, từ khoảng ngày 12 - 13/12, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh rất mạnh, trời mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 13.12 trời chuyển rét, riêng từ đêm 13 - 14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Trong đợt rét đậm này, nhiệt độ tại Hà Nội xuống thấp nhất 10 độ C, các tỉnh miền núi phía Bắc dưới 9 độ C.

Đen Vâu lên tiếng về dự án 'Nuôi em' giữa ồn ào nghi vấn sai phạm

Rapper Đen Vâu. Ảnh: FBNV

Theo VietnamNet, nam rapper Đen Vâu đã lên tiếng về những nghi vấn xoay quanh dự án Nuôi em đang gây xôn xao dư luận.

Đen Vâu cho biết rất buồn khi theo dõi thông tin về dự án mà mình ủng hộ từ lâu. Nam rapper khẳng định bản thân và ê-kíp chỉ tham gia với tư cách người ủng hộ vật chất, tinh thần như nhiều mạnh thường quân khác. Hàng năm, anh vẫn đều đặn gửi chi phí lo bữa ăn cho các em nhỏ vùng cao. Đây là khoản từ túi tiền cá nhân, không phải từ doanh thu bài hát Nấu ăn cho em.

Nam rapper nhấn mạnh anh không phải là người sáng lập, không tham gia quản lý, vận hành hay quyết định sử dụng ngân sách. Anh đóng góp xuất phát từ niềm tin vào con người và mong muốn lan tỏa điều tốt đẹp cho cộng đồng.

Đen Vâu chia sẻ chính niềm tin từ dự án Nuôi em đã truyền cảm hứng để anh sáng tác ca khúc Nấu ăn cho em, đặc biệt sau chuyến đi thực tế lên vùng cao thăm các em. Toàn bộ doanh thu từ bài hát được dành cho thiện nguyện, không chỉ cho Nuôi em mà còn cho các chương trình khác của ban ngành, nhà nước.

Đen Vâu thấu hiểu sự buồn bực của công chúng. Anh cho rằng số tiền ủng hộ đến từ công sức lao động, nếu sai sót này là sự thật thì niềm tin đổ vỡ không gì bù đắp. Tuy nhiên, nam rapper kêu gọi mọi người bình tĩnh chờ câu trả lời minh bạch từ đội ngũ Nuôi em trước khi kết luận.

Nam rapper khẳng định nếu có sai phạm được cơ quan chức năng kết luận, anh sẽ ủng hộ xử lý đến cùng để bảo vệ quyền lợi các nhà hảo tâm và quan trọng nhất là các em nhỏ.

Không kiểm soát được cơ thể sau 3 năm lạm dụng bóng cười

Người bệnh ngộ độc bóng cười điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Như Loan

VTC News đưa tin, cô gái 23 tuổi, quê Thanh Hóa, được đưa vào viện trong tình trạng yếu tứ chi, đi lại phải vịn, gần như không thể cầm nắm. Cô sống và làm việc tại thành phố nên gia đình không hề biết việc con gái sử dụng bóng cười suốt 3 năm.

Lần đầu tiếp xúc với bóng cười trong một buổi sinh nhật bạn bè. Cảm giác lâng lâng, hưng phấn khiến cô tò mò và dần lệ thuộc. Ban đầu mỗi ngày chỉ vài quả, nhưng tần suất tăng dần theo thời gian. Những tháng gần đây, cô dùng 2 - 3 lần mỗi tuần, mỗi lần tới vài bình khí cười, tương đương 50 - 100 quả bóng. Song song với đó, cô thừa nhận dùng ketamin và một số loại chất kích thích khác.

Sau khoảng một năm sử dụng, cơ thể bắt đầu phát tín hiệu bất thường, tê bì chân tay, run rẩy, khó kiểm soát vận động. Cô bỏ qua vì nghĩ cơ thể "phản ứng nhẹ", nhưng gần đây tình trạng nặng hơn, tê bì lan rộng, toàn thân yếu dần, trí nhớ suy giảm rõ rệt.

Khi nhập viện tối 3/12, cô gái tỉnh táo nhưng yếu cơ toàn thân. Các bác sĩ cho biết cô có nguy cơ liệt và quá trình phục hồi sẽ kéo dài. Bệnh nhân đang được điều trị thuốc giải độc, trị liệu tâm lý và xử trí triệu chứng.

Từ 16/1/2026, bán hàng nhưng không lập hóa đơn bị phạt đến 80 triệu đồng

Từ ngày 16/1/2026, bán hàng nhưng không lập hóa đơn bị phạt đến 80 triệu đồng.﻿ Ảnh minh họa: N.C

Chính phủ ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Nghị định 310/2025 có hiệu lực từ ngày 16/1/2025.

Một số thay đổi quan trọng liên quan đến xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng trong trường hợp không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa từ 02 số hóa đơn đến dưới 10 số hóa đơn và trường hợp không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định 01 số hóa đơn;

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa từ 10 số hóa đơn đến dưới 50 số hóa đơn và trường hợp không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định từ 02 số hóa đơn đến dưới 10 số hóa đơn;

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa từ 50 số hóa đơn đến dưới 100 số hóa đơn và trường hợp không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định từ 10 số hóa đơn đến dưới 20 số hóa đơn;

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa từ 100 số hóa đơn trở lên và trường hợp không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định từ 20 số hóa đơn đến dưới 50 số hóa đơn;

Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng trong trường hợp không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định từ 50 số hóa đơn trở lên.

Phạt 2 người phụ nữ thông tin sai sự thật về lũ ở Đắk Lắk

Cơ quan công an làm việc với bà N.T.H.T. Ảnh: CA Cà Mau

Theo Công an tỉnh Cà Mau, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với 2 trường hợp, do đăng tải thông tin và bình luận sai sự thật về tình hình mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cà Mau phát hiện tài khoản facebook B.N do bà N.T.H.T (SN 1988, ngụ phường Tân Thành) đăng tải video clip mô tả tình hình mưa, lũ tại xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

Thời điểm trên, tuy thông tin chưa được kiểm chứng nhưng video này được nhiều tài khoản vào bình luận sai sự thật. Trong đó, có tài khoản facebook "T.N" do bà L.T.N (SN 1996 ngụ phường Tân Thành) vào bình luận sai sự thật gây mất uy tín Đảng và Nhà nước.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà N.T.H.T và bà L.T.N đã thừa nhận hành vi đăng tải và bình luận thông tin sai sự thật khi chưa kiểm chứng thông tin. Ngay sau khi biết thông tin trên là tin đồn thất thiệt, bà N.T.H.T đã chủ động gỡ bỏ bài viết trên facebook cá nhân.