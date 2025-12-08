Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Truy tìm xe tải để rơi đá xuống xe khách khiến một người nước ngoài tử vong

Thứ hai, 15:27 08/12/2025 | Thời sự
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành truy tìm chiếc xe tải trên quốc lộ 28B làm rơi đá trúng vào xe 16 chỗ, khiến một du khách Nga thiệt mạng.

Theo Báo Lâm Đồng, trưa 8/12, Công an xã Phan Sơn (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang phối hợp với nhà thầu, đơn vị thi công Quốc lộ 28B khẩn trương truy tìm phương tiện gây tai nạn giao thông nghiêm trọng rồi rời khỏi hiện trường như tin trình báo.

Thông tin ban đầu cho biết, vào sáng nay 8/12, xe khách biển số 86B-012.72 chở du khách lưu thông từ hướng Phan Sơn - Đà Lạt. Khi chiếc xe trên di chuyển đến khu vực đèo Đại Ninh thì có một tảng đá to với đường kính khoảng hơn 20cm từ một chiếc xe tải đang vận chuyển vật liệu vượt qua và rơi xuống làm bể kính trước xe khách và lọt vào trúng 2 người trong xe. Hậu quả làm một du khách người Nga (57 tuổi) và một người khác trên xe 16 chỗ bị thương. Khi được đưa đến bệnh viện thì du khách Nga đã tử vong.

Truy tìm xe tải để rơi đá xuống xe khách khiến một người nước ngoài tử vong - Ảnh 1.

Chiếc xe khách 16 chỗ trong vụ tai nạn. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Trưởng Công an xã Phan Sơn cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đi kiểm tra địa bàn dọc tuyến quốc lộ 28B. Tuy nhiên, đơn vị chưa phát hiện được hiện trường vụ tai nạn do sau khi vụ việc xảy ra, chiếc xe tải đã rời khỏi hiện trường.

Công an xã Phan Sơn đã cử tổ công tác phối hợp Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận nắm lại vụ việc, mời tất cả các xe công trình thi công quốc lộ 28B làm việc.

Được biết, quốc lộ 28B đang trong quá trình nâng cấp, cải tạo nên có rất nhiều xe tải vận chuyển vật liệu thi công trên đường.

Tuy nhiên, đến trưa nay, nhà thầu thi công Quốc lộ 2B dù đã tập trung, điểm danh vẫn chưa xác định được phương tiện nào nghi vấn gây ra vụ tai nạn nói trên.

Công an cũng đang trích xuất camera dọc tuyến quốc lộ 28B để xác minh vụ tai nạn trên.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thông tin mới vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 12 người thương vong ở Quảng Trị

Thông tin mới vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 12 người thương vong ở Quảng Trị

Quảng Trị: Giây phút kinh hoàng xe tải tông vào chợ chuối qua lời kể của nạn nhân sống sót

Quảng Trị: Giây phút kinh hoàng xe tải tông vào chợ chuối qua lời kể của nạn nhân sống sót

Xe tải vỡ nát, 3 người bị thương sau tai nạn ở Huế

Xe tải vỡ nát, 3 người bị thương sau tai nạn ở Huế

Danh tính các nạn nhân bị thương vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến nhiều người thương vong ở Quảng Trị

Danh tính các nạn nhân bị thương vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến nhiều người thương vong ở Quảng Trị

Tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến nhiều người thương vong ở Quảng Trị khai gì tại cơ quan công an?

Tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến nhiều người thương vong ở Quảng Trị khai gì tại cơ quan công an?

Cùng chuyên mục

Đường ven biển ở Hà Tĩnh thông tuyến sau hơn 1 tháng bị sạt lở chia cắt

Đường ven biển ở Hà Tĩnh thông tuyến sau hơn 1 tháng bị sạt lở chia cắt

Thời sự - 36 phút trước

GĐXH - Sau hơn 1 tháng tập trung khắc phục vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng do ảnh hưởng mưa lớn, tuyến đường ven biển qua Hà Tĩnh vừa được thông tuyến trở lại.

Chốt mốc thời gian xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Đông Nam

Chốt mốc thời gian xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Đông Nam

Thời sự - 40 phút trước

GĐXH – Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu khẩn trương tập trung xử lý, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu xử lý rác thải Đông Nam tại phường Đông Quang, đồng thời đưa ra các mốc thời gian cụ thể.

