Chỉ với khoảng 15 nghìn đồng và thêm một bước khi chế biến, món ăn quen thuộc bỗng khiến cả nhà ăn ngấu nghiến

Đậu phụ chiên là món ăn quen thuộc và được mọi người ưa chuộng nhất trong các món đậu phụ. Cách chế biến đơn giản, bạn chỉ việc mua đậu về, cắt thành miếng nhỏ rồi chiên trong chảo dầu cho đến khi vàng giòn là có thể thưởng thức. Món ăn dân dã này với nhiều người có thể ngày nào cũng ăn mà không biết chán. Chỉ cần chấm với nước tương, tương cà hay sốt mayonnaise cũng đủ ngon. Hôm nay tôi giới thiệu với bạn một cách làm món đậu phụ cực ngon với biến tấu hoàn toàn mới. Chỉ cần bạn thêm một bước này, từng miếng đậu phụ vàng giòn được nâng tầm hương vị. Nó thậm chí còn ngon hơn bất cứ món đậu nào mà bạn từng ăn trước đây!

Nguyên liệu làm món đậu phụ chiên giòn trộn sốt tỏi ớt

1 miếng đậu phụ bản to, 10ml nước tương, 5ml dầu mè, 1 thìa canh hạt mè trắng rang, rau mùi, hành lá và tỏi băm.

Cách làm món đậu phụ chiên giòn trộn sốt tỏi ớt

Bước 1: Rửa sạch đậu phụ và cắt thành từng miếng hình tam giác. Sau đó đun sôi một nồi nước, thả đậu phụ vào chần sơ trong nước sôi khoảng 1 phút. Sau đó vớt đậu phụ ra, để nguội rồi dùng khăn bếp thấm khô nước. Hoặc bạn cũng có thể để ráo nước tự nhiên trên rổ có lỗ thoáng.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp. Khi chảo nóng và ráo nước hoàn toàn thì cho dầu ăn vào. Lượng dầu nên đủ để ngập miếng đậu phụ. Đun dầu nóng đến 60% nhiệt độ tối đa. Sau đó cho các miếng đậu phụ vào và chiên đến khi vàng đều cả hai mặt. Vớt ra và để ráo dầu thừa. Bạn có thể thỉnh thoảng lật mặt để kiểm tra độ chín.

Bước 3: Trộn nước tương, tỏi băm, hạt mè trắng và dầu mè với lượng nước đun sôi để nguội tương đương để làm nước sốt. Cho đậu phụ chiên vào một đĩa sâu lòng, rưới nước sốt lên các miếng đậu phụ và rắc thêm rau mùi thái nhỏ và ớt. Hãy trộn đều để từng miếng đậu được thấm nước sốt và thưởng thức ngay.

Thành phẩm món đậu phụ chiên giòn trộn sốt tỏi ớt

Lớp vỏ ngoài của đậu phụ được chiên vàng giòn, tạo nên độ giòn tan hấp dẫn khi cắn vào. Đậu phụ sau khi chiên giòn sẽ có nhiều lỗ nhỏ, từ đó giúp nó dễ dàng hấp thụ nước sốt hơn. Món ăn tuy đơn giản nhưng vô cùng đậm đà vừa giòn, mềm, béo lại có vị cay nồng, ngon vô cùng. Hãy thử ngay món ăn này, chắc chắn gia đình bạn sẽ hưởng ứng hết lời. Chỉ tốn khoảng 15 nghìn đồng là bạn đã có món ăn ngon thoả mãn cơn thèm và nó thậm chí còn ngon hơn cả thịt!

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món đậu phụ chiên giòn trộn sốt tỏi ớt!