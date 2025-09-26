Chính thức thi tốt nghiệp trên máy tính năm 2027 tại điểm đủ điều kiện
100.000 thí sinh sẽ thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính vào khoảng tháng 4-5/2026. Tháng 6/2027, sẽ tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính tại các điểm có đủ điều kiện và tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên giấy tại các điểm thi khác.
Thông tin trên được ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết ngày 26/9. Theo ông Chương, trong tháng 9 này, Bộ sẽ thành lập Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo, xây dựng đề án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Theo kế hoạch, tháng 4–5/2026 sẽ diễn ra đợt thi thử nghiệm với khoảng 100.000 thí sinh. “Việc thử nghiệm vừa giúp xây dựng ngân hàng câu hỏi, vừa phục vụ công tác chuẩn bị cho kỳ thi trên máy tính ở phạm vi rộng,” ông Chương nói.
Ông Chương cho hay, đến tháng 7/2026, Bộ GD-ĐT sẽ trình Chính phủ đề án chính thức. Sau đó, Bộ sẽ rà soát toàn quốc về cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết để lên lộ trình triển khai.
Dự kiến cuối năm 2026 sẽ ban hành quy trình, quy định thi trên máy tính, các địa phương bố trí một số điểm tổ chức thí điểm thi trên máy tính năm 2027 và chuẩn bị đầu tư cơ sở vật chất cho các điểm thi này.
Trong tháng 4-5/2027, Bộ tiếp tục tổ chức thử nghiệm câu hỏi thi tại các điểm dự kiến tổ chức thi trên máy tính trên diện rộng theo quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi.
Đến tháng 6/2027 sẽ tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính tại các điểm có đủ điều kiện và tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên giấy tại các điểm thi khác.
Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 281/NQ-CP thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, giao Bộ GD-ĐT chủ trì xây dựng đề án tổ chức các kỳ thi - gồm thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp và các kỳ đánh giá diện rộng - theo hình thức trên máy tính.
