Chỉ 7 bài plank này nhưng có thể 'đánh bay' mỡ toàn thân: ai tập đúng mới thấy hiệu quả thật sự!

Lưu ý tập plank đúng cách để đạt hiệu quả tối đa

Plank là một trong những bài tập đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao trong việc đốt mỡ toàn thân và siết cơ ngay tại nhà. Không cần dụng cụ phức tạp, chỉ với các biến thể plank, người tập có thể kích hoạt nhiều nhóm cơ cùng lúc, đặc biệt là cơ bụng, lưng và mông.

Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu 7 bài tập plank phổ biến gồm plank cơ bản, plank cao, plank nghiêng, plank nâng chân, plank chạm vai, plank leo núi và plank jack. Mỗi bài tập có mức độ tác động khác nhau, giúp tăng sức mạnh cơ core, cải thiện khả năng giữ thăng bằng và hỗ trợ đốt calo hiệu quả hơn.

Tuy đơn giản nhưng plank chỉ phát huy hiệu quả khi thực hiện đúng kỹ thuật và duy trì đều đặn. Việc kết hợp plank với chế độ ăn uống hợp lý và lối sống lành mạnh sẽ giúp cải thiện vóc dáng rõ rệt, đồng thời nâng cao sức khỏe tổng thể.

