Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Chia tay vì những câu nói vô lễ của người yêu với bố mẹ

Thứ ba, 18:59 25/11/2025 | Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mẹ nói ít thôi, đang bận!" - Đấy là một trong những câu nói vô lễ của bạn trai tôi với bố mẹ anh ta.

Ly hôn rồi, anh ta vẫn dùng "kế bẩn" để mua chuộc con và đẩy tôi vào cảnh túng quẫnLy hôn rồi, anh ta vẫn dùng 'kế bẩn' để mua chuộc con và đẩy tôi vào cảnh túng quẫn

GĐXH - Đến bây giờ tôi vẫn không thể ngờ được mình lại cưới một người ích kỷ và máu lạnh đến vậy.

Có ai chia tay vì lý do vậy không? Tôi năm nay 24, anh 25. Tôi thì chưa gặp bố mẹ anh bao giờ, nhưng sau 3 tháng yêu nhau, có một vài lần chúng tôi ngồi chơi uống nước, thấy anh gọi cho bố mẹ xong nói những câu rất khó nghe, đôi khi nói như kiểu bằng vai phải lứa và cũng đôi khi là như ra lệnh cho bố mẹ… 

"Alo mẹ à! Tối chuyển con 4 triệu con mua đôi giày cái!"

"Bố cho con xin 5 triệu tiền tiêu vặt, tháng này ăn tiêu, đi giao lưu nhiều quá hết tiền rồi".

"Mẹ nói ít thôi, đang bận cứ nói nhiều!"

"Ô hay, bố mẹ cứ loằng ngoằng thế nhỉ? Con bảo như vậy thì bố mẹ cứ thế mà làm, đừng có mà hỏi nhiều".

"Mẹ lại nhiều chuyện rồi! Con có phải trẻ con nữa đâu mà mẹ dạy con cái đấy?"

Chia tay vì những câu nói vô lễ của người yêu với bố mẹ: &quot;Mẹ nói ít thôi, đang bận!&quot; - Ảnh 2.

Như hôm qua, chúng tôi đi chơi với nhau. Trước đó thì không biết anh giận bố, giận mẹ cái gì nhưng tôi cũng nhận ra thái độ của anh cũng hơi khác mọi hôm. 

Đến lúc mẹ anh gọi, nói về nghề nghiệp gì đó, đại loại ý bố mẹ anh bảo là nếu làm ở trên này không ổn, thiếu tiền ăn tiền tiêu thì về quê làm, lương thấp nhưng ở cùng bố mẹ lo cho từ A đến Z, thì anh không nghe. Bố mẹ anh bảo là con nhà người ta này kia thì anh nói:

"Vâng, con nhà người ta này kia thế bố mẹ có bao giờ nghĩ là bố mẹ nhà người ta không? Bố mẹ nhà người ta mà như bố mẹ thì đã mua nhà, mua xe, lo cho đủ thứ rồi, chứ không phải lấy mấy cái đó để yêu cầu con về gần bố mẹ, cứ tiết kiệm xong để con cái ở trên này sống khổ…"

Tôi lúc đấy nghe câu ấy khó chịu quá nên nói:

"Anh không được nói bố mẹ anh như vậy! Em không đồng ý đâu đấy!"

"Bố mẹ anh còn chưa nói được anh, em có quyền gì vậy baby?" (đoạn này anh vẫn nói chuyện cợt nhả).

"Em nghiêm túc đấy, bố mẹ dù như nào cũng là bố mẹ mình, anh có thể không thích, không đồng ý với ý kiến của bố mẹ nhưng anh phải biết lắng nghe".

"Em giờ to hơn cả bố mẹ anh, sắp bằng vai phải lứa với ông bà anh rồi đấy!"

Chia tay vì những câu nói vô lễ của người yêu với bố mẹ: &quot;Mẹ nói ít thôi, đang bận!&quot; - Ảnh 3.

