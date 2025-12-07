Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn về, miền Bắc lại mưa rét cả ngày?

Tin không khí lạnh miền Bắc

Theo bản tin dự báo thời tiết, do không khí lạnh tăng cường lệch đông, miền Bắc những ngày qua trời nhiều mây, rét ẩm, nhiệt độ cao nhất phổ biến dưới 24 độ C, độ ẩm không khí trên 70%.

Từ ngày mai 8/12 đến 11/12, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh khô với trường gió phân kỳ nên trời chuyển trạng thái ít mây, rét sâu về đêm và sáng.

Từ ngày 12/12, vùng hội tụ gió trên mực 5.000m được thiết lập, di chuyển từ Thượng Lào sang khiến miền Bắc mây nhiều, có mưa. Cũng thời gian này, gió mùa Đông Bắc mạnh sẽ tràn xuống làm nền nhiệt giảm, nguy cơ xuất hiện băng giá, mưa tuyết ở các đỉnh núi cao trên 1.500m.

Theo bản tin dự báo thời tiết 10 ngày tới của cơ quan khí tượng, từ khoảng ngày 12-13/12 khu vực Bắc Bộ khả năng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ khoảng ngày 13/12 trời chuyển rét, riêng từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường. Ảnh minh họa: TL

Theo AccuWeather, thời tiết Hà Nội trong ba ngày đầu tuần tới duy trì mức 15-26 độ C, trước khi giảm mạnh còn khoảng 12-20 độ vào cuối tuần. Tại các vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai), nhiệt độ tuần tới dao động 8-19 độ C và giảm xuống 5-11 độ C vào những ngày cuối tuần.

Đối với khu vực miền Trung do không khí lạnh tăng cường, hai ngày đầu tuần trời nhiều mây, một số nơi mưa rào, dông. Ngày 9-11/12, ảnh hưởng của không khí lạnh cộng gió đông yếu, các tỉnh thành thuộc Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế mưa nhiều, nhiệt độ dưới 25 độ C, trời rét về đêm và sáng.

Từ ngày 11-13/12 Bắc Trung Bộ có mưa rào, nơi mưa to, ban đêm và sáng trời rét. Từ 13/12, khu vực chuyển rét rõ rệt.

Các tỉnh Quảng Trị, Huế và Nam Trung Bộ trong giai đoạn 13-15/12 có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng.

Khu vực Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ từ nay đến ngày 9/12 phổ biến không mưa, trời nắng. Từ ngày 10/12, nhiễu động gió Đông khiến khu vực có mưa dông. Nhiệt độ ở cao nguyên Trung Bộ phổ biến dưới 30 độ, Nam Bộ dưới 33 độ C.

