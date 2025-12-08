Truy tìm xe tải để rơi đá xuống xe khách khiến một người nước ngoài tử vong
GĐXH - Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành truy tìm chiếc xe tải trên quốc lộ 28B làm rơi đá trúng vào xe 16 chỗ, khiến một du khách Nga thiệt mạng.
Theo Báo Lâm Đồng, trưa 8/12, Công an xã Phan Sơn (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang phối hợp với nhà thầu, đơn vị thi công Quốc lộ 28B khẩn trương truy tìm phương tiện gây tai nạn giao thông nghiêm trọng rồi rời khỏi hiện trường như tin trình báo.
Thông tin ban đầu cho biết, vào sáng nay 8/12, xe khách biển số 86B-012.72 chở du khách lưu thông từ hướng Phan Sơn - Đà Lạt. Khi chiếc xe trên di chuyển đến khu vực đèo Đại Ninh thì có một tảng đá to với đường kính khoảng hơn 20cm từ một chiếc xe tải đang vận chuyển vật liệu vượt qua và rơi xuống làm bể kính trước xe khách và lọt vào trúng 2 người trong xe. Hậu quả làm một du khách người Nga (57 tuổi) và một người khác trên xe 16 chỗ bị thương. Khi được đưa đến bệnh viện thì du khách Nga đã tử vong.
Trưởng Công an xã Phan Sơn cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đi kiểm tra địa bàn dọc tuyến quốc lộ 28B. Tuy nhiên, đơn vị chưa phát hiện được hiện trường vụ tai nạn do sau khi vụ việc xảy ra, chiếc xe tải đã rời khỏi hiện trường.
Công an xã Phan Sơn đã cử tổ công tác phối hợp Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận nắm lại vụ việc, mời tất cả các xe công trình thi công quốc lộ 28B làm việc.
Được biết, quốc lộ 28B đang trong quá trình nâng cấp, cải tạo nên có rất nhiều xe tải vận chuyển vật liệu thi công trên đường.
Tuy nhiên, đến trưa nay, nhà thầu thi công Quốc lộ 2B dù đã tập trung, điểm danh vẫn chưa xác định được phương tiện nào nghi vấn gây ra vụ tai nạn nói trên.
Công an cũng đang trích xuất camera dọc tuyến quốc lộ 28B để xác minh vụ tai nạn trên.
Đường ven biển ở Hà Tĩnh thông tuyến sau hơn 1 tháng bị sạt lở chia cắtThời sự - 36 phút trước
GĐXH - Sau hơn 1 tháng tập trung khắc phục vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng do ảnh hưởng mưa lớn, tuyến đường ven biển qua Hà Tĩnh vừa được thông tuyến trở lại.
Chốt mốc thời gian xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Đông NamThời sự - 40 phút trước
GĐXH – Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu khẩn trương tập trung xử lý, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu xử lý rác thải Đông Nam tại phường Đông Quang, đồng thời đưa ra các mốc thời gian cụ thể.
Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, dự án trọng điểm của TP Hà Nội 370 tỷ đã lấp ta-luy âm, nơi xe ô tô gặp nạn trong đêmThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, dự án trọng điểm của TP Hà Nội 370 tỷ đã lấp ta-luy âm, nơi xe ô tô gặp nạn trong đêm
Tin sáng 8/12: Đen Vâu lên tiếng về dự án 'Nuôi em' giữa ồn ào nghi vấn sai phạm; từ 16/1/2026, bán hàng nhưng không lập hóa đơn bị phạt đến 80 triệu đồngThời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Đen Vâu lên tiếng về dự án 'Nuôi em', khẳng định chỉ là người ủng hộ, không tham gia quản lý; Theo Nghị định 310/2025/NĐ-CP, nếu cửa hàng không xuất hóa đơn cho 50 giao dịch trở lên thì phải chịu mức phạt 60 - 80 triệu đồng.
Hà Nội và miền Bắc lại sắp có mưa diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh?Thời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực miền Bắc rét về đêm và sáng, ban ngày trời nhiều mây, mức nhiệt tăng dần về trưa và chiều. Từ khoảng 12/12, miền Bắc có khả năng đón một đợt không khí lạnh rất mạnh gây mưa dông, trời rét đậm.
Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn về, miền Bắc lại mưa rét cả ngày?Thời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/12, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết khả năng có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
4 ngư dân thoát nạn khi tàu bị chìm trên biểnThời sự - 1 ngày trước
Tàu neo đậu gần đảo Hòn La chuẩn bị ra khơi thì gặp sự cố rồi chìm dần. Tàu bạn gần đó cứu hộ 4 ngư dân gặp nạn, lực lượng biên phòng kiểm tra sức khỏe và lên phương án hỗ trợ trục vớt tàu.
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh, nhiều nơi mưa dông, rét đậm?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực miền Bắc có mưa nhỏ, rét về đêm và sáng. Từ khoảng 11/12, miền Bắc có khả năng đón một đợt không khí lạnh rất mạnh gây mưa dông, trời rét đậm.
Tin sáng 7/12: Miền Bắc chuyển rét đậm khi đón đợt không khí lạnh mạnh; camera và đèn tín hiệu AI đồng loạt vận hành tại Hà Nội từ 10/12Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc chịu tác động của một đợt không khí lạnh gây rét về đêm và sáng; Từ ngày 10/12, toàn thành phố Hà Nội dự kiến sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera và đèn tín hiệu AI...
Ba ô tô bốc cháy dữ dội sau cú tông liên hoàn trên cao tốcThời sự - 1 ngày trước
Khi đang lưu thông cùng chiều trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, xe khách, ô tô tải và xe container bất ngờ va chạm liên hoàn, rồi bốc cháy dữ dội.
Tin sáng 8/12: Đen Vâu lên tiếng về dự án 'Nuôi em' giữa ồn ào nghi vấn sai phạm; từ 16/1/2026, bán hàng nhưng không lập hóa đơn bị phạt đến 80 triệu đồngThời sự
GĐXH - Đen Vâu lên tiếng về dự án 'Nuôi em', khẳng định chỉ là người ủng hộ, không tham gia quản lý; Theo Nghị định 310/2025/NĐ-CP, nếu cửa hàng không xuất hóa đơn cho 50 giao dịch trở lên thì phải chịu mức phạt 60 - 80 triệu đồng.