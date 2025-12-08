Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Đường ven biển ở Hà Tĩnh thông tuyến sau hơn 1 tháng bị sạt lở chia cắt

Thứ hai, 16:58 08/12/2025 | Thời sự
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau hơn 1 tháng tập trung khắc phục vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng do ảnh hưởng mưa lớn, tuyến đường ven biển qua Hà Tĩnh vừa được thông tuyến trở lại.

Ngày 8/12, thông tin từ lãnh đạo Hạt Giao thông số 3 (Công ty CP Quản lý và xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh), sau hơn 1 tháng tập trung khắc phục, toàn bộ khối lượng đất đá sạt lở đưa ra khỏi hiện trường, bước đầu đã thông tuyến đường ven biển Hà Tĩnh.

Đường ven biển ở Hà Tĩnh thông tuyến sau hơn 1 tháng bị sạt lở chia cắt - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng huy động phương tiện dọn dẹp đất đá sạt lở tại hiện trường.

Nhằm đảm bảo an toàn, Hạt Giao thông số 3 đang tiếp tục duy trì người trực gác, phân luồng, cắm thêm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở đất đá để người dân chủ động phòng ngừa. Đồng thời, bố trí người thu gom, quét dọn các vệt bùn đất để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Theo lãnh đạo Hạt Giao thông số 3, về lâu dài, để khắc phục triệt để tình trạng sạt lở cần tiếp tục dọn dẹp đất đá, nhất là các khối đá mồ côi từ sườn núi cao, làm kè bê tông kiên cố dài khoảng hơn 50m phía ta luy dương, hoặc lắp ghép các rọ đá…

Tuy nhiên, vẫn đang phải chờ các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, phê duyệt phương án cụ thể và nguồn kinh phí đầu tư.

Đường ven biển ở Hà Tĩnh thông tuyến sau hơn 1 tháng bị sạt lở chia cắt - Ảnh 2.

Đường ven biển Hà Tĩnh thông tuyến trở lại.

Trước đó, đầu tháng 11, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài khiến hàng chục ngàn mét khối đất đá sạt lở làm vùi lấp hoàn toàn mặt đường ven biển Hà Tĩnh tại Km84+700.

Chiều 4/11, trong khi các đơn vị thi công đang khắc phục sạt lở thì nhiều khối đất đá tiếp tục sạt lở, làm đổ máy đào và xe tải khiến 2 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi sự cố xảy ra, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cho ngừng các hoạt động khắc phục, đồng thời cấm đường và phân luồng giao thông Bắc - Nam sang tuyến đường khác nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Đường ven biển ở Hà Tĩnh thông tuyến sau hơn 1 tháng bị sạt lở chia cắt - Ảnh 3.Vết nứt trên đèo D’Ran phát triển, Quốc lộ 20 tiếp tục sạt lở

Mưa lớn sau bão số 15 khiến vết nứt trên đèo D’Ran tiếp tục phát triển và Quốc lộ 20 vẫn sạt lở, giao thông qua Lâm Đồng tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Vết nứt trên đèo D’Ran phát triển, Quốc lộ 20 tiếp tục sạt lở

Vết nứt trên đèo D’Ran phát triển, Quốc lộ 20 tiếp tục sạt lở

Kè biển Mũi Né sạt lở nghiêm trọng, kiến nghị công bố tình huống khẩn cấp

Kè biển Mũi Né sạt lở nghiêm trọng, kiến nghị công bố tình huống khẩn cấp

Đà Nẵng triển khai ứng phó bão số 15 và nguy cơ sạt lở sau mưa lũ kéo dài

Đà Nẵng triển khai ứng phó bão số 15 và nguy cơ sạt lở sau mưa lũ kéo dài

Sạt lở 'bẻ gãy' giao thông tại Khánh Hòa và Lâm Đồng: Lộ trình thay thế cho tài xế

Sạt lở 'bẻ gãy' giao thông tại Khánh Hòa và Lâm Đồng: Lộ trình thay thế cho tài xế

Sạt lở ở Khánh Hòa làm 7 người chết, 1 người mất tích

Sạt lở ở Khánh Hòa làm 7 người chết, 1 người mất tích

Cùng chuyên mục

Chốt mốc thời gian xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Đông Nam

Chốt mốc thời gian xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Đông Nam

Thời sự - 52 phút trước

GĐXH – Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu khẩn trương tập trung xử lý, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu xử lý rác thải Đông Nam tại phường Đông Quang, đồng thời đưa ra các mốc thời gian cụ thể.

Truy tìm xe tải để rơi đá xuống xe khách khiến một người nước ngoài tử vong

Truy tìm xe tải để rơi đá xuống xe khách khiến một người nước ngoài tử vong

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành truy tìm chiếc xe tải trên quốc lộ 28B làm rơi đá trúng vào xe 16 chỗ, khiến một du khách Nga thiệt mạng.

