Chiêu trò lừa đảo của nữ môi giới bất động sản

TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên xét xử sơ thẩm Đậu Thị Huyền Trang (SN 1991, trú phường Thành Sen) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đậu Thị Huyền Trang tại phiên tòa xét xử. Ảnh: TL.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2025 đến tháng 2/2026, do cần tiền trả nợ và chi tiêu, Trang thực hiện nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản.

Trong thời điểm thị trường bất động sản tại xã Đan Hải và Việt Xuyên có dấu hiệu “sốt”, Trang đưa thông tin sai sự thật về các thửa đất không thuộc quyền sở hữu, đồng thời lập hợp đồng đặt cọc giả để nhận tiền của người mua. Bằng thủ đoạn này, Trang chiếm đoạt 1,35 tỷ đồng của 4 người.

Sau đó, bị cáo tiếp tục bịa chuyện người thân bị tai nạn, bệnh nặng để vay tiền của các tài xế taxi. Khi đến nơi, Trang lấy lý do tài khoản ngân hàng gặp sự cố hoặc gửi hình ảnh chuyển khoản giả để không thanh toán cước. Với thủ đoạn này, Trang chiếm đoạt và quỵt hơn 29,3 triệu đồng của 7 tài xế.

Tổng cộng, Trang chiếm đoạt hơn 1,379 tỷ đồng của 11 bị hại tại Hà Tĩnh và Nghệ An. Số tiền này được bị cáo sử dụng để trả các khoản vay trực tuyến và chi tiêu cá nhân.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Đậu Thị Huyền Trang 12 năm 6 tháng tù, đồng thời buộc bị cáo bồi thường hơn 1,379 tỷ đồng cho 11 bị hại.