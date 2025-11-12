Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra, khắc phục khó khăn về nhà công vụ cho giáo viên vùng biên Mường Lý
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương kiểm tra, xác minh và có giải pháp giải quyết khó khăn về nhà công vụ cho 21 giáo viên Trường THCS Dân tộc bán trú Mường Lý sau sự cố sạt lở.
UBND tỉnh Thanh Hóa mới có công văn gửi các sở: Sở Xây dựng, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Ban QLDA ĐTXD khu vực Mường Lát, UBND xã Mường Lý về việc kiểm tra, xác minh, xử lý nội dung Báo nêu về việc thiếu nhà công vụ tại Trường THCS Dân tộc Bán trú Mường Lý.
Theo đó, bản tin hằng ngày của Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa số 200-TNgVPTU ngày 4/11/2025 nêu Chuyên trang Gia đình và Xã hội - Báo điện tử Sức khỏe và Đời sống ngày 3/11/2025 đưa tin "Không còn nhà công vụ, khó khăn bủa vây giáo viên vùng biên Mường Lý".
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh theo nội dung Báo nêu, chủ động đôn đốc các đơn vị thực hiện hoặc đề xuất (đối với những nội dung vượt thẩm quyền) các giải pháp giải quyết, khắc phục (nếu có), có văn bản trả lời Báo và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/11/2025.
Như Chuyên trang Gia đình và Xã hội đã đưa tin, mưa lớn do bão số 5 (cuối tháng 8/2025) đã gây sạt lở nghiêm trọng tại Trường THCS Dân tộc Bán trú Mường Lý (Thanh Hóa), làm hư hỏng nhà công vụ và các công trình khác, đe dọa an toàn.
Sự cố này khiến 21 giáo viên (đa số là người miền xuôi) rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn về chỗ ở, buộc phải sống tạm trong phòng học cũ hoặc đi thuê nhà trọ bên ngoài, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, tài chính và chất lượng công việc giảng dạy.
UBND xã Mường Lý đã tiến hành sơ tán người và tài sản, đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành tình huống khẩn cấp để nhanh chóng khắc phục, xây dựng lại tường kè chắn đất nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho trường học.
