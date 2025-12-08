Chốt mốc thời gian xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Đông Nam
GĐXH – Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu khẩn trương tập trung xử lý, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu xử lý rác thải Đông Nam tại phường Đông Quang, đồng thời đưa ra các mốc thời gian cụ thể.
Trước đó, Chuyên trang Gia đình và Xã hội đưa tin, người dân phường Hạc Thành đối mặt với tình trạng rác thải sinh hoạt ùn ứ nghiêm trọng, bao phủ khắp các tuyến đường, vỉa hè.
Nguyên nhân xuất phát từ việc người dân 2 thôn Sơn Lương và Hạnh Phúc Đoàn, phường Đông Quang kiên quyết chặn xe chở rác từ phường Hạc Thành vào khu xử lý rác thải Đông Nam để phản đối tình trạng ô nhiễm kéo dài và ngày càng trầm trọng tại đây.
Sau khi nhận được công văn của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc giải quyết đề nghị của UBND phường Đông Quang khắc phục tồn tại của khu xử lý rác thải Đông Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa tăng cường phun chế phẩm vi sinh giảm mùi hôi tại các ô chôn lấp và mương rãnh thu gom nước rỉ rác, thường xuyên kiểm tra, gia cố các bạt che phủ bề mặt và chân bãi rác.
Trong quá trình chôn lấp rác tại ô số 7, yêu cầu công ty thực hiện nghiêm túc quy trình xử lý rác thải, giảm thiểu mùi hôi, thu gom nước rỉ rác, che phủ bạt bề mặt ô chôn lấp sau mỗi ngày làm việc; phối hợp với chính quyền địa phương, các thôn phun hóa chất diệt côn trùng trong khu dân cư.
Từ ngày 1/1/2026, tập trung nguồn lực để đóng cửa bãi rác, không tiếp nhận rác vào các ô chôn lấp để chuyển rác vào nhà máy xử lý, thực hiện cải tạo, nâng cấp trạm xử lý nước rỉ rác sau khi đóng cửa bãi chôn lấp, không để nước rỉ rác ra môi trường.
Bố trí cán bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát khu vực các ô chôn lấp, kịp thời xử lý, khắc phục các sự cố trong quá trình đóng cửa bãi chôn lấp, cải tạo, phục hồi môi trường. Lập hồ sơ đề xuất chủ trương dự án đóng cửa các ô chôn lấp rác thải theo quy định. Thời gian đóng cửa các ô chôn lấp hoàn thành trước ngày 30/4/2026. Sau khi hoàn thành việc đóng cửa bãi rác, lập hồ sơ và bàn giao mặt bằng cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để quản lý.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Môi trường Ecotech dừng hoạt động đảo trộn rác, tăng cường phun chế phẩm vi sinh đối với lượng rác đã tiếp nhận trong 3 ngày (từ ngày 11-13/11/2025), đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà xưởng B5, B6, B7 đảm bảo diện tích lưu chứa, xử lý rác thải, hoàn thành trước ngày 15/12/2025.
Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm giám sát đóng cửa bãi chôn lấp hiện tại, đôn đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Môi trường Ecotech hoàn thành nhà xưởng B5, B6, B7 để nhận rác từ 1/1/2026, xây dựng kế hoạch thí điểm phân loại rác tại nguồn trong năm 2026.
Sở Tài chính hướng dẫn lập hồ sơ đóng cửa các ô chôn lấp theo quy định. Về an ninh trật tự, Công an tỉnh có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho xe chở rác và xử lý các đối tượng kích động, lôi kéo người dân ngăn cản hoạt động xử lý rác.
UBND phường Đông Quang và Hạc Thành cùng phối hợp vận động người dân không cản trở, giám sát chặt chẽ hoạt động xử lý rác, đặc biệt là việc giảm thiểu mùi hôi, xử lý nước rỉ rác và đề xuất phương án thu gom, xử lý rác cho năm 2026.