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, dự án trọng điểm của TP Hà Nội 370 tỷ đã lấp ta-luy âm, nơi xe ô tô gặp nạn trong đêm

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, dự án trọng điểm của TP Hà Nội 370 tỷ đã lấp ta-luy âm, nơi xe ô tô gặp nạn trong đêm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, dự án trọng điểm của TP Hà Nội 370 tỷ đã lấp ta-luy âm, nơi xe ô tô gặp nạn trong đêm

Tin sáng 8/12: Đen Vâu lên tiếng về dự án 'Nuôi em' giữa ồn ào nghi vấn sai phạm; từ 16/1/2026, bán hàng nhưng không lập hóa đơn bị phạt đến 80 triệu đồng

Tin sáng 8/12: Đen Vâu lên tiếng về dự án 'Nuôi em' giữa ồn ào nghi vấn sai phạm; từ 16/1/2026, bán hàng nhưng không lập hóa đơn bị phạt đến 80 triệu đồng

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Đen Vâu lên tiếng về dự án 'Nuôi em', khẳng định chỉ là người ủng hộ, không tham gia quản lý; Theo Nghị định 310/2025/NĐ-CP, nếu cửa hàng không xuất hóa đơn cho 50 giao dịch trở lên thì phải chịu mức phạt 60 - 80 triệu đồng.

Hà Nội và miền Bắc lại sắp có mưa diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh?

Hà Nội và miền Bắc lại sắp có mưa diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh?

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực miền Bắc rét về đêm và sáng, ban ngày trời nhiều mây, mức nhiệt tăng dần về trưa và chiều. Từ khoảng 12/12, miền Bắc có khả năng đón một đợt không khí lạnh rất mạnh gây mưa dông, trời rét đậm.

Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn về, miền Bắc lại mưa rét cả ngày?

Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn về, miền Bắc lại mưa rét cả ngày?

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/12, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết khả năng có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

4 ngư dân thoát nạn khi tàu bị chìm trên biển

4 ngư dân thoát nạn khi tàu bị chìm trên biển

Thời sự - 1 ngày trước

Tàu neo đậu gần đảo Hòn La chuẩn bị ra khơi thì gặp sự cố rồi chìm dần. Tàu bạn gần đó cứu hộ 4 ngư dân gặp nạn, lực lượng biên phòng kiểm tra sức khỏe và lên phương án hỗ trợ trục vớt tàu.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh, nhiều nơi mưa dông, rét đậm?

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh, nhiều nơi mưa dông, rét đậm?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực miền Bắc có mưa nhỏ, rét về đêm và sáng. Từ khoảng 11/12, miền Bắc có khả năng đón một đợt không khí lạnh rất mạnh gây mưa dông, trời rét đậm.

Tin sáng 7/12: Miền Bắc chuyển rét đậm khi đón đợt không khí lạnh mạnh; camera và đèn tín hiệu AI đồng loạt vận hành tại Hà Nội từ 10/12

Tin sáng 7/12: Miền Bắc chuyển rét đậm khi đón đợt không khí lạnh mạnh; camera và đèn tín hiệu AI đồng loạt vận hành tại Hà Nội từ 10/12

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc chịu tác động của một đợt không khí lạnh gây rét về đêm và sáng; Từ ngày 10/12, toàn thành phố Hà Nội dự kiến sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera và đèn tín hiệu AI...

Ba ô tô bốc cháy dữ dội sau cú tông liên hoàn trên cao tốc

Ba ô tô bốc cháy dữ dội sau cú tông liên hoàn trên cao tốc

Thời sự - 2 ngày trước

Khi đang lưu thông cùng chiều trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, xe khách, ô tô tải và xe container bất ngờ va chạm liên hoàn, rồi bốc cháy dữ dội.

Xem nhiều

Tin sáng 8/12: Đen Vâu lên tiếng về dự án 'Nuôi em' giữa ồn ào nghi vấn sai phạm; từ 16/1/2026, bán hàng nhưng không lập hóa đơn bị phạt đến 80 triệu đồng

Tin sáng 8/12: Đen Vâu lên tiếng về dự án 'Nuôi em' giữa ồn ào nghi vấn sai phạm; từ 16/1/2026, bán hàng nhưng không lập hóa đơn bị phạt đến 80 triệu đồng

Thời sự

GĐXH - Đen Vâu lên tiếng về dự án 'Nuôi em', khẳng định chỉ là người ủng hộ, không tham gia quản lý; Theo Nghị định 310/2025/NĐ-CP, nếu cửa hàng không xuất hóa đơn cho 50 giao dịch trở lên thì phải chịu mức phạt 60 - 80 triệu đồng.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh, nhiều nơi mưa dông, rét đậm?

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh, nhiều nơi mưa dông, rét đậm?

Thời sự
Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn về, miền Bắc lại mưa rét cả ngày?

Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn về, miền Bắc lại mưa rét cả ngày?

Thời sự
Hà Nội và miền Bắc lại sắp có mưa diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh?

Hà Nội và miền Bắc lại sắp có mưa diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh?

Thời sự
Tin sáng 7/12: Miền Bắc chuyển rét đậm khi đón đợt không khí lạnh mạnh; camera và đèn tín hiệu AI đồng loạt vận hành tại Hà Nội từ 10/12

Tin sáng 7/12: Miền Bắc chuyển rét đậm khi đón đợt không khí lạnh mạnh; camera và đèn tín hiệu AI đồng loạt vận hành tại Hà Nội từ 10/12

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top