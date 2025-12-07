Tin sáng 7/12: Miền Bắc chuyển rét đậm khi đón đợt không khí lạnh mạnh; camera và đèn tín hiệu AI đồng loạt vận hành tại Hà Nội từ 10/12

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc đang chịu tác động của một đợt không khí lạnh gây mưa nhỏ vài nơi, trời rét về đêm và sáng, vùng núi có nơi rét đậm.

Dự báo ngày 7/12, miền Bắc tiếp tục có mưa nhỏ rải rác. Từ 8-10/12, khu vực này ít mưa, trời rét về đêm và sáng.

Tuy nhiên, từ khoảng 11/12, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, miền Bắc có mưa vừa, mưa to. Từ 12/12, trời có thể chuyển rét đậm.

Riêng từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại sau khi đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh.

Bắc Trung Bộ mưa vài nơi. Khoảng ngày 11-13/12, khu vực này mưa rào và có nơi có dông, có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét, khoảng 13/12 trời chuyển rét, từ đêm 13-14/12 có nơi rét đậm.

Quảng Trị, TP Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ ngày 8-10/12 và ngày 16/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày 11-12 mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Ngày 13-15/12, các địa phương này có thể xảy ra mưa lớn diện rộng.

Cao Nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, thời kỳ từ 9-11/12 và ngày 13-14/12 có mưa, mưa rào rải rác có nơi có dông, cục bộ mưa to.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Từ 10-12/12, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 sắp vào Biển Đông

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, chiều 6/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng ven biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39- 49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-10km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới tiếp tục trên khu vực miền Trung Philippines, đổi hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và duy trì cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Đến 13h ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 15-20km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, di chuyển nhanh hơn, mỗi giờ đi được 20-25km, cường độ ít thay đổi.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, từ gần sáng 8/12, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

1.837 camera và đèn tín hiệu AI đồng loạt vận hành tại Hà Nội từ 10/12

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Vietnamnet

Mới đây, Công an TP Hà Nội tổ chức hội thảo về xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, nhằm hoàn thiện quy trình, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong lực lượng Công an Thủ đô, thông tin trên Vietnamnet.

Phát biểu tại hội thảo, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, nhấn mạnh lực lượng Công an Thủ đô đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ, đòi hỏi phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực bảo đảm an toàn giao thông, với mục tiêu phục vụ người dân tốt nhất.

Cũng theo Giám đốc Công an TP, hội thảo tập trung đánh giá toàn diện thực trạng công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông; đồng thời thảo luận các giải pháp công nghệ và nghiệp vụ để xây dựng quy trình xử phạt điện tử toàn trình. Quy trình này bao gồm các bước: phát hiện vi phạm qua hệ thống camera giám sát, lập biên bản điện tử, xác thực danh tính, gửi thông báo vi phạm, tích hợp nộp phạt trực tuyến và theo dõi kết quả chấp hành. Các khâu phải được liên thông dữ liệu, tuân thủ pháp luật, dễ vận hành và bảo đảm an toàn thông tin.

Tại hội thảo, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội, cho biết Trung tâm điều khiển giao thông đã được nâng cấp giai đoạn 2. Dự kiến đến ngày 10/12, toàn thành phố sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera cùng hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hoạt động hoàn toàn tự động theo dữ liệu lưu lượng giao thông.

Đại tá Nghĩa khẳng định, mục tiêu của hệ thống không chỉ dừng ở việc "phạt nguội", mà còn hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Hệ thống có thể tự động phát hiện các hành vi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ không đúng quy định…

Bên cạnh đó, hệ thống còn cảnh báo sớm các điểm ùn tắc, nhận diện phương tiện thuộc diện theo dõi và cho phép điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực, rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn tùy theo lưu lượng phương tiện. Việc này giúp giảm đáng kể nhu cầu bố trí lực lượng CSGT trực tiếp điều tiết giao thông, đồng thời nâng cao tính chính xác và minh bạch trong công tác quản lý.

Hộ gia đình có nhà bị sập, đổ ở Lâm Đồng được hỗ trợ 120 triệu đồng

Khu vực bị ngập ở xã Hồng Sơn trong ngày 4/12. Ảnh: VTC News

Theo đó, hộ gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi hoàn toàn, không còn nơi ở, được tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 120 triệu đồng/căn; hộ gia đình có nhà bị ngập, sập một phần, hư hỏng nặng được hỗ trợ từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng/hộ, thông tin trên VTC News.

Đối với hộ gia đình phải di dời do nhà cửa bị ngập, ảnh hưởng bởi sạt lở đất được hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ.

