Chi tiết Kia Morning mới về đại lý giá 439 triệu đồng đẹp hiện đại, thiết kế thời thượng có 'choán' vị trí Hyundai Grand i10?

Giá lăn bánh Kia Morning mới nhất giảm mạnh, rẻ chạm đáy, trở thành hatchback hạng A rẻ nhất, Hyundai Grand i10 lo bị vượt doanh số GĐXH - Giá lăn bánh Kia Morning mới nhất cực rẻ đầu tháng 9/2025, có thể trở thành 'vật cản' lớn nhất của Hyundai Grand i10 trên con đường đến ngôi vị 'vua doanh số' phân khúc cỡ A.

Kia Morning mới về đại lý thiết kế thời thượng, được ví như 'tiểu Carnival'

Kia Morning 2025 vẫn giữ vóc dáng nhỏ gọn, hướng tới nhu cầu sử dụng hàng ngày trong đô thị. Với ngôn ngữ thiết kế Star map thế hệ mới, đầu xe Kia Morning 2025 nổi bật với lưới tản nhiệt mở rộng, mâm xe 15 inch đa chấu đi kèm với dải đèn pha LED Starmap đặc trưng.

Cụm đèn hậu LED Star-map cũng đồng bộ thiết kế phía trước, giúp hoàn thiện vẻ ngoài hiện đại. Ở phiên bản AT trang bị đèn trước & sau Halogen, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy, tích hợp đèn báo rẽ. Trong khi phiên bản GT-Line trang bị đèn LED trước & sau, đèn LED ban ngày, đèn pha tự động, baga mui và viền chân kính mạ chrome.

Kia Morning 2025

Khoang cabin xe tiếp tục duy trì thiết kế thông minh, tối ưu không gian. Phiên bản AT có ghế ngồi bọc chất liệu Simili, đồng hồ lái analog với màn hình thông tin đơn sắc. Trung tâm giải trí là màn hình cảm ứng Android 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, đi kèm hệ thống âm thanh 4 loa.

Phiên bản GT-Line cao cấp hơn với ghế ngồi và vô lăng bọc da, kết hợp với màn hình sau vô lăng dạng TFT LCD kích thước 4,2 inch. Trung tâm giải trí là màn hình cảm ứng AVN 8 loa kết hợp âm thanh 6 loa. Phiên bản này còn có điều hòa tự động, tấm che nắng ghế lái có đèn và gương trang điểm, khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh, cổng sạc USB…

Kia Morning 2025 vẫn giữ vóc dáng nhỏ gọn

Hàng ghế thứ 2 trên Kia Morning 2025 tiếp tục trang bị tựa đầu có thể điều chỉnh 3 vị trí, và có thể gập linh hoạt 60:40 giúp mở rộng dung tích khoang hành lý lên đến 1.010 lít.

Xe tiếp tục trang bị động cơ xăng, dung tích 1.25L kết hợp cùng hộp số tự động 4 cấp. Hệ thống treo trước Macpherson kết hợp hệ thống treo sau Thanh xoắn. Ngoài ra, phanh đĩa chỉ áp dụng cho hai bánh trước, trong khi 2 bánh sau vẫn dùng phanh tang trống.

Xe tiếp tục trang bị động cơ xăng

Trang bị an toàn tiêu chuẩn trên xe bao gồm 2 túi khí, camera lùi, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, móc ghế an toàn trẻ em ISOFIX. Riêng phiên bản GT-Line được trang bị cảm biến lùi, cảnh báo áp suất lốp TPMS.

Kia Morning mới sẽ có thêm màu mới là xanh đô thị (CGE). Phiên bản AT có màu nội thất 2 tông màu đen – xám, trong khi phiên bản GT-Line có 2 tông màu đen – đỏ. Phiên bản mới cũng được áp dụng chính sách bảo hành 5 năm/ 150.000 km tùy điều kiện nào đến trước.

Trang bị an toàn tiêu chuẩn trên xe bao gồm 2 túi khí

Mẫu xe này sẽ hướng đến nhóm khách hàng nữ với thiết kế thời trang, theo xu hướng mới gần đây. Xe cỡ nhỏ phù hợp cho các thành phố đông đúc và khan hiếm chỗ đậu xe.

Giá xe Kia Morning mới

Kia Morning 2025 chính thức bán tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản AT và GT-Line, có giá bán lần lượt 439 triệu đồng và 469 triệu đồng. Mẫu xe tiếp tục được lắp ráp trong nước.

Giá bán mới ở đợt nâng cấp cũng khiến Kia Morning không còn là lựa chọn xe xăng cỡ A rẻ nhất thị trường. Hyundai Grand i10 được bán tại Việt Nam với 6 phiên bản, giá từ 360 triệu đến 455 triệu đồng. Toyota Wigo còn duy nhất bản số tự động với giá 405 triệu đồng.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 - 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.