… Và cứ thế, hai đứa nói qua nói lại. Tôi bảo vệ quan điểm là phải biết lắng nghe, ngoan với bố mẹ, còn anh thì theo kiểu có chính kiến riêng, phải nói ra thì bố mẹ mới hiểu này kia… 

Tôi nói: "Vậy thì chia tay, vì ngay cả quan điểm về cách đối xử với bố mẹ với gia đình đã khác nhau thì sau này khó ở với nhau lắm" Anh thản nhiên: "Ừ em to nhất cái vũ trụ này rồi, nói gì ai cũng phải nghe, không yêu em thì anh yêu người khác, cả vũ trụ này chắc có mình em!" xong cười ha ha rồi phi xe máy đi luôn…

Ai thì ai chứ đàn ông như vậy tôi chịu nhé… dù gì cũng phải biết yêu thương bố mẹ, gia đình.

Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống với chúng tôi, qua HỘP THƯ TÂM SỰ, email: tamsugdxh@gmail.com.

Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.

T.My
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Ly hôn rồi, anh ta vẫn dùng 'kế bẩn' để mua chuộc con và đẩy tôi vào cảnh túng quẫn

Ly hôn rồi, anh ta vẫn dùng 'kế bẩn' để mua chuộc con và đẩy tôi vào cảnh túng quẫn

Gặp lại đồng nghiệp sau 20 năm: Ai cũng làm giám đốc nhưng cuộc sống khác xa tưởng tượng

Gặp lại đồng nghiệp sau 20 năm: Ai cũng làm giám đốc nhưng cuộc sống khác xa tưởng tượng

Chăm thông gia ốm suốt 2 năm, mẹ chồng ngỡ ngàng khi nhận món quà đặc biệt

Chăm thông gia ốm suốt 2 năm, mẹ chồng ngỡ ngàng khi nhận món quà đặc biệt

Chồng bất ngờ thay đổi khi tôi tự chủ về kinh tế và muốn ly hôn

Chồng bất ngờ thay đổi khi tôi tự chủ về kinh tế và muốn ly hôn

Tôi xúi chồng sa thải người yêu cũ, giờ 3 năm không có con và ân hận khi biết tin về anh

Tôi xúi chồng sa thải người yêu cũ, giờ 3 năm không có con và ân hận khi biết tin về anh

Cùng chuyên mục

Gặp lại người yêu cũ, tôi đau thắt lòng khi biết những điều anh đã trải qua

Gặp lại người yêu cũ, tôi đau thắt lòng khi biết những điều anh đã trải qua

Tâm sự - 6 giờ trước

Lén nhìn người yêu cũ từ xa, tôi không giữ được bình tĩnh, nước mắt chảy tràn. Tôi hối hận vì năm xưa chia tay anh để rồi cả hai phải gặp nhiều đau khổ.

Đám tang mẹ chồng, nàng dâu nhận cái tát trời giáng, cả nhà họp gấp

Đám tang mẹ chồng, nàng dâu nhận cái tát trời giáng, cả nhà họp gấp

Tâm sự - 20 giờ trước

Sau cái tát của chồng, em dâu ôm mặt khóc, chạy vào phòng khóa trái cửa, bỏ lại phía sau không gian tĩnh lặng với nỗi khổ tâm khôn tả của cả nhà trong đám tang mẹ.

Ly hôn rồi, anh ta vẫn dùng 'kế bẩn' để mua chuộc con và đẩy tôi vào cảnh túng quẫn

Ly hôn rồi, anh ta vẫn dùng 'kế bẩn' để mua chuộc con và đẩy tôi vào cảnh túng quẫn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Đến bây giờ tôi vẫn không thể ngờ được mình lại cưới một người ích kỷ và máu lạnh đến vậy.

Gặp lại đồng nghiệp sau 20 năm: Ai cũng làm giám đốc nhưng cuộc sống khác xa tưởng tượng

Gặp lại đồng nghiệp sau 20 năm: Ai cũng làm giám đốc nhưng cuộc sống khác xa tưởng tượng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Gặp lại đồng nghiệp cũ sau 20 năm, tôi mới nhận ra rằng thành công đi kèm những đánh đổi không ngờ.

