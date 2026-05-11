Thực hiện 5 'KHÔNG' sau nghỉ hưu, tuổi già của cụ ông thảnh thơi hơn rất nhiều

Nhiều người cho rằng sau khi nghỉ hưu, điều hạnh phúc nhất là được sống quây quần bên con cháu. Thế nhưng, ông Dương Minh (65 tuổi, Trung Quốc) lại chọn một con đường khác. Sau cú sốc mất vợ, ông quyết định sống độc lập, tự chăm sóc bản thân và chủ động chuẩn bị cho tuổi già thay vì phụ thuộc vào con cái.

Chính 5 nguyên tắc tưởng chừng "nhẫn tâm" ấy lại giúp ông có cuộc sống nghỉ hưu nhẹ nhõm và an yên hơn.

Theo ông, khi đã nghỉ hưu, người già càng nên giữ sự độc lập nếu sức khỏe còn cho phép. Ảnh minh họa

Nghỉ hưu không sống dựa vào con cái

Sau khi vợ qua đời vì xuất huyết não, ông Minh rơi vào quãng thời gian trống trải.

Hai người con vì thương cha nên liên tục gọi điện khuyên ông chuyển đến ở cùng để tiện chăm sóc. Con trai muốn đón cha về Thanh Đảo, con gái cũng đề nghị ông chuyển tới Uy Hải sinh sống.

Dù cảm động trước sự quan tâm của các con, ông Minh vẫn từ chối.

Theo ông, khi đã nghỉ hưu, người già càng nên giữ sự độc lập nếu sức khỏe còn cho phép. Việc ở chung đôi khi dễ phát sinh bất đồng trong sinh hoạt, khiến cả cha mẹ lẫn con cái đều áp lực.

Ông cho rằng tình cảm gia đình không nằm ở chuyện ngày nào cũng sống chung dưới một mái nhà, mà nằm ở sự quan tâm và tôn trọng cuộc sống của nhau.

Không sống trong không gian rộng sau nghỉ hưu

Căn hộ cũ rộng hơn 120m² từng là tổ ấm của cả gia đình nay trở nên quá trống trải với một người sống một mình.

Sau nhiều lần suy nghĩ, ông Minh quyết định bán nhà và chuyển sang căn hộ nhỏ khoảng 50m².

Với ông, nghỉ hưu cũng là lúc cần sống đơn giản hơn. Nhà nhỏ giúp việc dọn dẹp nhẹ nhàng, chi phí sinh hoạt thấp hơn và quan trọng nhất là bớt cảm giác cô quạnh trong không gian quá rộng.

Sau khi đổi nhà, ông còn dư một khoản tiền đáng kể để dự phòng tuổi già và chăm sóc sức khỏe sau này.

Ông tin rằng càng lớn tuổi càng nên học cách cắt giảm những thứ không thực sự cần thiết.

Không chọn viện dưỡng lão sau khi nghỉ hưu

Nhiều người nghĩ rằng viện dưỡng lão là lựa chọn phù hợp khi về già, nhưng ông Minh lại không muốn như vậy. Ông là người hướng nội, thích không gian riêng và không quen với môi trường đông người.

Theo ông, sống tại nhà giúp bản thân thoải mái hơn, được tự quyết mọi sinh hoạt thay vì phải tuân theo lịch trình cố định.

Khi sức khỏe vẫn ổn định, ông muốn tự nấu ăn, chăm cây, đi dạo và duy trì nhịp sống quen thuộc của mình.

Ông cũng thừa nhận rằng không phải cơ sở dưỡng lão nào cũng có chất lượng dịch vụ tốt. Vì thế, thay vì vào viện dưỡng lão quá sớm, ông chọn tận hưởng quãng thời gian nghỉ hưu theo cách mình mong muốn.

Không phụ thuộc tài chính vào con cái

Dù muốn sống độc lập, ông Minh hiểu rõ tuổi tác sẽ kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe. Vì vậy, ông đã sớm tính đến chuyện thuê bảo mẫu nếu sau này bản thân không còn đủ sức tự lo liệu.

Nhờ có lương hưu ổn định cùng khoản tiết kiệm tích góp nhiều năm, ông tin mình vẫn đủ khả năng chi trả mà không cần phụ thuộc tài chính vào con cái.

Ông còn dự định lắp camera trong nhà để các con có thể theo dõi tình hình từ xa. Theo ông, đây là cách dung hòa giữa việc giữ sự riêng tư cho bản thân và giúp con cháu yên tâm hơn.

Nghỉ hưu, không tiếp tục "gồng gánh" con cái

Một trong những nguyên tắc khiến nhiều người bất ngờ nhất là ông Minh không dùng tiền lương hưu để hỗ trợ tài chính cho các con.

Ông cho rằng khi đã trưởng thành, mỗi người cần tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Nếu cha mẹ nghỉ hưu vẫn cố gom góp tiền cho con, đến lúc đau ốm lại không còn khoản dự phòng cho bản thân.

Theo ông, người già giữ được tài chính độc lập cũng là cách giảm áp lực cho con cháu sau này. Biết chăm lo cho chính mình không phải ích kỷ, mà là sự tỉnh táo cần có ở tuổi xế chiều.

Nghỉ hưu bình yên bắt đầu từ sự buông bỏ

Sau biến cố mất vợ, ông Minh dần thay đổi suy nghĩ về cuộc sống. Ông không còn quá bận tâm chuyện được mất, cũng không cố duy trì những mối quan hệ xã giao mệt mỏi.

Ông chỉ giữ liên lạc với vài người bạn thân, hàng xóm gần gũi để có thể giúp đỡ nhau lúc cần thiết. Với những chuyện vượt quá khả năng, ông thẳng thắn từ chối thay vì ôm việc vào người như trước.

Mỗi ngày, người đàn ông nghỉ hưu dành thời gian chăm cây trên ban công, đi leo núi cùng bạn bè và tận hưởng nhịp sống chậm rãi.

Với ông, tuổi già hạnh phúc không nằm ở việc có bao nhiêu tiền hay con cháu ở cạnh ra sao, mà là cảm giác tự chủ, bình yên và không trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai.

Theo Sohu