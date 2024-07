Chi nhiều tiền để hút mỡ bụng tại Bệnh viện Đa khoa An Việt, bệnh nhân bị tiêu cơ vân cấp, tổn thương thận cấp

Hà Nội: Chi nhiều tiền để hút mỡ bụng ở Bệnh viện Đa khoa An Việt, một người phụ nữ nguy hiểm đến tính mạng GĐXH - Theo đại diện gia đình bệnh nhân, khi đang hút mỡ bụng tại Bệnh viện Đa khoa An Việt, chị Đ.T.H gặp nguy kịch và ngay lập tức được cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai.

BV An Việt khẳng định sau phẫu thuật, bệnh nhân chuyển viện điều trị vì men gan cao?

Ngay sau khi Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) thông tin ban đầu về trường hợp chị Đ.T.H (40 tuổi, ở Thanh Hóa) gặp biến chứng sau phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa An Việt (Bệnh viện An Việt, số 1E đường Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội), hòm thư điện tử của Tòa soạn xuất hiện phản hồi từ địa chỉ Email "bvav@benhvienanviet.com" với tiêu đề "Bệnh viện An Việt: Thông tin sự việc".

Theo đó, nội dung từ Email này cho rằng: "Bệnh nhân Đ.T.H nhập viện phẫu thuật tại Bệnh viện An Việt. Sau khi chuyển về điều trị, bệnh nhân gặp tình trạng men gan cao và được Bệnh viện An Việt chuyển tiếp sang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, Bệnh viện An Việt đã trực tiếp phối hợp cùng với Bệnh viện Bạch Mai trong quá trình điều trị và phục hồi của bệnh nhân".

Email này cũng đề nghị Tòa soạn "bảo mật thông tin theo yêu cầu từ phía bệnh nhân". Tuy nhiên, đến nay, Tòa soạn chưa nhận được thông tin chính thức nào từ phía gia đình bệnh nhân Đ.T.H cũng như Bệnh viện An Việt về vấn đề Báo nêu. Tòa soạn đưa thông tin liên quan đến bệnh nhân luôn thực hiện đúng quy định theo Luật Báo chí năm 2016.

Ghi nhận của phóng viên vào chiều 17/7, nhiều người vẫn đến thăm khám, điều trị tại Bệnh viện An Việt.

Ngày 17/7, theo nguồn tin riêng của phóng viên, Bệnh viện An Việt đã có báo cáo về trường hợp bệnh nhân Đ.T.H gửi Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 9/7.

Cụ thể, bệnh nhân Đ.T.H được bác sĩ Dương Tuấn Mạnh (CCHN số 029641/HNO-CCHN - phạm vi hoạt động chuyên môn: khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ) khám, chẩn đoán bệnh nhân thừa mỡ bụng, bắp tay và cho chỉ định bệnh nhân nhập viện thực hiện phẫu thuật hút mỡ bụng, cánh tay, tạo hình thành bụng.

Quá trình phẫu thuật an toàn, trường mổ sạch, không chảy máu, đặt dẫn lưu theo đôi dịch ở bụng và cánh tay, đặt sonde (ống thông) tiểu.

Đến chiều ngày 3/7, bệnh nhân H khó thở nhẹ, ăn uống kém, da và niêm mạc nhợt. Với bệnh cảnh thiểu niệu, xét nghiệm công thức máu có hiện tượng thiếu máu, điện giải đồ biến đổi nhẹ, men gan tăng nên bệnh viện đã cho chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Bạch Mai điều trị tiếp.

Đến ngày 9/7, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da và niêm mạc hồng, đi lại và tự ăn uống tốt, toàn trạng ổn định, chuẩn bị ra viện.

Theo Bệnh viện An Việt, sau phẫu thuật, bệnh nhân gặp tình trạng men gan cao và được chuyển tiếp sang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân nhập viện do tổn thương thận cấp sau phẫu thuật

Mặc dù tại địa chỉ Email tự nhận Bệnh viện An Việt cho rằng, nguyên nhân khiến bệnh nhân chuyển viện là do diễn biến men gan. Tuy nhiên, từ nguồn tin riêng của phóng viên, bệnh nhân H được Bệnh viện Bạch Mai chẩn đoán ban đầu: Tiêu cơ vân cấp (M99); tổn thương thận cấp (N17); huyết khối bán phần nhánh S10 động mạch phổi P (I 74.8) sau phẫu thuật hút mỡ bụng.

