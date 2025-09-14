Mới nhất
Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm mạnh tới 200 triệu đồng, rẻ chưa từng thấy: Hyundai Accent, Hyundai Creta thấp không tưởng

Chủ nhật, 07:00 14/09/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm sốc lên tới 200 triệu đồng dành cho các mẫu xe Tucson, Creta, Accent và Stargazer.

Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm mạnh tới 200 triệu đồng trên thị trường - Ảnh 1.Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm sốc, bản hatchback rẻ chưa từng có, Kia Morning khó vượt doanh số

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất vô cùng hấp dẫn, sẵn sàng thực hiện một màn bứt phá mạnh mẽ trong cuộc đua doanh số với Kia Morning.

Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm mạnh tới 200 triệu đồng

Trong tháng 9, đại lý lớn của hãng xe Hyundai đã triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn lên đến 200 triệu đồng khi mua xe Hyundai.

Theo đó, với chính sách này, mức giảm giá sau quy đổi cao nhất lên tới 200 triệu đồng, với các hình thức như giảm giá trực tiếp bằng tiền mặt và ưu đãi hội viên. Các mẫu xe nằm trong diện giảm giá đều là những sản phẩm có doanh số tốt nhất của liên doanh ô tô Hàn Quốc.

Giá xe Hyundai Accent

Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm mạnh tới 200 triệu đồng trên thị trường - Ảnh 2.

Hyundai Accent trang bị động cơ 1.5L Smartstream

Hyundai Accent là xe nằm trong diện giảm giá lên tới 40 triệu đồng. Thế hệ thứ 6 của Accent được ra mắt hồi tháng 5/2024. Xe trang bị động cơ 1.5L Smartstream và hộp số iVT trên cả 4 phiên bản, cùng gói công nghệ an toàn Hyundai SmartSense.

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Accent phải cạnh tranh trực tiếp với 2 đối thủ mạnh là Toyota Vios và Honda City. Accent đang có mức giá bán lẻ khuyến nghị từ 439 - 569 triệu đồng.

Giá xe Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer được ưu đãi lên tới 40 triệu đồng trong đợt giảm giá này. Mẫu MPV cỡ nhỏ đô thị hiện đang có giá bán lẻ khuyến nghị thấp nhất phân khúc, chỉ từ 489 - 599 triệu đồng.

Mẫu xe được phân phối với 3 phiên bản, bao gồm bản mới nhất Stargazer X ra mắt hồi tháng 4/2024. Hyundai Stargazer trang bị động cơ 1.5L Smartstream và hộp số iVT. Các tiện ích vượt trội bao gồm hệ thống an toàn Hyundai SmartSense, âm thanh 8 loa Bose và phanh tay điện tử.

Dù có giá bán thấp song Hyundai Stargazer lại chỉ thu về những kết quả bán hàng rất thấp, kém xa các đối thủ như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross. Mẫu xe có doanh số ngang với Stargazer là Toyota Avanza Premio. Điểm khiến mẫu MPV đến từ Hàn Quốc ít được người tiêu dùng lựa chọn là thiết kế và kiểu dáng kém bắt mắt.

Giá xe Hyundai Creta

Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm mạnh tới 200 triệu đồng trên thị trường - Ảnh 3.

Hyundai Creta

 Hyundai Creta là mẫu xe có bản cập nhật mới nhất vừa ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 6/2025. Mẫu xe gầm cao cỡ B có 4 phiên bản, trong đó lần đầu tiên có phiên bản mang phong cách thể thao Creta N Line.

Tất cả phiên bản Creta 2025 đều sử dụng động cơ 1.5L Smartstream kết hợp hộp số vô cấp thông minh (iVT). Xe được trang bị các tiện nghi hàng đầu phân khúc như hệ thống an toàn Hyundai SmartSense, âm thanh 8 loa Bose, phanh tay điện tử và chế độ lái Drive Mode & Terrain Mode.

Giá bán lẻ khuyến nghị của Hyundai Creta 2025 hiện đang được áp dụng ở mức từ 599 - 715 triệu đồng, hiện đang được ưu đãi tới 50 triệu đồng.

Giá xe Hyundai Tucson

Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm mạnh tới 200 triệu đồng trên thị trường - Ảnh 4.

Hyundai Tucson có mức giảm giá gần 55 triệu đồng - Ảnh: HTV

Mẫu xe hiện đang có giá bán lẻ khuyến nghị từ 769 - 989 triệu đồng, theo đó mức giảm giá quy đổi sang 5% giá niêm yết sẽ tương ứng 38,5 – 49,5 triệu đồng. Hyundai Tucson được ưu đãi 55 triệu đồng.

Giá xe Hyundai Santa Fe

Hiện tại, giá xe Hyundai SantaFe đang bán tại Việt Nam nằm trong khoảng từ 1,069 đến 1,365 tỷ đồng. Hyundai Santa Fe được ưu đãi 125 triệu đồng. Hyundai SantaFe đã "lột xác" hoàn toàn với diện mạo vuông vức, nam tính hơn. Xe cũng được nâng cấp thêm nhiều trang bị, an toàn và thay đổi động cơ để trở nên tiện nghi, mạnh mẽ hơn.

Giá xe Hyundai Palisade

Đây là dòng SUV đầu bảng của Hyundai với kỳ vọng sẽ trở thành “gà đẻ trứng vàng” cho hãng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Hyundai Palisade được ưu đãi lớn nhất trong đợt này, lên tới 200 triệu đồng.

Giá xe Hyundai Palisade cho từng phiên bản như sau:

Palisade Exclusive 7 chỗ: 1,469 tỷ đồng

Palisade Exclusive 6 chỗ: 1,479 tỷ đồng

Palisade Prestige 7 chỗ: 1,559 tỷ đồng

Palisade Prestige 6 chỗ: 1,589 tỷ đồng

Bảng giá xe ô tô Hyundai được ưu đãi

STT

Model

Giá trị khuyến mại tối đa (VND) *

1

Hyundai Accent

40.000.000

2

Hyundai Stargazer

40.000.000

3

Hyundai Creta

50.000.000

4

Hyundai Tucson

55.000.000

5

Hyundai Santa Fe

125.000.000

6

Hyundai Palisade

200.000.000

Đánh giá xe ô tô Hyundai

Ưu điểm

- Các dòng xe của Hyundai đều có khả năng vận hành tốt, thiết kế bắt mắt, hiện đại và được trang bị nhiều tiện nghi vượt trội đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Mức giá xe Hyundai cạnh tranh, nhiều sự lựa chọn cho khách hàng phổ thông nhưng chất lượng không có nhiều sự chênh lệch khi đặt lên bàn cân so sánh với các đối thủ cạnh tranh.

- Trong các trường hợp cần thay thế linh kiện, Hyundai có phụ tùng thay thế rẻ hơn so với mức giá trung bình của thị trường xe ô tô tại Việt Nam, góp phần tiết kiệm chi phí sử dụng cho khách hàng/

- Các dòng xe của Hyundai phần lớn đều được trang bị hệ thống an toàn hiện đại như: chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, camera trước - sau, hệ thống hỗ trợ cá nhân thông minh, định vị GPS,…

Nhược điểm

- Việc thường xuyên cập nhật cải tiến các phiên bản mới cũng là một nhược điểm đáng nói của Hyundai, khiến các phiên bản xe có tuổi đời ngắn và nhanh chóng bị lỗi thời.

- Để so độ bền với các dòng xe Nhật thì hiện tại Hyundai có phần không cân sức, tuy nhiên về giá bán Hyundai có phần hợp túi tiền của khách hơn.

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

K.N (th)
