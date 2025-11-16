91 sáng kiến giáo dục thông minh được vinh danh tại SEI Awards lần thứ Ba

Chiều tối 15/11/2025, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Công nghệ và Chuyển đổi số Giáo dục (EDTECH VIETNAM) và Lễ Vinh danh "Sáng kiến giáo dục thông minh - SEI Awards" lần thứ Ba, năm 2025.



Diễn đàn Công nghệ và Chuyển đổi số Giáo dục là một sự kiện lớn, quy mô toàn quốc về những nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong giáo dục ở Việt Nam. Sự kiện hướng đến mục tiêu thúc đẩy các ứng dụng công nghệ số được phổ biến rộng rãi, công nghệ ICT sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục ở các cấp: từ quản lý giáo dục, hoạt động dạy và học, hoạt động nghiên cứu những công nghệ mới trong giáo dục, nâng cao năng lực số cho các bên trong hệ sinh thái giáo dục số…

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu khai mạc Chương trình: Vinh danh Sáng kiến giáo dục thông minh (SEI - Awards) năm 2025. Ảnh: Hoàng Hiếu TTXVN

Theo Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, chương trình được tổ chức gồm các hoạt động: Diễn đàn đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo; Giới thiệu, kết nối các tổ chức giáo dục, các giải pháp công nghệ số trong giáo dục đào tạo. Đặc biệt, trong khuôn khổ Diễn dàn EDTECH VIETNAM thường niên, đã diễn ra một dự kiện rất có ý nghĩa đó là "Lễ Vinh danh Sáng kiến giáo dục thông minh - SEI awards" ở 3 hạng mục, gồm: Môi trường giáo dục của năm; Sáng tạo giáo dục của năm/Nhà lãnh đạo giáo dục đổi mới sáng tạo và Ảnh hưởng giáo dục của năm.

Sau 2 tháng triển khai, chương trình đã nhận được hơn 200 hồ sơ của các tổ chức và cá nhân trong cả nước. Qua quá trình thẩm định sơ khảo và chung khảo, từ hàng trăm hồ sơ của các tổ chức, doanh nghiệp, trường học tham gia, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn được 71 doanh nghiệp với 91 sản phẩm/giải pháp trên 3 hạng mục, gồm: Môi trường giáo dục của năm; Sáng tạo giáo dục của năm; Ảnh hưởng giáo dục của năm để vinh danh.

Các đơn vị được vinh danh ở hạng mục Môi trường giáo dục của năm và Ảnh hưởng giáo dục của năm. Ảnh: Hoàng Hiếu TTXVN

Kết quả này đã càng thêm chứng minh sự cố gắng, nỗ lực và sức sáng tạo không ngừng nghỉ của Viện Sáng tạo Chuyển đổi số. Giáo dục của Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc, cần áp dụng rất nhiều thành tựu về chuyển đổi số đưa vào để đào tạo ra những lớp thanh niên thế hệ mới.



Những sáng kiến được vinh danh chính là nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong các tổ chức giáo dục, thúc đẩy chuyển đổi số. Đồng thời, biểu dương sự phát triển của các tổ chức, đơn vị, nhà trường về các giải pháp công nghệ số phục vụ tốt cho công tác dạy và học. Qua đó, tạo sân chơi cho các tổ chức, đơn vị, nhà trường có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng môi trường học tập, phương pháp giảng dạy… nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy và học; kết nối cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng các nhà khoa học, các viện nghiên cứu, trường đại học với các doanh nghiệp; hỗ trợ, tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ, phát triển kinh tế số.

Các sáng kiến được vinh danh, chính là dữ liệu thực nghiệm quý giá nhất để các hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Việt Nam bước sang giai đoạn chuẩn hóa - hệ thống hóa - tối ưu hóa, đẩy mạnh hơn nữa đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong năm 2025 và những năm tiếp theo.