Kết quả chẩn đoán ban đầu của Bệnh viện Bạch Mai không/chưa thể hiện bệnh nhân H men gan cao nhưng giả thiết bệnh nhân H thực sự phải chuyển viện điều trị vì men gan cao như Bệnh viện An Việt thông tin thì có lẽ dư luận, khách hàng của Bệnh viện An Việt đang ngóng chờ phát ngôn chính thức từ phía Bệnh viện này về việc phát hiện, kiểm soát, xử trí men gan bệnh nhân trước phẫu thuật ra sao? Bệnh viện An Việt có phát hiện ra tiêu cơ vân cấp, tổn thương thẩm, huyết khối bán phần nhánh S10 động mạch phổi hay không ?



Đây chính là tiền đề để bệnh nhân, khách hàng của bệnh viện đặt niềm tin, đặt "túi tiền" "đúng nơi, đúng chỗ".

Trên hóa đơn thanh toán nâng mũi của chị H.T.P (ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) tại Viện Thẩm mỹ Quốc tế ChangWon, cơ sở 2 của Changwon đặt tại Bệnh viện An Việt (số 1C Trường Chinh, Hà Nội). Tháng 3/2024, sau nâng mũi tại Changwon, chị P có vùng mũi bị viêm, sưng, phù nề và được Bệnh viện TW Quân đội 108 chỉ định tháo sụn để điều trị khoang mũi, sau đó, cấy mỡ trung bì để hồi phục vùng mũi. Ảnh: NVCC



Trong khi đó, đây không phải là trường hợp đầu tiên xảy ra sự cố biến chứng tại Bệnh viện An Việt, trước đó, năm 2019, một người phụ nữ tên là Đ.N.A (sinh năm 1994 ở Phú Thọ) đã có những diễn biến xấu khi vừa được tây tê tủy sống tại Bệnh viện Đa khoa An Việt để tạo hình thành bụng mini có hút mỡ bụng.



Mặc dù được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu ngay lập tức nhưng sau đó, bệnh nhân Đ.N.A đã không qua khỏi.

Ngay sau đó, Sở Y tế Hà Nội đã đình chỉ ngay hoạt động phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện An Việt và thu hồi giấy phép của khoa tạo hình thẩm mỹ của viện này.

Bệnh viện Đa khoa An Việt cũng là đơn vị mà Tòa soạn nhắc đến nhiều lần trước đó tại tuyến bài " Thảm họa làm đẹp khi đến nhầm chỗ" với hàng loạt chiếc "mũi hỏng, mũi viêm" sau phẫu thuật tại cơ sở làm đẹp Changwon (số 22A-22B Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa An Việt được nhân viên của Changwon khẳng định là cơ sở liên kết xử lý các ca phẫu thuật.

Cùng ngày (17/7), nguồn tin riêng từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân H đã xuất hiện khoảng 1 tuần nay. Tuy nhiên, cùng thời điểm, chị Th - người thân của bệnh nhân H cho biết, chị H đang được theo dõi tại Bệnh viện An Việt và chuẩn bị xuất viện, trở về nhà.

Trong thời gian thực tuyến bài Thảm họa làm đẹp khi đến nhầm chỗ, Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) mong sẽ tiếp tục nhận được thêm nhiều đơn thư từ bạn đọc về tình trạng làm đẹp nhầm chỗ, tiền mất tật mang, để góp phần vào việc loại bỏ những cơ sở thẩm mỹ kém chất lượng, đặt lợi nhuận lên trên nhu cầu làm đẹp chính đáng của khách hàng. Mọi liên lạc xin liên hệ đường dây nóng: 0931.965.967; hoặc email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn.

Thảm họa làm đẹp khi đến nhầm chỗ (bài 15): Cận cảnh cơ sở thẩm mỹ Changwon buộc phải đóng cửa sau phản ánh của Gia đình và Xã hội GĐXH - Sau loạt bài viết "Thảm họa làm đẹp khi đến nhầm chỗ" của Chuyên trang Gia đình và Xã hội, Viện thẩm mỹ Quốc tế Changwon (số 22A-22B Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã buộc đóng cửa, tạm đình chỉ hoạt động.