Chồng bất ngờ thay đổi khi tôi tự chủ về kinh tế và muốn ly hôn

Tôi xúi chồng sa thải người yêu cũ, giờ 3 năm không có con và nhận tin anh đã mất mẹ GĐXH - Tôi lấy chồng được 3 năm rồi mà mãi chưa có con. Dạo gần đây, mỗi lần nằm một mình trong phòng, tôi lại nghĩ không biết có phải đây là cái nghiệp mà mình đang phải trả hay không?

Có lẽ khi viết những dòng này, tôi thấy mình thật may mắn vì đã định vị cuộc đời bằng hai chữ "tự chủ".

Ngày kết hôn, anh không có xu dính túi, nhà cửa cũng do tôi lo. Ba năm đầu anh không đưa một đồng nào, nhưng tôi vẫn hết lòng yêu thương, chăm chỉ làm việc, tin vào tương lai của anh, nấu cơm, rửa bát, quán xuyến mọi thứ.

Rồi tôi nhận ra, chính sự bao bọc ấy khiến anh ỉ lại. Anh không trách nhiệm, không đóng góp, cũng chẳng quan tâm hay trân trọng tôi.

Điều lạ là tôi không buồn nữa, cảm xúc dần chai sạn. Có lẽ vì tôi luôn có một sự an tâm: tôi đủ vững vàng về kinh tế để không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai.

Sau ba năm, tôi sống cuộc đời của mình, làm những điều mình muốn. Người đàn ông bên cạnh trở thành một đường song song. Tôi không còn bận tâm đến sức khỏe hay cảm xúc của anh, bởi với tôi, một người đàn ông không chia sẻ được cả vật chất lẫn tinh thần thì cũng như không.

Tôi đã dùng sự tự chủ kinh tế để 'dạy' chồng bài học về trách nhiệm. Ảnh minh họa

Tôi bắt đầu mơ về cuộc sống độc thân, chỉ cần tôi và con là đủ. Nhiều lần tôi đề nghị ly hôn. Trớ trêu thay, lúc tôi yêu thương, anh thờ ơ và gia trưởng; đến khi tôi buông bỏ, không nấu nướng, ai sống phần nấy… thì anh lại bắt đầu thay đổi.

Anh biết mua thuốc khi tôi ốm, đưa tôi đi viện khi bệnh, quan tâm hỏi han. Những điều tưởng như bình thường ấy, giờ mới dần xuất hiện trong cuộc hôn nhân của tôi. Mỗi ngày tốt hơn một chút. Nó là một diễn biến đi lên âm thầm nhưng tích cực.

Cuối cùng, tôi cũng biết đến đồng lương của chồng, số tiền đưa cho tôi nhiều hơn theo năm tháng. Điều đó khiến tôi cũng nghĩ đến những lúc mệt mỏi sau này có anh chia sẻ. Ít nhất, anh đã bắt đầu có vai trò trong cuộc đời tôi.

Nhưng tất cả không giúp tôi yêu lại. Nó chỉ cho tôi thấy rằng: chính sự tự chủ đã cứu lấy tôi - khiến tôi không sợ hãi khi chồng không có kinh tế, không buồn phiền khi không được yêu thương.

Quan trọng hơn, nó khiến chồng tôi tự thay đổi để tôi suy nghĩ lại, lựa chọn tiếp tục hôn nhân để con còn đủ cha mẹ, khiến tôi an tâm sau những năm tháng tự gồng gánh.

Vậy nên phụ nữ, đừng bao giờ làm vai phụ trong chính cuộc đời mình. Khi bạn làm chủ bản thân, khi bạn là nhân vật chính của cuộc sống, thì mọi biến động - kể cả hôn nhân - cũng không còn đáng sợ.

