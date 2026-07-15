Ăn lá ngải cứu có tác dụng gì đối với phụ nữ và những lưu ý khi dùng để tránh ngộ độc

Đặc điểm

Ngải cứu là cây thân cỏ, cây trưởng thành có thể cao từ 0.4 - 1m, thuộc họ cúc. Cây có khả năng sống lâu năm, mọc dại nên nhiều nơi coi là cỏ dại cần diệt trừ. Lá cây màu xanh, mặt dưới có một lớp lông nhung trắng. Cây có mùi thơm đặc trưng, lá có tinh dầu.

Thành phần

Trong lá cây ngải cứu có hàm lượng tinh dầu tương đối lớn. Thành phần trong đó chủ yếu là monoterpen, tetradecatrilin, dehydromatricaria ester, tricosanol, rachel ancol và một số chất khác.

Ngài cứu được dùng như một loại rau ăn thường ngày của nhiều gia đình và được yêu thích với vị hơi đắng và thơm.

Trong dân gian, cây ngải cứu được dùng rất nhiều trong những bài thuốc chữa các bệnh thông thường. Đặc biệt là tác dụng tốt đối với cầm máu, điều hòa kinh nguyệt, chữa đau đầu, tiêu chảy, chướng bụng… Ngài cứu được dùng như một loại rau ăn thường ngày của nhiều gia đình và được yêu thích với vị hơi đắng và thơm.

Tác dụng của lá ngải cứu đối với phụ nữ

Hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt

Tác dụng của lá ngải cứu đối với phụ nữ điển hình nhất là điều hòa kinh nguyệt. Ngải cứu được mệnh danh là thảo dược dành cho phụ nữ, đặc biệt phù hợp với những người có khí huyết ngưng trệ.

Nhiều chị em gặp phải tình trạng kinh nguyệt không đều, tay chân lạnh có thể uống trà ngải cứu để cải thiện tình trạng này. Bên cạnh đó, trà ngải cứu còn giúp làm ấm tử cung, từ đó hỗ trợ sức khỏe sinh sản.

Hỗ trợ trừ cảm lạnh và làm đẹp da

Nước lá ngải cứu khô dùng để ngâm chân giúp thúc đẩy lưu thông khí huyết, đả thông kinh mạch và điều hòa âm dương trong cơ thể.

Ngải cứu được mệnh danh là thảo dược dành cho phụ nữ, đặc biệt phù hợp với những người có khí huyết ngưng trệ.

Điều này không chỉ giúp trừ cảm lạnh mà còn giúp bạn trông rạng rỡ hơn nhờ việc đẩy khí lạnh ra khỏi cơ thể. Da mặt cũng trở nên hồng hào, căng bóng và khỏe mạnh hơn.

Giảm đau xương khớp

Tác dụng của lá ngải cứu đối với phụ nữ còn giúp giảm đau xương khớp. Phụ nữ sau sinh thường bị đau nhức xương khớp và ngải cứu có thể là giải pháp tự nhiên hữu hiệu.

Bạn có thể dùng 50g ngải cứu khô kết hợp vài lát gừng để đun nước tắm. Hỗn hợp này giúp điều hòa khí huyết, làm ấm kinh mạch, trừ phong hàn và giảm đau nhức hiệu quả.

Hỗ trợ trị gàu và giảm ngứa da đầu

Ngải cứu có đặc tính tiêu viêm và kháng khuẩn, giúp hỗ trợ điều trị ngứa da đầu và gàu mà không gây hại cho tóc.

Không nên dùng quá nhiều ngải cứu, mỗi lần chỉ nên ăn tối đa 5 ngọn, mỗi tuần không nên ăn quá 3 lần.

Trong giai đoạn đầu, bạn có thể gội đầu bằng nước ngải cứu 3 lần mỗi tuần, sau đó giảm còn 1 - 2 lần/tuần khi tình trạng ngứa da đầu được cải thiện. Việc sử dụng thường xuyên còn giúp lưu thông kinh mạch trên đầu, giải phong hàn, giảm đau đầu và giúp bạn ngủ ngon hơn.

Hỗ trợ điều trị nấm da chân và phù nề

Ngải cứu có tác dụng hỗ trợ sát trùng và tiêu viêm mạnh mẽ. Việc ngâm chân đều đặn với nước lá ngải cứu sẽ hỗ trợ ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây nấm da chân và làm giảm tình trạng phù nề.

Một số lưu ý khi sử dụng ngải cứu

Không nên dùng quá nhiều ngải cứu, mỗi lần chỉ nên ăn tối đa 5 ngọn, mỗi tuần không nên ăn quá 3 lần. Người mang thai hoặc từng sảy thai, sinh non, không nên ăn.

Phụ nữ cho con bú cũng không nên sử dụng ngải cứu hàng ngày. Không dùng ngải cứu làm thuốc kết hợp với các loại thuốc chữa trầm cảm, tiểu đường, chống đông máu, ung thư, kháng khuẩn… sẽ gây tương tác và phản tác dụng của thuốc.

Cần hết sức thận trọng khi dùng ngải cứu với những người có cơ địa mẫn cảm với thảo dược. Không dùng ngải cứu dài ngày, quá 4 tuần.

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