Hai cây trầm quý ở Hà Tĩnh trở thành Cây Di sản Việt Nam

Thứ tư, 14:39 10/09/2025 | Xã hội
GĐXH - Hai cây trầm hương cổ thụ ở Hà Tĩnh vừa được công nhận là Cây Di sản Việt Nam, đánh dấu một mốc quan trọng trong việc bảo tồn di sản thiên nhiên và giá trị văn hóa địa phương.

Ngày 10/9, UBND xã Hương Phố cho biết, vừa tổ chức lễ công bố quyết định công nhận Cây di sản Việt Nam cho hai cây trầm hương cổ thụ tại đền Khoai Vạc.

Hai cây trầm quý ở Hà Tĩnh trở thành Cây Di sản Việt Nam - Ảnh 1.

Lễ công bố quyết định công nhận hai cây trầm ở đền Khoai Vạc là Cây Di sản Việt Nam.

Buổi lễ diễn ra có sự tham gia của PGS.TS. Nhà giáo ưu tú Trần Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Cây Di sản Việt Nam (Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam) cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người nhân.

Tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Hải trao Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam cho đại diện xã Hương Phố và Ban Quản lý đền Khoai Vạc, theo Quyết định số 161/QĐ-HMTg ngày 11/8/2025.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo tồn di sản thiên nhiên và khẳng định giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh của hai cây trầm hương đối với cộng đồng.

Hai cây trầm quý ở Hà Tĩnh trở thành Cây Di sản Việt Nam - Ảnh 2.

Một trong hai cây trầm hương ở đền Khoai Vạc.

Hai cây trầm hương có tuổi đời trên 200 năm, nằm trong khuôn viên đền Khoai Vạc, có chu vi thân từ 2,7m đến 3,7m, chiều cao từ 8m đến 11m, tán rộng từ 9m đến 11,5m. Cả hai cây đều phát triển tốt, là biểu tượng văn hóa và tâm linh của cộng đồng địa phương.

Đền Khoai Vạc, tọa lạc tại xã Hương Phố (trước đây thuộc xã Hương Thủy, huyện Hương Khê cũ), là nơi thờ các anh hùng dân tộc và thu hút đông đảo người dân địa phương đến thăm. Đây cũng là địa chỉ tâm linh quan trọng, gắn liền với lịch sử khởi nghĩa Cần Vương.

Hai cây trầm quý ở Hà Tĩnh trở thành Cây Di sản Việt Nam - Ảnh 3.Video cận cảnh cây muỗm 360 năm tuổi vừa được công nhận Cây Di sản Việt Nam

GĐXH - Cây muỗm 360 năm tuổi trong khuôn viên nhà thờ Phan Tôn Chu và Ngọc Hoa công chúa (thôn Phú Vinh, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vừa được công nhận Cây Di sản Việt Nam.


Nguyễn Sơn