Nguyên nhân uống thuốc tránh thai gây khô hạn

Nguyên nhân uống thuốc tránh thai gây khô hạn

Phòng the - 1 ngày trước

GĐXH - Sử dụng thuốc tránh thai có thể gây khô hạn do sự thay đổi nồng độ hormone trong cơ thể, đặc biệt là estrogen và progestin. Đây là hai hormone đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ ẩm và cân bằng tự nhiên của âm đạo.

Chăm thông gia ốm suốt 2 năm, mẹ chồng ngỡ ngàng khi nhận món quà đặc biệt

Chăm thông gia ốm suốt 2 năm, mẹ chồng ngỡ ngàng khi nhận món quà đặc biệt

Tâm sự - 1 ngày trước

Ở quê tôi, việc con rể được nhà vợ giàu có chia đất không phải chuyện lạ nhưng ngay cả thông gia “cũng có phần” thì chưa từng thấy, thậm chí chẳng ai tin điều này là thật.

Cố che giấu lỗi lầm bằng một đám cưới giả, tôi đánh mất cả gia đình

Cố che giấu lỗi lầm bằng một đám cưới giả, tôi đánh mất cả gia đình

Tâm sự - 1 ngày trước

Khi tìm cách hợp thức hóa cái thai trong bụng bằng một đám cưới giả, tôi không chỉ đánh đổi danh dự mà còn bị chính gia đình ruồng bỏ.

Vì 5 chiếc phong bì phúng viếng nhà thông gia, anh em khẩu chiến ở lễ 49 ngày mẹ

Vì 5 chiếc phong bì phúng viếng nhà thông gia, anh em khẩu chiến ở lễ 49 ngày mẹ

Tâm sự - 2 ngày trước

Năm chiếc phong bì phúng viếng trở thành nguồn cơn khiến 4 anh em tôi xích mích, rạn nứt tình cảm.

Chồng bất ngờ thay đổi khi tôi tự chủ về kinh tế và muốn ly hôn

Chồng bất ngờ thay đổi khi tôi tự chủ về kinh tế và muốn ly hôn

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Rồi tôi nhận ra, chính sự bao bọc ấy khiến anh ỉ lại. Anh không trách nhiệm, không đóng góp, cũng chẳng quan tâm hay trân trọng tôi.

Tôi xúi chồng sa thải người yêu cũ, giờ 3 năm không có con và ân hận khi biết tin về anh

Tôi xúi chồng sa thải người yêu cũ, giờ 3 năm không có con và ân hận khi biết tin về anh

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Tôi lấy chồng được 3 năm rồi mà mãi chưa có con. Dạo gần đây, mỗi lần nằm một mình trong phòng, tôi lại nghĩ không biết có phải đây là cái nghiệp mà mình đang phải trả hay không?

Xem nhiều

Tôi xúi chồng sa thải người yêu cũ, giờ 3 năm không có con và ân hận khi biết tin về anh

Tôi xúi chồng sa thải người yêu cũ, giờ 3 năm không có con và ân hận khi biết tin về anh

Tâm sự

GĐXH - Tôi lấy chồng được 3 năm rồi mà mãi chưa có con. Dạo gần đây, mỗi lần nằm một mình trong phòng, tôi lại nghĩ không biết có phải đây là cái nghiệp mà mình đang phải trả hay không?

Vì 23 triệu tiền trợ cấp mai táng, 2 anh em khẩu chiến trong lễ 100 ngày mẹ

Vì 23 triệu tiền trợ cấp mai táng, 2 anh em khẩu chiến trong lễ 100 ngày mẹ

Tâm sự
Đám cưới làm 15 mâm cỗ, cô dâu sợ bị chê cười không ngờ được khen nức nở

Đám cưới làm 15 mâm cỗ, cô dâu sợ bị chê cười không ngờ được khen nức nở

Tâm sự
Chồng bất ngờ thay đổi khi tôi tự chủ về kinh tế và muốn ly hôn

Chồng bất ngờ thay đổi khi tôi tự chủ về kinh tế và muốn ly hôn

Tâm sự
Chăm thông gia ốm suốt 2 năm, mẹ chồng ngỡ ngàng khi nhận món quà đặc biệt

Chăm thông gia ốm suốt 2 năm, mẹ chồng ngỡ ngàng khi nhận món quà đặc biệt

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top