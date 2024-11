Xe gầm cao SUV hạng B giá 700 triệu đồng về Việt Nam sánh ngang Mazda CX-5, rẻ hơn Toyota Yaris Cross có gì đặc biệt?

Xe gầm cao SUV hạng B về Việt Nam sánh ngang Mazda CX-5





Xe điện thương hiệu Trung Quốc-Haval Jolion.

Chiếc xe điện thương hiệu Trung Quốc-Haval Jolion đã chính thức cập bến tại cảng Việt Nam. Ngoại hình chiếc Haval Jolion mang vẻ hiện đại với thiết kế khỏe khoắn và đậm chất thể thao. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình lục giác lớn, cụm đèn hậu vuông vức và to bản. Hệ thống chiếu sáng của Jolion sử dụng công nghệ LED cho cả cụm đèn trước và sau, kết hợp với bộ mâm xe 18 inch đa chấu làm cho chiếc xe càng thêm vẻ cá tính, thu hút người nhìn.

Jolion sở hữu tổng kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.472 x 1.841 x 1.574 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.700 mm. Tuy được định vị là một chiếc SUV cỡ B, đối đầu với Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce nhưng mẫu xe này có khích thước khá lớn, ngang cỡ Mazda CX-5 (4.590 x 1.845 x 1.680 mm, chung trục cơ sở 2.700 mm).

Khoang cabin chiếc SUV được đầu tư nhiều thiết bị hiện đại như: Ghế ngồi bọc da cao cấp, ghế lái chỉnh điện, màn hình hiển thị kỹ thuật số kích thước 7 inch và màn hình giải trí cảm ứng 10,3 inch. Cần số điện tử dạng núm xoay là một chi tiết đáng chú ý, mang đến trải nghiệm điều khiển hiện đại và tiện lợi cho người lái. Những trang bị tại Việt Nam tương đương với khi mẫu xe được ra mắt tại Thái Lan.

Tất cả các phiên bản của Haval Jolio đều dùng hệ truyền động hybrid bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, mô-tơ điện và hộp số tự động DHT. Hệ truyền động này tạo ra công suất tổng cộng 186 mã lực và mô-men xoắn cực đại 375 Nm. Xe sẽ có 4 chế độ lái, bao gồm Normal, Sport, Economy và Snow. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của Haval Jolion là 23,8 km/lít (khoảng 4,2 lít/100 km).

Riêng về công nghệ an toàn, 2 phiên bản có sự khác biệt đang kể. Bản Ultra được trang bị hệ thống ADAS với các tính năng an toàn cao cấp như: ga tự động thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo va chạm sớm, cảnh báo mở cửa và phanh khẩn cấp hỗ trợ chuyển làn. Ngoài ra, mẫu xe này còn có camera 360 độ, tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động và 6 túi khí, mang lại sự an toàn tối ưu cho người lái và hành khách.

Trong khi các tính năng an toàn như camera 360 độ, 6 cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước, 6 cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau, hệ thống hỗ trợ đỗ xe thông minh, phanh khẩn cấp tự động ở tốc độ thấp, tránh va chạm với xe lớn ở làn bên cạnh và cảnh báo nguy cơ va chạm từ phía sau chỉ dành cho bản Ultra.

Giá xe gầm cao SUV Haval Jolion

Theo thông tin từ đại lý Việt, Haval Jolion sẽ được giao cho khách Việt ngay trong tháng 11/2024 với mức giá trên dưới 700 triệu đồng tùy từng phiên bản. Mức giá này có thể sẽ rẻ hơn mẫu xe cùng phân phúc như Toyota Yaris Cross phiên bản động cơ hybrid.

Chiếc xe điện thương hiệu Trung Quốc-Haval Jolion đã chính thức cập bến tại cảng Việt Nam và có mặt ở các đại lý với 2 phiên bản là Pro và Ultra. Tại trang web chính thức của hãng xe Haval, đã có những thông tin chính thức về mẫu xe này, cho phép khách hàng đặt cọc với số tiền 10 triệu đồng và sẽ hoàn lại tiền cọc nếu khách hàng quyết định không nhận xe.

Chọn xe gầm cao dưới 600 triệu đồng

Dưới đây là một số mẫu xe gầm cao thuộc phân khúc MPV cỡ nhỏ và SUV - B có giá xấp xỉ 600 triệu đồng đáng để cân nhắc:

Mitsubishi Xpander AT: 598 triệu đồng

Với 600 triệu, Mitsubishi Xpander AT chính là sự lựa chọn tốt cho một chiếc xe gầm cao 7 chỗ ngồi. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xpander đang là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam từ đầu năm đến nay. Hiện, mẫu MPV 7 chỗ này được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản số sàn MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu đồng; 3 phiên bản AT, AT Premium và Cross được nhập khẩu từ Indonesia có giá lần lượt là 598, 658 và 698 triệu đồng.

Tất cả các phiên bản của Xpander đều sử dụng động cơ 1.5L, cho công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp, dẫn động cầu trước.

Như vậy, với số tiền xấp xỉ 600 triệu đồng, khách hàng Việt có thể lựa chọn phiên bản số tự động AT (598 triệu đồng) chưa kể các khuyến mại từ đại lý. Xpander AT phù hợp với khá nhiều đối tượng khác nhau, từ gia đình đến dân chạy dịch vụ.

