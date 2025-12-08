Truy tìm xe tải để rơi đá xuống xe khách khiến một người nước ngoài tử vong

Theo Báo Lâm Đồng, trưa 8/12, Công an xã Phan Sơn (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang phối hợp với nhà thầu, đơn vị thi công Quốc lộ 28B khẩn trương truy tìm phương tiện gây tai nạn giao thông nghiêm trọng rồi rời khỏi hiện trường như tin trình báo.

Thông tin ban đầu cho biết, vào sáng nay 8/12, xe khách biển số 86B-012.72 chở du khách lưu thông từ hướng Phan Sơn - Đà Lạt. Khi chiếc xe trên di chuyển đến khu vực đèo Đại Ninh thì có một tảng đá to với đường kính khoảng hơn 20cm từ một chiếc xe tải đang vận chuyển vật liệu vượt qua và rơi xuống làm bể kính trước xe khách và lọt vào trúng 2 người trong xe. Hậu quả làm một du khách người Nga (57 tuổi) và một người khác trên xe 16 chỗ bị thương. Khi được đưa đến bệnh viện thì du khách Nga đã tử vong.

Chiếc xe khách 16 chỗ trong vụ tai nạn. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Trưởng Công an xã Phan Sơn cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đi kiểm tra địa bàn dọc tuyến quốc lộ 28B. Tuy nhiên, đơn vị chưa phát hiện được hiện trường vụ tai nạn do sau khi vụ việc xảy ra, chiếc xe tải đã rời khỏi hiện trường.

Công an xã Phan Sơn đã cử tổ công tác phối hợp Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận nắm lại vụ việc, mời tất cả các xe công trình thi công quốc lộ 28B làm việc.

Được biết, quốc lộ 28B đang trong quá trình nâng cấp, cải tạo nên có rất nhiều xe tải vận chuyển vật liệu thi công trên đường.

Tuy nhiên, đến trưa nay, nhà thầu thi công Quốc lộ 2B dù đã tập trung, điểm danh vẫn chưa xác định được phương tiện nào nghi vấn gây ra vụ tai nạn nói trên.

Công an cũng đang trích xuất camera dọc tuyến quốc lộ 28B để xác minh vụ tai nạn trên.