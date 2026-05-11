Chia tay là dứt khoát quay lưng: 3 con giáp lạnh lùng nhất khi yêu

Con giáp Dậu: Đã hết hy vọng là đóng cửa trái tim

Khi nhận ra đối phương không còn phù hợp hoặc mối quan hệ không có tương lai, con giáp Dậu sẽ lập tức thu lại cảm xúc. Ảnh minh họa



Con giáp Dậu thường sở hữu ngoại hình ưa nhìn, biết chăm chút cho bản thân và có cuộc sống khá ổn định. Họ cũng là con giáp có vận đào hoa nổi bật nên trong chuyện tình cảm luôn có nhiều lựa chọn.

Thế nhưng, phía sau vẻ ngoài nhiệt tình ấy lại là một người rất thực tế trong tình yêu.

Con giáp Dậu luôn tự xây dựng hình mẫu lý tưởng cho riêng mình. Khi nhận ra đối phương không còn phù hợp hoặc mối quan hệ không có tương lai, họ sẽ lập tức thu lại cảm xúc.

Ban đầu có thể họ không nói ra ngay, nhưng thái độ sẽ dần trở nên lạnh nhạt, xa cách.

Những kỷ niệm đẹp từng có cũng khó khiến họ thay đổi quyết định. Một khi đã nói lời chia tay, con giáp Dậu gần như không bao giờ chủ động quay lại.

Dù sau đó có cô đơn trong thời gian dài, họ vẫn chọn bước tiếp thay vì nối lại chuyện cũ. Với con giáp Dậu, tình yêu đã rạn vỡ thì rất khó hàn gắn như ban đầu.

Con giáp Tỵ: Lý trí đến mức khiến người khác thấy lạnh lùng

Khi tình cảm không còn nguyên vẹn, con giáp Tỵ thường không kéo dài sự mập mờ. Họ sẽ thẳng thắn nói rõ quan điểm, sau đó dần cắt liên lạc và tạo khoảng cách. Ảnh minh họa

Con giáp Tỵ nổi tiếng thông minh, nhạy bén và có khả năng quan sát cực tốt. Trong tình yêu, họ yêu bằng sự tin tưởng tuyệt đối, nhưng cũng vì thế mà thất vọng sẽ rất sâu nếu phát hiện đối phương khác xa những gì mình từng nghĩ.

Khi tình cảm không còn nguyên vẹn, con giáp Tỵ thường không kéo dài sự mập mờ. Họ sẽ thẳng thắn nói rõ quan điểm, sau đó dần cắt liên lạc và tạo khoảng cách.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là sau chia tay, con giáp Tỵ thường hồi phục rất nhanh. Với sức hút tự nhiên và vận đào hoa mạnh, họ không thiếu người theo đuổi nên dễ dàng mở lòng với mối quan hệ mới.

Nhiều người cho rằng cách yêu của con giáp Tỵ khá phũ phàng, nhưng thực tế họ chỉ không muốn lãng phí thời gian vào một mối quan hệ đã hết cơ hội cứu vãn.

Với con giáp này, quá khứ dù đẹp đến đâu cũng không quan trọng bằng hiện tại và tương lai.

Con giáp Dần: Yêu hết mình nhưng buông cũng rất dứt khoát

Con giáp Dần quan niệm rằng chia tay là dấu chấm hết. Họ không thích níu kéo, càng không muốn dây dưa với quá khứ. Ảnh minh họa

Người tuổi Dần khi yêu thường cực kỳ nhiệt tình và chân thành. Họ sẵn sàng hy sinh, bảo vệ và làm mọi điều cho người mình yêu. Nhưng một khi tình cảm đã kết thúc, họ cũng là người quyết đoán nhất.

Con giáp Dần quan niệm rằng chia tay là dấu chấm hết. Họ không thích níu kéo, càng không muốn dây dưa với quá khứ. Dù còn tiếc nuối, họ vẫn chọn cách bước tiếp thay vì quay đầu.

Sự mạnh mẽ và lý trí ấy đôi khi khiến người khác nghĩ con giáp Dần bạc tình. Thực ra, ngay cả khi là người bị tổn thương, họ cũng sẽ cố gắng nhanh chóng cân bằng cảm xúc, không để bản thân chìm mãi trong đau khổ.

Con giáp này yêu rất rõ ràng, yêu thì hết lòng, còn khi đã hết yêu cũng sẽ rời đi thật dứt khoát. Chính vì thế, nếu tuổi Dần đã quyết định chia tay, khả năng họ quay lại gần như là rất thấp.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.