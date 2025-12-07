Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh, nhiều nơi mưa dông, rét đậm?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thời tiết miền Bắc ra sao khi không khí lạnh sắp tràn về?

Theo bản tin dự báo thời tiết, do không khí lạnh tăng cường lệch Đông nên khu vực miền Bắc trời nhiều mây, có mưa nhỏ. Trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ các phường cao nhất từ 20-23 độ.

Dự báo đến khoảng ngày 11/12, miền Bắc có khả năng đón một đợt không khí lạnh rất mạnh, trời có mưa vừa, mưa to. Từ 12/12, trời có thể chuyển rét đậm.

Từ khoảng ngày 13/12 trời chuyển rét, riêng từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Ở khu vực phía Bắc miền Trung, từ Thanh Hóa trở vào Quảng Ngãi thời tiết nhiều mây và có mưa bất chợt. Nhiệt độ cao nhất từ 23-27 độ.

Hầu khắp các phường tại Nam miền Trung đều có nắng cả ngày, chỉ riêng phường Bình Định (Gia Lai), phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) có lúc có mưa. Nhiệt độ cao nhất khu vực này từ 25-30 độ.

Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ buổi sáng trời lạnh. Do không khí lạnh khuếch tán xuống, gió Đông Bắc thổi mạnh nên nhiệt độ khu vực này giảm thấp, một số phường mức nhiệt giảm xuống 18-20 độ, trời rét nhẹ.

Đến trưa chiều trời nắng mạnh, mức nhiệt các phường tăng lên, cao nhất là 33 độ.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh tăng cường trời có mưa dông, rét đậm.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 7 đến ngày 8/12:

- Bắc Bộ: Ngày và đêm 7/12 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

- Bắc Trung Bộ: Từ ngày 7-8/12 có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai: từ ngày 7-8/12 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 8/12 đến ngày 16/12:

- Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, riêng phía Đông Bắc Bộ ngày và đêm 11/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng ngày 12-13/12 khả năng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ khoảng ngày 13/12 trời chuyển rét, riêng từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

- Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi. Từ khoảng ngày 11-13/12 có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét; từ khoảng ngày 13/12 trời chuyển rét, từ đêm 13-14/12 có nơi rét đậm.

- Khu vực Quảng Trị, TP Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ: Từ ngày 8-10/12 và ngày 16/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày 11-12 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 13-15/12 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

- Cao Nguyên Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ ngày 9-11/12 và ngày 13-14/12 có mưa, mưa rào rải rác có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ ngày 10-12/12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

