Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh, nhiều nơi mưa dông, rét đậm?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực miền Bắc có mưa nhỏ, rét về đêm và sáng. Từ khoảng 11/12, miền Bắc có khả năng đón một đợt không khí lạnh rất mạnh gây mưa dông, trời rét đậm.
Thời tiết miền Bắc ra sao khi không khí lạnh sắp tràn về?
Theo bản tin dự báo thời tiết, do không khí lạnh tăng cường lệch Đông nên khu vực miền Bắc trời nhiều mây, có mưa nhỏ. Trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ các phường cao nhất từ 20-23 độ.
Dự báo đến khoảng ngày 11/12, miền Bắc có khả năng đón một đợt không khí lạnh rất mạnh, trời có mưa vừa, mưa to. Từ 12/12, trời có thể chuyển rét đậm.
Từ khoảng ngày 13/12 trời chuyển rét, riêng từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
Ở khu vực phía Bắc miền Trung, từ Thanh Hóa trở vào Quảng Ngãi thời tiết nhiều mây và có mưa bất chợt. Nhiệt độ cao nhất từ 23-27 độ.
Hầu khắp các phường tại Nam miền Trung đều có nắng cả ngày, chỉ riêng phường Bình Định (Gia Lai), phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) có lúc có mưa. Nhiệt độ cao nhất khu vực này từ 25-30 độ.
Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ buổi sáng trời lạnh. Do không khí lạnh khuếch tán xuống, gió Đông Bắc thổi mạnh nên nhiệt độ khu vực này giảm thấp, một số phường mức nhiệt giảm xuống 18-20 độ, trời rét nhẹ.
Đến trưa chiều trời nắng mạnh, mức nhiệt các phường tăng lên, cao nhất là 33 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 7 đến ngày 8/12:
- Bắc Bộ: Ngày và đêm 7/12 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
- Bắc Trung Bộ: Từ ngày 7-8/12 có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét.
- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai: từ ngày 7-8/12 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông.
- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 8/12 đến ngày 16/12:
- Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, riêng phía Đông Bắc Bộ ngày và đêm 11/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng ngày 12-13/12 khả năng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ khoảng ngày 13/12 trời chuyển rét, riêng từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
- Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi. Từ khoảng ngày 11-13/12 có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét; từ khoảng ngày 13/12 trời chuyển rét, từ đêm 13-14/12 có nơi rét đậm.
- Khu vực Quảng Trị, TP Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ: Từ ngày 8-10/12 và ngày 16/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày 11-12 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 13-15/12 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.
- Cao Nguyên Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ ngày 9-11/12 và ngày 13-14/12 có mưa, mưa rào rải rác có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.
- Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ ngày 10-12/12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tin sáng 7/12: Miền Bắc chuyển rét đậm khi đón đợt không khí lạnh mạnh; camera và đèn tín hiệu AI đồng loạt vận hành tại Hà Nội từ 10/12Thời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc chịu tác động của một đợt không khí lạnh gây rét về đêm và sáng; Từ ngày 10/12, toàn thành phố Hà Nội dự kiến sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera và đèn tín hiệu AI...
Ba ô tô bốc cháy dữ dội sau cú tông liên hoàn trên cao tốcThời sự - 16 giờ trước
Khi đang lưu thông cùng chiều trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, xe khách, ô tô tải và xe container bất ngờ va chạm liên hoàn, rồi bốc cháy dữ dội.
Tin sáng 6/12: Hà Nội dự kiến ngày vận hành 1.837 camera AI; Bảo đảm đầy đủ hàng hóa, bình ổn thị trường phục vụ Tết 2026 cho người dân Thủ đôXã hội - 1 ngày trước
GĐXH - Hệ thống camera AI tại Hà Nội chuẩn bị được đưa vào vận hành chính thức, giúp duy trì giám sát an ninh trật tự; Hà Nội đang bình ổn thị trường và tổ chức nhiều hoạt động thương mại phục vụ dịp Tết 2026.
ADB viện trợ 2 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ miền TrungXã hội - 1 ngày trước
Chiều 5/12, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã công bố khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp trị giá 2 triệu USD nhằm khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian qua tại miền Trung Việt Nam.
Hà Nội dự kiến ngày vận hành 1.837 camera AIXã hội - 1 ngày trước
Hệ thống camera AI tại Hà Nội chuẩn bị được đưa vào vận hành chính thức, song song với việc hỗ trợ xử lý vi phạm giao thông những “mắt thần” này còn giúp duy trì giám sát an ninh trật tự.
Bác tin áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành siêu bãoXã hội - 1 ngày trước
Ở vùng biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới. Dự báo khoảng ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới này có khả năng vượt qua khu vực miền Trung của Philippines và đi vào Biển Đông.
Vết nứt trên đèo D’Ran phát triển, Quốc lộ 20 tiếp tục sạt lởThời sự - 1 ngày trước
Mưa lớn sau bão số 15 khiến vết nứt trên đèo D’Ran tiếp tục phát triển và Quốc lộ 20 vẫn sạt lở, giao thông qua Lâm Đồng tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Sức khỏe các nạn nhân vụ cháy quán ăn TP Hồ Chí Minh hiện ra sao?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan đến các nạn nhân bị thương vụ cháy quán ăn ở TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, hai nạn nhân còn tỉnh táo đang được hồi sức tích cực.
Danh tính 4 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy quán ăn rạng sáng tại TPHCMThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), danh tính 4 người tử vong được xác định.
Cháy quán ăn ở trung tâm TP.HCM lúc rạng sáng, 4 người tử vongThời sự - 2 ngày trước
Theo Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cơ sở 2 của bệnh viện (Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn) tiếp nhận 6 nạn nhân vụ cháy, trong đó 4 người tử vong trước khi nhập viện.
Tài khoản bất ngờ nhận số tiền lớn, người đàn ông đến bàn giao cho công an trong đêmThời sự
GĐXH - Sau khi tài khoản nhận được 155 triệu đồng, người đàn ông ở Quảng Trị gọi điện trình báo rồi đến trụ sở công an trong đêm để làm thủ tục bàn giao.