Loại quả 'gây nghiện' mùa hè nhưng chuyên gia cảnh báo 4 kiểu người này nên hạn chế ăn
GĐXH - Sầu riêng là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ hương vị béo ngậy và hàm lượng dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, loại quả này chứa lượng năng lượng và đường khá lớn nên không phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là những người đang có bệnh lý nền liên quan chuyển hóa và tim mạch.
Sầu riêng giàu dinh dưỡng nhưng cũng rất nhiều năng lượng
Theo TS Lê Thị Hương Giang (Trưởng Khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an) cho biết, sầu riêng được xem là một trong những loại trái cây giàu năng lượng bậc nhất. Trong 100g sầu riêng có thể cung cấp khoảng 147–180 kcal, cao hơn đáng kể so với nhiều loại trái cây phổ biến khác. Không chỉ vậy, loại quả này còn chứa lượng carbohydrate, đường tự nhiên và chất béo tương đối cao.
"Ngoài nguồn năng lượng dồi dào, sầu riêng còn cung cấp vitamin C, vitamin nhóm B, kali, chất xơ và nhiều hợp chất chống oxy hóa. Nếu ăn với lượng hợp lý, đây vẫn là loại trái cây có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ bổ sung năng lượng, tăng cảm giác no và cung cấp khoáng chất cho cơ thể". - TS Giang nói.
Tuy nhiên, do đặc tính giàu năng lượng và hàm lượng đường cao nên việc ăn quá nhiều sầu riêng có thể khiến cơ thể dễ tăng đường huyết, tăng cân hoặc gây áp lực lên hệ tim mạch và chuyển hóa.
Những người nào nên hạn chế ăn sầu riêng?
Người mắc đái tháo đường nên hạn chế ăn sầu riêng
Một trong những nhóm được khuyến cáo cần thận trọng khi ăn sầu riêng là người mắc đái tháo đường hoặc có nguy cơ rối loạn đường huyết.
Sầu riêng chứa lượng carbohydrate và đường tự nhiên khá lớn nên có thể làm tăng đường huyết nhanh sau ăn nếu sử dụng quá nhiều. Đặc biệt, nhiều người có thói quen ăn liên tục vài múi trong một lần khiến tổng lượng đường nạp vào cơ thể tăng cao mà không nhận ra.
TS Giang cho rằng người mắc đái tháo đường không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn sầu riêng, nhưng cần kiểm soát khẩu phần hợp lý và tránh ăn cùng lúc với các thực phẩm nhiều tinh bột hoặc đồ ngọt khác.
Người thừa cân, béo phì hoặc mắc bệnh tim mạch cần cẩn trọng
Do chứa nhiều calo nên sầu riêng cũng không phải lựa chọn lý tưởng cho người đang giảm cân hoặc kiểm soát cân nặng.
Nếu ăn quá mức, lượng năng lượng dư thừa từ sầu riêng có thể góp phần làm tăng tích mỡ và gây tăng cân. Ngoài ra, loại quả này còn chứa lượng chất béo tự nhiên tương đối cao nên người bị rối loạn mỡ máu, cao huyết áp hoặc bệnh tim mạch cũng nên hạn chế.
TS Giang khuyến cáo nhóm đối tượng này chỉ nên ăn lượng nhỏ và không nên ăn vào buổi tối để tránh dư thừa năng lượng.
Người mắc bệnh thận không nên chủ quan
Sầu riêng có hàm lượng kali khá cao. Đây là khoáng chất cần thiết cho cơ thể nhưng lại có thể trở thành vấn đề với người mắc bệnh thận, đặc biệt là suy thận mạn.
Khi chức năng thận suy giảm, cơ thể khó đào thải kali dư thừa. Nếu ăn quá nhiều thực phẩm giàu kali như sầu riêng, người bệnh có nguy cơ tăng kali máu — tình trạng có thể ảnh hưởng đến nhịp tim và sức khỏe tim mạch.
Vì vậy, người mắc bệnh thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi sử dụng loại trái cây này.
Phụ nữ mang thai cũng cần ăn đúng lượng
Phụ nữ mang thai không nằm trong nhóm phải kiêng tuyệt đối sầu riêng, nhưng cũng không nên ăn quá nhiều.
Nguyên nhân là do sầu riêng giàu đường và năng lượng, nếu sử dụng thường xuyên với lượng lớn có thể làm tăng nguy cơ tăng cân quá mức hoặc ảnh hưởng đến kiểm soát đường huyết thai kỳ. Với thai phụ đang có nguy cơ đái tháo đường thai kỳ, việc ăn sầu riêng càng cần được cân nhắc kỹ hơn.
Ngoài ra, tính nóng và hàm lượng đường cao trong sầu riêng đôi khi cũng khiến nhiều người cảm thấy đầy bụng hoặc khó chịu nếu ăn nhiều.
Ăn sầu riêng thế nào để hạn chế ảnh hưởng sức khỏe?
Theo TS Giang, điều quan trọng không nằm ở việc "có nên ăn hay không" mà là ăn với lượng phù hợp. Người khỏe mạnh có thể ăn sầu riêng nhưng nên kiểm soát khẩu phần, tránh ăn liên tục số lượng lớn trong một lần. Không nên ăn kèm rượu bia hoặc các thực phẩm quá nhiều đường, nhiều chất béo vì dễ làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho cơ thể.
Ngoài ra, nên ưu tiên ăn vào ban ngày thay vì buổi tối và kết hợp chế độ ăn cân bằng với rau xanh, trái cây ít ngọt để tránh dư thừa năng lượng.
Sầu riêng là loại trái cây giàu dinh dưỡng nhưng cũng chứa lượng năng lượng và đường khá cao. Vì vậy, người mắc đái tháo đường, bệnh tim mạch, bệnh thận hoặc đang kiểm soát cân nặng cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng.
Ăn đúng lượng và phù hợp với tình trạng sức khỏe mới là cách giúp tận dụng lợi ích dinh dưỡng của sầu riêng mà không gây ảnh hưởng tiêu cực cho cơ thể.