Suzuki XL7 hybrid: 599,9 triệu đồng

Suzuki XL7 vừa được làm mới với động cơ hybrid cùng một số trang bị nhưng giá bán không đổi so với trước đây. Ảnh: Suzuki Việt Nam

Suzuki XL7 là mẫu MPV lai SUV bán chạy nhất của thương hiệu Suzuki tại Việt Nam. Tuy nhiên, so sánh tương quan trên thị trường ô tô Việt, đây lại là mẫu xe liên tiếp 3 tháng qua lọt top 10 xe bán chậm nhất tháng. Mới đây, hãng xe Nhật Bản đã làm mới mẫu xe này với phiên bản sử dụng động cơ mild-hybrid cùng một số nâng cấp nhỏ với giá không đổi so với trước đây là 599,9 triệu đồng.

Suzuki XL7 hybrid sử dụng khối động cơ 1.5L kết hợp với động cơ điện nhẹ, dẫn động cầu trước, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp cho công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm. Với những khách hàng bình dân, đây là mẫu xe "đủ dùng", đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Mazda CX-3 Luxury: 579 triệu đồng

Mazda CX-3 có giá khá "mềm" trong phân khúc B-SUV. Ảnh: THACO

Tại thị trường Việt Nam hiện nay, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên nặng ký khác. Dù không phải là chiếc xe bán quá chạy nhưng Mazda CX-3 luôn được đánh giá cao bởi thiết kế trẻ trung, vận hành mạnh mẽ, cùng với đó là sự đa dạng với nhiều phiên bản khác nhau để khách hàng lựa chọn.



CX-3 hiện vẫn là bản ra mắt tại Việt Nam vào tháng 4/2021, được THACO-Mazda nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 4 phiên bản. Sau nhiều lần điều chỉnh giá, các phiên bản của CX-3 là 1.5AT (base), Deluxe, Luxury và Premium đang có giá niêm yết từ 512-631 triệu đồng. Trong đó, bản Luxury (bản cao thứ 2) có giá 579 triệu đồng có thể là sự lựa chọn của nhiều khách hàng.

Các phiên bản của Mazda CX-3 đều sử dụng động cơ Skyactiv-G 1.5L, cho công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Mẫu xe Nhật Bản có ngoại hình bắt mắt với những đường nét hiện đại, phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ ở thành phố và đặc biệt là nữ giới.

Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn: 579 triệu đồng

Hyundai Creta bản Tiêu chuẩn đang được giảm giá còn 579 triệu đồng. Ảnh: TC Motor

Hyundai Creta được ra mắt vào cuối tháng 3/2022 dưới dạng nhập khẩu từ Indonesia trước khi lắp ráp trong nước. Mẫu xe này cũng gần như ngay lập tức có chỗ đứng trên thị trường với nhiều lần lọt vào top xe bán chạy nhất tháng.



Creta hiện được Hyundai Thành Công giới thiệu với 4 phiên bản, đều sử dụng khối động cơ SmartStream G 1.5L, cho công suất 113 mã lực và 144 Nm sức kéo, kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Giá bán niêm yết của các phiên bản từ 599-745 triệu đồng, nhưng đang được các đại lý giảm giá 20-30 triệu đồng trong tháng 8, trong đó phiên bản thấp nhất Creta Tiêu chuẩn có giá 579 triệu đồng.

KIA Seltos AT: 599 triệu đồng

KIA Seltos 2024 có khoảng giá dao động khá rộng, từ 599-799 triệu đồng. Ảnh: THACO

Cuối tháng 3/2024 vừa qua, THACO-KIA ra mắt bản nâng cấp KIA New Seltos 2024 với nhiều thay đổi so với mẫu xe tiền nhiệm. Dù có doanh số không ấn tượng như thời điểm những năm 2020-2021 nhưng KIA Seltos vẫn được đánh giá cao ở phân khúc B-SUV bởi thiết kế đẹp mắt, trang nhã.



Hiện, KIA Seltos 2024 được bán ra với 4 phiên bản, trong đó 3 phiên bản thấp là AT, Luxury và Premium sử dụng động cơ 1.5L cho công suất tối đa 113 mã lực, mô men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Còn phiên bản cao cấp nhất GT-line sử dụng động cơ 1.5L Turbo cho công suất tối đa 158 mã lực, mô men xoắn 253Nm, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép.

Giá bán các phiên bản của Seltos dao động khá rộng, từ 599-799 triệu đồng. Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn Seltos AT có giá chưa tới 600 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Là bản tiêu chuẩn, Mitsubishi Xforce GLX đã ít các tiện nghi và tính năng an toàn so với các bản cao hơn. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là mẫu xe mới nhất góp mặt ở phân khúc B-SUV tại Việt Nam và ngay lập tức tạo nên doanh số ấn tượng. Thậm chí, mẫu xe thương hiệu Nhật Bản đã vươn lên vị trí số 1 của thị trường trong tháng 7/2024 vừa qua.

Mitsubishi Xforce ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 1/2024 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe có 4 phiên bản là GLX, Exceed, Premium và Ultimate với giá bán từ 599-705 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng động cơ 1.5L sản sinh công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp số vô cấp CVT và dẫn động cầu trước.

Với tầm tài chính chưa đến 600 triệu đồng, phiên bản tiêu chuẩn Xforce GLX (giá 599 triệu đồng) có thể là sự lựa chọn phù hợp của nhiều khách hàng Việt hiện nay.