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, dự án trọng điểm của TP Hà Nội 370 tỷ đã lấp ta-luy âm, nơi xe ô tô gặp nạn trong đêm

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, dự án trọng điểm của TP Hà Nội 370 tỷ đã lấp ta-luy âm, nơi xe ô tô gặp nạn trong đêm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, dự án trọng điểm của TP Hà Nội 370 tỷ đã lấp ta-luy âm, nơi xe ô tô gặp nạn trong đêm

Tin sáng 8/12: Đen Vâu lên tiếng về dự án 'Nuôi em' giữa ồn ào nghi vấn sai phạm; từ 16/1/2026, bán hàng nhưng không lập hóa đơn bị phạt đến 80 triệu đồng

Tin sáng 8/12: Đen Vâu lên tiếng về dự án 'Nuôi em' giữa ồn ào nghi vấn sai phạm; từ 16/1/2026, bán hàng nhưng không lập hóa đơn bị phạt đến 80 triệu đồng

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Đen Vâu lên tiếng về dự án 'Nuôi em', khẳng định chỉ là người ủng hộ, không tham gia quản lý; Theo Nghị định 310/2025/NĐ-CP, nếu cửa hàng không xuất hóa đơn cho 50 giao dịch trở lên thì phải chịu mức phạt 60 - 80 triệu đồng.

Hà Nội và miền Bắc lại sắp có mưa diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh?

Hà Nội và miền Bắc lại sắp có mưa diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh?

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực miền Bắc rét về đêm và sáng, ban ngày trời nhiều mây, mức nhiệt tăng dần về trưa và chiều. Từ khoảng 12/12, miền Bắc có khả năng đón một đợt không khí lạnh rất mạnh gây mưa dông, trời rét đậm.

Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn về, miền Bắc lại mưa rét cả ngày?

Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn về, miền Bắc lại mưa rét cả ngày?

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/12, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết khả năng có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

4 ngư dân thoát nạn khi tàu bị chìm trên biển

4 ngư dân thoát nạn khi tàu bị chìm trên biển

Thời sự - 1 ngày trước

Tàu neo đậu gần đảo Hòn La chuẩn bị ra khơi thì gặp sự cố rồi chìm dần. Tàu bạn gần đó cứu hộ 4 ngư dân gặp nạn, lực lượng biên phòng kiểm tra sức khỏe và lên phương án hỗ trợ trục vớt tàu.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh, nhiều nơi mưa dông, rét đậm?

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh, nhiều nơi mưa dông, rét đậm?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực miền Bắc có mưa nhỏ, rét về đêm và sáng. Từ khoảng 11/12, miền Bắc có khả năng đón một đợt không khí lạnh rất mạnh gây mưa dông, trời rét đậm.

Tin sáng 7/12: Miền Bắc chuyển rét đậm khi đón đợt không khí lạnh mạnh; camera và đèn tín hiệu AI đồng loạt vận hành tại Hà Nội từ 10/12

Tin sáng 7/12: Miền Bắc chuyển rét đậm khi đón đợt không khí lạnh mạnh; camera và đèn tín hiệu AI đồng loạt vận hành tại Hà Nội từ 10/12

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc chịu tác động của một đợt không khí lạnh gây rét về đêm và sáng; Từ ngày 10/12, toàn thành phố Hà Nội dự kiến sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera và đèn tín hiệu AI...

Ba ô tô bốc cháy dữ dội sau cú tông liên hoàn trên cao tốc

Ba ô tô bốc cháy dữ dội sau cú tông liên hoàn trên cao tốc

Thời sự - 1 ngày trước

Khi đang lưu thông cùng chiều trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, xe khách, ô tô tải và xe container bất ngờ va chạm liên hoàn, rồi bốc cháy dữ dội.

Xem nhiều

Tin sáng 8/12: Đen Vâu lên tiếng về dự án 'Nuôi em' giữa ồn ào nghi vấn sai phạm; từ 16/1/2026, bán hàng nhưng không lập hóa đơn bị phạt đến 80 triệu đồng

Tin sáng 8/12: Đen Vâu lên tiếng về dự án 'Nuôi em' giữa ồn ào nghi vấn sai phạm; từ 16/1/2026, bán hàng nhưng không lập hóa đơn bị phạt đến 80 triệu đồng

Thời sự

GĐXH - Đen Vâu lên tiếng về dự án 'Nuôi em', khẳng định chỉ là người ủng hộ, không tham gia quản lý; Theo Nghị định 310/2025/NĐ-CP, nếu cửa hàng không xuất hóa đơn cho 50 giao dịch trở lên thì phải chịu mức phạt 60 - 80 triệu đồng.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh, nhiều nơi mưa dông, rét đậm?

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh, nhiều nơi mưa dông, rét đậm?

Thời sự
Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn về, miền Bắc lại mưa rét cả ngày?

Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn về, miền Bắc lại mưa rét cả ngày?

Thời sự
Hà Nội và miền Bắc lại sắp có mưa diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh?

Hà Nội và miền Bắc lại sắp có mưa diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh?

Thời sự
Tin sáng 7/12: Miền Bắc chuyển rét đậm khi đón đợt không khí lạnh mạnh; camera và đèn tín hiệu AI đồng loạt vận hành tại Hà Nội từ 10/12

Tin sáng 7/12: Miền Bắc chuyển rét đậm khi đón đợt không khí lạnh mạnh; camera và đèn tín hiệu AI đồng loạt vận hành tại Hà Nội từ 10/12

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top