Còn hộ gia đình có nhà bị sập, lũ cuốn trôi, nhà bị hư hỏng nặng không ở được phải sửa chữa, cải tạo được hỗ trợ tiền thuê nhà 2 triệu đồng/hộ gia đình/tháng (thời gian hỗ trợ trong 2 tháng).

Học sinh từ cấp tiểu học trở lên thuộc các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất được hỗ trợ 500.000 đồng/học sinh để mua đồ dùng học tập.

UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định.

UBND tỉnh đề nghị xác đơn vị chủ động sử dụng các nguồn kinh phí tỉnh đã bổ sung có mục tiêu cho địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ và các nguồn lực khác của địa phương để thực hiện hỗ trợ theo quy định.

Trường hợp sau khi sử dụng dự toán được giao và các nguồn lực khác của địa phương nhưng vẫn không đảm bảo được nhu cầu, UBND các xã, phường, đặc khu kịp thời có văn bản gửi Sở Tài chính để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ.

Niêm yết công khai danh sách, thực hiện việc chi trả theo dự toán được giao, đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, tránh thất thoát, tiêu cực.

Lấy mẫu đất, nước làm rõ nguyên nhân giun bò lên chết hàng loạt ở Quảng Trị

Hàng nghìn con giun đất bò lên mặt đất rồi chết khô ở Quảng Trị. Ảnh: Xuân Hải

Ngày 6/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết trên Lao Động, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành lấy mẫu đất và nước tại vườn nhà bà Nguyễn Thị Thoài (thôn Vịnh Sơn) và khu vực đường lên Đảo Cỏ thuộc thôn Thọ Sơn, nơi ghi nhận hiện tượng giun bò lên mặt đất rồi chết. Việc lấy mẫu nhằm phân tích các yếu tố môi trường liên quan đến hiện tượng giun đất chết bất thường.

Đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện Phòng Quản lý môi trường và chuyên viên, Phòng Khoáng sản và Biến đổi khí hậu, Sở Khoa học và Công nghệ, Đoàn Địa chất 406, UBND xã Phú Trạch và Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường. Đơn vị quan trắc thực hiện lấy mẫu đất và nước dưới đất, phân tích các thông số để xác định nguyên nhân.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, mẫu nước sẽ có kết quả sau khoảng 5 ngày, còn mẫu đất dự kiến hoàn tất phân tích trong 10 ngày.

Sở đề nghị UBND xã Phú Trạch phối hợp người dân tiếp tục theo dõi, ghi nhận nếu hiện tượng tiếp diễn trước khi có kết luận chính thức.

Trước đó, như Báo Lao Động thông tin, trong ngày 1.12 tại khu vực dưới chân Đèo Ngang (tại thôn Vịnh Sơn), người dân phát hiện xác giun đất nằm la liệt trên các lối đi bê tông, sân vườn của người dân và kéo dài ra đến tận mép Quốc lộ 1.

Sà lan chở 3 người bất ngờ chết máy, lật úp ở biển Vũng Tàu

Sà lan chở hơn 900 khối cát bị lật, chìm ở vùng neo Vũng Tàu. Ảnh: Quang Anh

Theo Vietnamnet, ngày 6/12, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu (Bộ Tư lệnh TPHCM) cho biết vừa cứu hộ 3 thuyền viên trên sà lan bị nạn ở vùng neo Vũng Tàu, đưa vào bờ an toàn.

Khoảng 8h cùng ngày, sà lan do ông Huỳnh Thanh Quý (SN 1979, trú tỉnh Tây Ninh) làm thuyền trưởng, trên hành trình đến khu vực biển cách Mũi Nghinh Phong (phường Vũng Tàu) khoảng 2 hải lý về hướng Tây Nam bất ngờ bị chết máy, trôi tự do rồi lật úp và chìm.

Lúc này, trên tàu chở hơn 900 khối cát xây dựng; ngoài thuyền trưởng còn có 2 thuyền viên đi cùng.

Tiếp nhận tin cầu cứu, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đã điều động lực lượng nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ.

Đến khoảng 9h30, lực lượng chức năng tiếp cận được vị trí tàu gặp nạn. Thời điểm này, cả 3 người trên sà lan đã được một tàu cá của ngư dân cứu vớt và bàn giao cho lực lượng chức năng đưa vào bờ chăm sóc sức khỏe.

Qua làm việc, thuyền trưởng Huỳnh Thanh Quý cho biết, sà lan rời cảng Vĩnh Xương, tỉnh An Giang vào ngày 4/12 để đến cảng Sao Mai - Vũng Tàu trả hàng. Khi đang hành trình vào đến địa điểm trên, chiếc sà lan đã gặp nạn.

Hiện Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông báo cho các cơ quan liên quan và các chủ phương tiện di chuyển qua khu vực sà lan bị nạn biết để tránh va chạm.