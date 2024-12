Chi tiết xe sedan hạng A giá 224 triệu đồng của Honda, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 vừa ra mắt ở Ấn Độ

Xe gầm cao SUV hạng B giá 589 triệu đồng về Việt Nam rẻ hơn Mitsubishi Xforce và Yaris Cross có gì đặc biệt? GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam, dự kiến sẽ ganh đua doanh số với Toyota Yaris Cros và Mitsubishi Xforce bởi giá rẻ.

Chi tiết xe sedan hạng A của Honda ra mắt ở Ấn Độ

Honda Amaze thế hệ thứ ba cuối cùng cũng đã có màn ra mắt chính thức tại thị trường Ấn Độ.

Honda Amaze.





Amaze 2025 được Honda cung cấp chế độ bảo hành tiêu chuẩn 3 năm, không giới hạn số kilomet cùng với tùy chọn bảo hành mở rộng lên đến 7 năm, không giới hạn số kilomet, bảo hành mọi lúc lên đến 10 năm và hỗ trợ trên đường kể từ ngày mua xe.

Honda Amaze 2025 áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu Nhật Bản và chia sẻ một số yếu tố thiết kế với các mẫu xe cùng hãng là Elevate và City. Ở phía trước, xe có lưới tản nhiệt dạng lưới khá lớn, kèm theo đó là đèn pha LED projector và dải đèn LED DRL, tương tự như trên Elevate. Ngoài ra, Amaze mới còn có một thanh crôm chạy ngang nắp ca-pô giống với Honda City.

Amaze 2025 được Honda cung cấp chế độ bảo hành tiêu chuẩn 3 năm.

Cản trước của Honda Amaze 2025 đã được sửa đổi khi có một lỗ thông hơi trung tâm hình chữ nhật và các lỗ thông hơi bên hông nhỏ chứa đèn sương mù LED projector. Các cập nhật nhỏ được thực hiện ở bên hông xe với bánh hợp kim 15 inch cắt kim cương thiết kế mới. Ở phía sau, Amaze sở hữu đèn hậu giống như City là kiểu chia tách với 3 dải đèn dọc, ăng-ten vây cá mập, cản va có dải phản quang nhỏ và nắp cốp xe có gờ nổi bật.

Honda Amaze mới có chiều dài 3.995 mm, chiều rộng 1.733 mm và chiều cao 1.500 mm. Chiều dài cơ sở và khoảng sáng gầm xe lần lượt tương ứng là 2.470 mm và 172 mm. Mẫu sedan cỡ A của Honda có không gian cốp xe rộng nhất trong phân khúc với dung tích 416 lít. Xe có bán kính quay vòng 4,7 mét. Honda cung cấp 6 tùy chọn màu sắc cho Amaze mới bao gồm Xanh Obsidian Blue Pearl (new), Đỏ Radiant Red Metallic, Trắng Platinum White Pear, Xám Meteoroid Gray Metallic, Nâu Golden Brown Metallic và Bạc Lunar Silver Metallic.

Honda Amaze 2025 áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu Nhật Bản

Nội thất của Amaze mới giống với mẫu SUV cỡ B Elevate. Thiết kế bảng điều khiển, vô lăng và hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng đều được mượn từ Elevate. Mẫu sedan cỡ A này có chủ đề nội thất 2 tông màu đen và be, được bổ sung thêm ghế bọc màu be và tay nắm cửa màu bạc. Núm cần số được kế thừa từ thế hệ tiền nhiệm. Xe được trang bị hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 10,25 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Hệ thống điều hòa của Amaze mới có động cơ quạt gió lớn hơn cùng với các lỗ thông hơi cho hàng ghế phía sau. Honda tuyên bố rằng hệ thống điều hòa của hãng cung cấp hiệu suất làm mát cabin nhanh hơn 5% cho ghế trước và nhanh hơn 45% cho ghế sau. Xe cũng có Honda Connect với hơn 37 tính năng và đồng hồ thông minh cùng khả năng điều khiển từ xa thông qua Alexa.

Nội thất của Amaze mới giống với mẫu SUV cỡ B Elevate.

Để tăng cường chỉ số an toàn, hãng đã trang bị cho Amaze gói Honda Sensing ADAS, có sẵn trên các phiên bản cao cấp. Gói công nghệ này bao gồm các tính năng an toàn tiên tiến như hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, giảm thiểu chệch làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha tự động... Honda Amaze mới là chiếc sedan nhỏ gọn đầu tiên tại thị trường Ấn Độ được trang bị công nghệ ADAS. Đây cũng là chiếc xe có giá cả phải chăng nhất được trang bị ADAS tại quốc gia này. Đây có thể coi là ưu thế cực lớn giúp Honda Amaze nổi trội hơn Hyundai Grand i10.

Tất cả các phiên bản của Honda Amaze mới đều được trang bị 6 túi khí, dây an toàn 3 điểm có khóa khẩn cấp và nhắc nhở thắt dây an toàn cho cả 5 chỗ ngồi, hỗ trợ ổn định xe với kiểm soát ổn định điện tử và lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ABS với EBD, hỗ trợ phanh, ghế sau tương thích Isofix với điểm neo thấp hơn và dây an toàn trên cùng, cảm biến đỗ xe phía sau, tựa đầu cho cả 5 vị trí ghế, công nghệ giảm thiểu chấn thương cho người đi bộ và tín hiệu dừng khẩn cấp. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống Lane Watch đầu tiên trong phân khúc. Với hàng loạt trang bị an toàn xịn sò này, mức giá rẻ hơn cả Hyundai Grand i10 và Kia Morning mà hãng đưa ra thực sự biến Honda Amaze thành một ‘món hời’.

Honda Amaze mới tiếp tục được trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 1.2

Honda Amaze mới tiếp tục được trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 1.2L, kết hợp với tùy chọn hộp số sàn 5 cấp và hộp số tự động CVT. Động cơ xăng này cung cấp công suất tối đa 90 PS và mô-men xoắn cực đại 110 Nm.

Giá xe sedan hạng A Honda Amaze

Giá xe Honda Amaze 2025 mới Phiên bản Giá bán VMT 7,99 lakh Rs (khoảng 224 triệu đồng) VXMT 9,10 lakh Rs (khoảng 255 triệu đồng) ZXMT 9,70 lakh Rs (khoảng 271 triệu đồng) CVT-V 9,20 lakh Rs (khoảng 257,9 triệu đồng) VX-CVT 10 lakh Rs (khoảng 280 triệu đồng) ZX-CVT 10,90 lakh Rs (khoảng 305,6 triệu đồng)





Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã giới thiệu chiếc sedan nhỏ gọn của mình trong diện mạo hoàn toàn mới, đi kèm mức giá khởi điểm hấp dẫn là 7,99 lakh Rs (tương đương khoảng 224 triệu đồng). Tuy nhiên, mức giá khởi điểm này chỉ có hiệu lực trong 45 ngày kể từ hôm 6/12. Thời gian giao xe tới tay khách hàng dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng sau.

So với thế hệ trước có giá từ 7,20 lakh Rs đến 9,96 lakh Rs (khoảng 201 triệu đồng đến 279 triệu đồng), giá của Honda Amaze 2025 mới đắt hơn đôi chút. Đổi lại, Amaze mới đã được hãng thực hiện những thay đổi lớn cả ở ngoại thất và nội thất, trong khi thiết lập động cơ vẫn không thay đổi.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', rẻ nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.

Những loại xe ô tô nào không phải thử nghiệm lại khí thải