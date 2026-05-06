Thói quen nấu cơm để tủ lạnh ăn dần: Tiện lợi nhưng tiềm ẩn rủi ro ít ai ngờ
GĐXH - Thói quen nấu một nồi cơm lớn rồi bảo quản để ăn dần nhiều ngày đang được không ít người áp dụng vì tiện lợi. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo cách làm này có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn và gây ngộ độc thực phẩm nếu không tuân thủ đúng nguyên tắc bảo quản.
Trào lưu nấu cơm để tủ lạnh tiết kiệm thời gian nhưng dễ khiến nhiều người chủ quan
Trong nhịp sống bận rộn, việc nấu cơm một lần rồi chia ra ăn trong vài ngày, thậm chí cả tuần, đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người, đặc biệt là những ai sống một mình hoặc ít có thời gian nấu nướng. Cách làm này giúp giảm công chuẩn bị bữa ăn, chỉ cần hâm nóng lại là có thể sử dụng ngay.
Tuy nhiên, điều dễ khiến nhiều người nhầm lẫn là cơm dù để lâu vẫn có thể không thay đổi nhiều về mùi hay màu sắc. Chính sự "bình thường" này khiến không ít người tin rằng cơm vẫn an toàn, trong khi thực tế, các nguy cơ vi sinh lại đang diễn ra mà mắt thường không thể nhận biết.
Vi khuẩn có thể tồn tại sau khi nấu, hâm nóng lại chưa chắc đã an toàn
Trao đổi với PV Gia đình & Xã hội, TS Lê Thị Hương Giang (Trưởng Khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an) cho biết, trong gạo có thể tồn tại sẵn vi khuẩn Bacillus cereus dưới dạng bào tử. Loại vi khuẩn này có khả năng chịu nhiệt cao, vì vậy quá trình nấu chín không thể loại bỏ hoàn toàn.
Khi cơm được để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài, đặc biệt là trong môi trường ấm, các bào tử này có thể phát triển và sinh ra độc tố. Điều đáng nói là những độc tố này không dễ bị phá hủy khi hâm nóng lại, kể cả bằng nhiệt độ cao.
Chính vì vậy, việc "ăn lại cơm cũ sau khi hâm nóng kỹ" không đồng nghĩa với việc thực phẩm đã an toàn. Trong nhiều trường hợp, người ăn vẫn có thể gặp phải các triệu chứng như buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy chỉ sau vài giờ sử dụng.
Những sai lầm phổ biến trong cách bảo quản cơm
Nguy cơ không nằm ở việc giữ cơm, mà đến từ cách nhiều người bảo quản chưa đúng. Một số thói quen thường gặp có thể kể đến như để cơm nguội tự nhiên trong thời gian dài trước khi cho vào tủ lạnh, hoặc giữ nguyên cả nồi lớn khiến cơm bên trong nguội chậm.
Ngoài ra, việc lấy ra – hâm nóng – rồi lại để nguội và tiếp tục bảo quản nhiều lần cũng làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Thậm chí, có người để cơm ở ngoài môi trường trước khi ăn hoặc rã đông không đúng cách, vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển mạnh hơn.
Bảo quản đúng cách: Chìa khóa để hạn chế rủi ro
Để đảm bảo an toàn, cơm sau khi nấu không nên để ngoài quá lâu, tốt nhất là đưa vào bảo quản lạnh trong vòng 1–2 giờ. Việc chia nhỏ cơm thành từng phần cũng rất quan trọng vì giúp làm nguội nhanh hơn, hạn chế môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi.
Khi lưu trữ, nên để cơm trong ngăn mát ở nhiệt độ thấp và sử dụng trong thời gian ngắn. Nếu muốn bảo quản lâu hơn, có thể cấp đông, nhưng vẫn cần đảm bảo quy trình làm nguội và đóng gói đúng cách ngay từ đầu.
Đặc biệt, cơm chỉ nên được hâm nóng một lần trước khi ăn. Việc hâm đi hâm lại nhiều lần không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng mà còn làm tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
Cấp đông không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ
Một số người cho rằng chỉ cần bảo quản cơm trong ngăn đá là có thể yên tâm tuyệt đối. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiệt độ thấp chỉ làm chậm sự phát triển của vi khuẩn chứ không tiêu diệt hoàn toàn.
Nếu cơm đã bị nhiễm khuẩn hoặc hình thành độc tố trước đó, thì việc cấp đông hay hâm nóng sau này cũng không thể xử lý triệt để. Vì vậy, yếu tố quan trọng nhất vẫn là quy trình bảo quản ngay từ khi cơm vừa nấu xong.
Việc nấu cơm một lần để ăn nhiều ngày không phải là lựa chọn sai, nhưng chỉ an toàn khi người dùng nắm rõ cách bảo quản và sử dụng đúng nguyên tắc. Nếu chủ quan, thói quen tưởng chừng tiết kiệm thời gian này có thể trở thành nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.
