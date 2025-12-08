Đường ven biển ở Hà Tĩnh thông tuyến sau hơn 1 tháng bị sạt lở chia cắt
GĐXH - Sau hơn 1 tháng tập trung khắc phục vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng do ảnh hưởng mưa lớn, tuyến đường ven biển qua Hà Tĩnh vừa được thông tuyến trở lại.
Ngày 8/12, thông tin từ lãnh đạo Hạt Giao thông số 3 (Công ty CP Quản lý và xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh), sau hơn 1 tháng tập trung khắc phục, toàn bộ khối lượng đất đá sạt lở đưa ra khỏi hiện trường, bước đầu đã thông tuyến đường ven biển Hà Tĩnh.
Nhằm đảm bảo an toàn, Hạt Giao thông số 3 đang tiếp tục duy trì người trực gác, phân luồng, cắm thêm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở đất đá để người dân chủ động phòng ngừa. Đồng thời, bố trí người thu gom, quét dọn các vệt bùn đất để đảm bảo vệ sinh môi trường.
Theo lãnh đạo Hạt Giao thông số 3, về lâu dài, để khắc phục triệt để tình trạng sạt lở cần tiếp tục dọn dẹp đất đá, nhất là các khối đá mồ côi từ sườn núi cao, làm kè bê tông kiên cố dài khoảng hơn 50m phía ta luy dương, hoặc lắp ghép các rọ đá…
Tuy nhiên, vẫn đang phải chờ các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, phê duyệt phương án cụ thể và nguồn kinh phí đầu tư.
Trước đó, đầu tháng 11, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài khiến hàng chục ngàn mét khối đất đá sạt lở làm vùi lấp hoàn toàn mặt đường ven biển Hà Tĩnh tại Km84+700.
Chiều 4/11, trong khi các đơn vị thi công đang khắc phục sạt lở thì nhiều khối đất đá tiếp tục sạt lở, làm đổ máy đào và xe tải khiến 2 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.
Sau khi sự cố xảy ra, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cho ngừng các hoạt động khắc phục, đồng thời cấm đường và phân luồng giao thông Bắc - Nam sang tuyến đường khác nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
