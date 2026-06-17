Chiêu trò 'kỳ nghỉ sinh lời' bị lật tẩy: 187 bị can bị khởi tố, gần 500 người trở thành nạn nhân
GĐXH - Từ những lời mời nhận voucher du lịch miễn phí đến cam kết chuyển nhượng kỳ nghỉ với lợi nhuận "không tưởng", hàng trăm người dân đã rơi vào chiếc bẫy tinh vi của các đối tượng lừa đảo. Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can, đồng thời thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản có giá trị lớn phục vụ điều tra.
Chiều 17/6, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can liên quan đến các hành vi lừa đảo trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng "sở hữu kỳ nghỉ du lịch".
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của 493 bị hại số tiền 181.406.416.859 đồng thông qua việc dụ dỗ nộp tiền mua kỳ nghỉ hoặc đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ.
Quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ 16.612.087.000 đồng tiền mặt, tạm giữ 7 ô tô, 10 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng và phong tỏa gần 59,8 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng của các đối tượng.
Theo Bộ Công an, các đối tượng sử dụng hai phương thức, thủ đoạn chủ yếu để chiếm đoạt tài sản của người dân.
Các đối tượng thành lập các công ty kinh doanh sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ du lịch", lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích nhận quà tặng của người dân để tiếp cận khách hàng.
Chúng gọi điện mời khách tham dự hội nghị, hội thảo với lời hứa được nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn 4 sao, cam kết không phải mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần căn cước công dân để xác nhận thông tin.
Khi khách hàng tham dự sự kiện, nhân viên công ty sẽ giới thiệu các gói "sở hữu kỳ nghỉ" có giá từ khoảng 200 triệu đến 900 triệu đồng, tùy theo thời hạn sử dụng từ 5 đến 40 năm.
Các nhân viên tư vấn liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi, giảm giá lớn nếu ký hợp đồng hoặc đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời hứa hẹn khách hàng có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ để thu lợi nhuận cao nếu không có nhu cầu sử dụng.
Do bị thúc ép quyết định trong thời gian ngắn, nhiều khách hàng chưa kịp đọc kỹ hợp đồng đã ký kết và nộp tiền đặt cọc.
Đáng chú ý, toàn bộ những cam kết về lợi nhuận và chuyển nhượng chỉ được nhân viên nói bằng miệng, không được ghi nhận trong hợp đồng hay bất kỳ văn bản thỏa thuận nào.
Sau khi khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng, các công ty và nhân viên tư vấn liên tục tìm cách né tránh hoặc đưa ra nhiều lý do để trì hoãn, không thực hiện. Trên thực tế, cơ quan điều tra xác định không có khách hàng nào chuyển nhượng thành công hợp đồng.
Ngoài hình thức trên, nhiều đối tượng từng là nhân viên bán kỳ nghỉ đã lợi dụng dữ liệu khách hàng hoặc mua thông tin của những người đang sở hữu kỳ nghỉ để thành lập các công ty môi giới, sang nhượng, cho thuê kỳ nghỉ.
Các đối tượng xây dựng sẵn kịch bản tư vấn, tổ chức đội ngũ kinh doanh chủ động liên hệ với khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng hợp đồng, đồng thời trả hoa hồng từ 2% đến 12% để thúc đẩy nhân viên bằng mọi cách lôi kéo khách ký hợp đồng môi giới và nộp tiền đặt cọc.
Khi tiếp cận khách hàng, nhân viên không sử dụng tên thật, dùng các số điện thoại "sim rác" và đưa ra nhiều thông tin gian dối như có liên kết với các đối tác lớn, cam kết chuyển nhượng với giá cao bất thường.
Có trường hợp hợp đồng kỳ nghỉ trị giá khoảng 200 triệu đồng, nhưng các đối tượng hứa hẹn sau khi sang nhượng khách sẽ thu về 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng, thậm chí 10 tỷ đồng, khiến nhiều người tin tưởng.
Các đối tượng xây dựng sẵn kịch bản tư vấn, tổ chức đội ngũ kinh doanh chủ động liên hệ với khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng hợp đồng, đồng thời trả hoa hồng từ 2% đến 12% để thúc đẩy nhân viên bằng mọi cách lôi kéo khách ký hợp đồng môi giới và nộp tiền đặt cọc - (ảnh CAHN).
Tiếp đó, chúng yêu cầu khách hàng nộp thêm tiền dưới nhiều hình thức như phí đặt cọc, phí bảo đảm giao dịch, phí nâng cấp dịch vụ hoặc buộc mua thêm hợp đồng kỳ nghỉ mới để đủ điều kiện chuyển nhượng.
Mặc dù nhân viên cam kết sẽ hoàn tất giao dịch trong khoảng từ 1 đến 1,5 tháng, nhưng trong hợp đồng môi giới lại quy định thời hạn thực hiện lên tới 10 năm, gây khó khăn cho khách hàng khi muốn hủy hợp đồng hoặc yêu cầu bồi thường.
Theo Bộ Công an, các đối tượng liên tục thay đổi tên doanh nghiệp hoặc thành lập công ty mới nhằm né tránh khách hàng cũ đến khiếu nại, tố giác và tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo đối với những người khác.
Hoạt động phạm tội được tổ chức chặt chẽ, có sự phân công vai trò cụ thể từ người chỉ đạo, người gọi điện tiếp cận khách hàng đến người trực tiếp gặp gỡ, ký kết hợp đồng nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các công ty này không thực hiện việc chuyển nhượng hoặc cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Toàn bộ số tiền thu được đều bị các đối tượng sử dụng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.
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