Chia tay vì những câu nói vô lễ của người yêu với bố mẹ
GĐXH - Mẹ nói ít thôi, đang bận!" - Đấy là một trong những câu nói vô lễ của bạn trai tôi với bố mẹ anh ta.
Có ai chia tay vì lý do vậy không? Tôi năm nay 24, anh 25. Tôi thì chưa gặp bố mẹ anh bao giờ, nhưng sau 3 tháng yêu nhau, có một vài lần chúng tôi ngồi chơi uống nước, thấy anh gọi cho bố mẹ xong nói những câu rất khó nghe, đôi khi nói như kiểu bằng vai phải lứa và cũng đôi khi là như ra lệnh cho bố mẹ…
"Alo mẹ à! Tối chuyển con 4 triệu con mua đôi giày cái!"
"Bố cho con xin 5 triệu tiền tiêu vặt, tháng này ăn tiêu, đi giao lưu nhiều quá hết tiền rồi".
"Mẹ nói ít thôi, đang bận cứ nói nhiều!"
"Ô hay, bố mẹ cứ loằng ngoằng thế nhỉ? Con bảo như vậy thì bố mẹ cứ thế mà làm, đừng có mà hỏi nhiều".
"Mẹ lại nhiều chuyện rồi! Con có phải trẻ con nữa đâu mà mẹ dạy con cái đấy?"
Như hôm qua, chúng tôi đi chơi với nhau. Trước đó thì không biết anh giận bố, giận mẹ cái gì nhưng tôi cũng nhận ra thái độ của anh cũng hơi khác mọi hôm.
Đến lúc mẹ anh gọi, nói về nghề nghiệp gì đó, đại loại ý bố mẹ anh bảo là nếu làm ở trên này không ổn, thiếu tiền ăn tiền tiêu thì về quê làm, lương thấp nhưng ở cùng bố mẹ lo cho từ A đến Z, thì anh không nghe. Bố mẹ anh bảo là con nhà người ta này kia thì anh nói:
"Vâng, con nhà người ta này kia thế bố mẹ có bao giờ nghĩ là bố mẹ nhà người ta không? Bố mẹ nhà người ta mà như bố mẹ thì đã mua nhà, mua xe, lo cho đủ thứ rồi, chứ không phải lấy mấy cái đó để yêu cầu con về gần bố mẹ, cứ tiết kiệm xong để con cái ở trên này sống khổ…"
Tôi lúc đấy nghe câu ấy khó chịu quá nên nói:
"Anh không được nói bố mẹ anh như vậy! Em không đồng ý đâu đấy!"
"Bố mẹ anh còn chưa nói được anh, em có quyền gì vậy baby?" (đoạn này anh vẫn nói chuyện cợt nhả).
"Em nghiêm túc đấy, bố mẹ dù như nào cũng là bố mẹ mình, anh có thể không thích, không đồng ý với ý kiến của bố mẹ nhưng anh phải biết lắng nghe".
"Em giờ to hơn cả bố mẹ anh, sắp bằng vai phải lứa với ông bà anh rồi đấy!"
… Và cứ thế, hai đứa nói qua nói lại. Tôi bảo vệ quan điểm là phải biết lắng nghe, ngoan với bố mẹ, còn anh thì theo kiểu có chính kiến riêng, phải nói ra thì bố mẹ mới hiểu này kia…
Tôi nói: "Vậy thì chia tay, vì ngay cả quan điểm về cách đối xử với bố mẹ với gia đình đã khác nhau thì sau này khó ở với nhau lắm" Anh thản nhiên: "Ừ em to nhất cái vũ trụ này rồi, nói gì ai cũng phải nghe, không yêu em thì anh yêu người khác, cả vũ trụ này chắc có mình em!" xong cười ha ha rồi phi xe máy đi luôn…
Ai thì ai chứ đàn ông như vậy tôi chịu nhé… dù gì cũng phải biết yêu thương bố mẹ, gia đình.
Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống với chúng tôi, qua HỘP THƯ TÂM SỰ, email: tamsugdxh@gmail.com.
Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.
