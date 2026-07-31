Đột nhập Bệnh viện E trộm 7 điện thoại của bệnh nhân, người đàn ông bị bắt quả tang

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Nhật Tân
Nhật Tân
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GĐXH - Công an phường Nghĩa Đô (TP Hà Nội) vừa bắt giữ Phạm Việt Anh khi đang thực hiện hành vi trộm cắp 7 chiếc điện thoại di động tại Bệnh viện E.

Chiều 31/7, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an phường Nghĩa Đô vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Phạm Việt Anh (SN 1984, trú tỉnh Lào Cai) khi đang thực hiện hành vi trộm cắp 7 chiếc điện thoại di động tại Bệnh viện E, với tổng giá trị tài sản gần 20 triệu đồng.

Trước đó, rạng sáng 21/7/2026, Công an phường Nghĩa Đô tiếp nhận tin báo về việc xảy ra vụ trộm cắp tài sản tại Bệnh viện E, TP Hà Nội.

Đột nhập Bệnh viện E trộm 7 điện thoại của bệnh nhân, người đàn ông bị bắt quả tang - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Việt Anh và tang vật - (ảnh CAHN).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Nghĩa Đô nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường tại tầng 5, tòa nhà H, Bệnh viện E và tiến hành kiểm tra hành chính đối với Phạm Việt Anh. 

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã lấy trộm 3 chiếc điện thoại tại phòng 501 và 4 chiếc điện thoại khác tại các phòng 402 và 426 của bệnh viện. 

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