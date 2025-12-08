Đường ven biển ở Hà Tĩnh thông tuyến sau hơn 1 tháng bị sạt lở chia cắt

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 8/12, thông tin từ lãnh đạo Hạt Giao thông số 3 (Công ty CP Quản lý và xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh), sau hơn 1 tháng tập trung khắc phục, toàn bộ khối lượng đất đá sạt lở đưa ra khỏi hiện trường, bước đầu đã thông tuyến đường ven biển Hà Tĩnh.

Lực lượng chức năng huy động phương tiện dọn dẹp đất đá sạt lở tại hiện trường.

Nhằm đảm bảo an toàn, Hạt Giao thông số 3 đang tiếp tục duy trì người trực gác, phân luồng, cắm thêm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở đất đá để người dân chủ động phòng ngừa. Đồng thời, bố trí người thu gom, quét dọn các vệt bùn đất để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Theo lãnh đạo Hạt Giao thông số 3, về lâu dài, để khắc phục triệt để tình trạng sạt lở cần tiếp tục dọn dẹp đất đá, nhất là các khối đá mồ côi từ sườn núi cao, làm kè bê tông kiên cố dài khoảng hơn 50m phía ta luy dương, hoặc lắp ghép các rọ đá…

Tuy nhiên, vẫn đang phải chờ các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, phê duyệt phương án cụ thể và nguồn kinh phí đầu tư.

Đường ven biển Hà Tĩnh thông tuyến trở lại.

Trước đó, đầu tháng 11, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài khiến hàng chục ngàn mét khối đất đá sạt lở làm vùi lấp hoàn toàn mặt đường ven biển Hà Tĩnh tại Km84+700.

Chiều 4/11, trong khi các đơn vị thi công đang khắc phục sạt lở thì nhiều khối đất đá tiếp tục sạt lở, làm đổ máy đào và xe tải khiến 2 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi sự cố xảy ra, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cho ngừng các hoạt động khắc phục, đồng thời cấm đường và phân luồng giao thông Bắc - Nam sang tuyến đường khác nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Vết nứt trên đèo D’Ran phát triển, Quốc lộ 20 tiếp tục sạt lở Mưa lớn sau bão số 15 khiến vết nứt trên đèo D’Ran tiếp tục phát triển và Quốc lộ 20 vẫn sạt lở, giao thông qua Lâm Đồng tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng.



