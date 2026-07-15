Hà Kiều Anh vào bếp, trổ tài nấu món ăn chuẩn người Hà Nội

Món bún ốc "đánh thức vị giác lẫn ký ức" của Hà Kiều Anh, bí quyết nằm ở nồi nước dùng chua thanh

Hoa hậu Hà Kiều Anh từng vào bếp nấu bún ốc Hà Nội – món ăn gợi nhớ những buổi sáng se lạnh của Thủ đô. Theo người đẹp, nguyên liệu không quá cầu kỳ nhưng để có một bát bún ốc chuẩn vị, từng công đoạn từ chọn ốc, sơ chế đến nêm nước dùng đều cần được thực hiện cẩn thận.

Chọn và sơ chế ốc kỹ để giữ độ giòn

Hà Kiều Anh sử dụng ốc nhồi cỡ lớn. Ốc được ngâm nhiều giờ trong nước cùng ớt tươi và chanh (hoặc nước vo gạo), thay nước nhiều lần để nhả hết bùn đất.

Sau đó, ốc được thả vào nước sôi và luộc khoảng 5-6 phút rồi lấy thịt. Phần nước luộc được gạn trong để làm nước dùng.

Thịt ốc tiếp tục được loại bỏ phần đầu chứa chất bẩn, bóp nhẹ với muối và giấm rồi rửa lại nhiều lần cho sạch. Người đẹp chỉ xào ốc khoảng 1 phút cùng hành phi và gia vị để giữ độ giòn tự nhiên. "Muốn món ăn ngon thì nguyên liệu phải tươi, sơ chế thật kỹ và không được bỏ qua bất kỳ công đoạn nào", Hà Kiều Anh chia sẻ.

Bí quyết nằm ở nước dùng

Theo Hà Kiều Anh, phần nước dùng quyết định hương vị của bát bún ốc.

Cà chua thái hạt lựu được xào mềm với hành, chút muối và dầu điều để tạo màu đỏ tự nhiên. Khi cà chua đã sệt, cô cho nước luộc ốc vào cùng một củ hành tây để tăng vị ngọt thanh.

Nước dùng được nêm hạt nêm, nước mắm, chút đường và đặc biệt là giấm bỗng – nguyên liệu được xem là linh hồn của bún ốc Hà Nội. "Có thể thiếu nhiều thứ nhưng nếu không có giấm bỗng thì sẽ không còn đúng vị bún ốc Hà Nội", người đẹp cho biết.

Cuối cùng, cà chua bổ múi cau được cho vào khi nước sôi để giữ hình dáng đẹp mắt.

Rau ăn kèm không thể thiếu

Khi thưởng thức, Hà Kiều Anh cho bún sợi nhỏ vào tô, thêm ốc, cà chua, chan nước dùng nóng rồi rắc tía tô thái sợi. Bát bún được ăn cùng xà lách, kinh giới, tía tô, hoa chuối bào, ớt chưng và một chút mắm tôm tùy khẩu vị.

Theo người đẹp, bún ốc có thể chế biến theo hai cách: xào sơ thịt ốc trước khi cho vào bát hoặc chỉ trụng qua nước dùng sau khi luộc. Dù chọn cách nào, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được độ giòn của ốc và vị chua thanh đặc trưng của nước dùng.

Món ăn gợi nhớ Hà Nội

Hà Kiều Anh cho biết mỗi vùng miền của Việt Nam đều có những món ăn khiến người ta nhớ mãi, còn với cô, bún ốc luôn gắn với ký ức những buổi sáng mùa thu Hà Nội. "Tất cả hòa quyện, không vội vàng, không phô trương, chỉ đủ để đánh thức cả vị giác lẫn ký ức", nàng hậu chia sẻ.

Thành phẩm của Hà Kiều Anh nhận được nhiều lời khen từ bạn bè và đồng nghiệp. Ca sĩ Quang Linh, Tùng Dương, Hoa hậu Dương Mỹ Linh hay đạo diễn Hoàng Nhật Nam đều bày tỏ sự thích thú trước bát bún ốc nóng hổi, đậm chất Hà thành.