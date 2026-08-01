'Bóc' đường dây xuất hơn 6.000 hóa đơn khống trị giá hơn 2.000 tỷ đồng

Ngày 1/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Đà Nẵng) vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) hoạt động tại TP Đà Nẵng và TPHCM, với tổng giá trị giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần Dưỡng khí Đà Nẵng (Mã số thuế: 0400100591; địa chỉ tại Đường số 2, Khu công nghiệp Hòa Khánh) do Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, trú phường An Khê) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm đại diện theo pháp luật. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, khí công nghiệp và hàng hóa phế liệu. Để hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào, doanh nghiệp đã cố tình sử dụng các hóa đơn không hợp pháp.

Cụ thể, từ năm 2022 đến nay, Công ty Cổ phần Dưỡng khí Đà Nẵng đã kê khai hàng trăm hóa đơn GTGT đầu vào mua từ 17 công ty tại TPHCM, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng, thuế GTGT hơn 40 tỷ đồng.

2 đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng xác định Nguyễn Tiến Trãi (SN 1983, trú tại TPHCM) là đối tượng cầm đầu. Trãi lập ra và điều hành 17 công ty "ma" nhằm mục đích xuất bán hóa đơn trái phép. Đối tượng này trực tiếp quản lý pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số và dùng phần mềm hóa đơn điện tử để xuất hóa đơn khống theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, Trãi còn thuê nhiều người thực hiện việc chuyển khoản, rút tiền qua chuỗi tài khoản trung gian để "xoay dòng tiền", qua mặt các cơ quan chức năng.

Cơ quan công an xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi đã sử dụng pháp nhân 17 công ty trên để xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn GTGT, tổng giá trị hàng hóa trước thuế ghi nhận hơn 2.000 tỷ đồng. Qua đó, đối tượng thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Tiến Trãi về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn".

Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ hành vi và vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.