Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra, khắc phục khó khăn về nhà công vụ cho giáo viên vùng biên Mường Lý

Thứ tư, 16:26 12/11/2025 | Giáo dục
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương kiểm tra, xác minh và có giải pháp giải quyết khó khăn về nhà công vụ cho 21 giáo viên Trường THCS Dân tộc bán trú Mường Lý sau sự cố sạt lở.

UBND tỉnh Thanh Hóa mới có công văn gửi các sở: Sở Xây dựng, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Ban QLDA ĐTXD khu vực Mường Lát, UBND xã Mường Lý về việc kiểm tra, xác minh, xử lý nội dung Báo nêu về việc thiếu nhà công vụ tại Trường THCS Dân tộc Bán trú Mường Lý.

Theo đó, bản tin hằng ngày của Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa số 200-TNgVPTU ngày 4/11/2025 nêu Chuyên trang Gia đình và Xã hội - Báo điện tử Sức khỏe và Đời sống ngày 3/11/2025 đưa tin "Không còn nhà công vụ, khó khăn bủa vây giáo viên vùng biên Mường Lý".

Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra, khắc phục khó khăn về nhà công vụ cho giáo viên vùng biên Mường Lý - Ảnh 1.

Khu vực sạt lở ngay khuôn viên Trường THCS Dân tộc bán trú Mường Lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh theo nội dung Báo nêu, chủ động đôn đốc các đơn vị thực hiện hoặc đề xuất (đối với những nội dung vượt thẩm quyền) các giải pháp giải quyết, khắc phục (nếu có), có văn bản trả lời Báo và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/11/2025.

Như Chuyên trang Gia đình và Xã hội đã đưa tin, mưa lớn do bão số 5 (cuối tháng 8/2025) đã gây sạt lở nghiêm trọng tại Trường THCS Dân tộc Bán trú Mường Lý (Thanh Hóa), làm hư hỏng nhà công vụ và các công trình khác, đe dọa an toàn.

Sự cố này khiến 21 giáo viên (đa số là người miền xuôi) rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn về chỗ ở, buộc phải sống tạm trong phòng học cũ hoặc đi thuê nhà trọ bên ngoài, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, tài chính và chất lượng công việc giảng dạy.

UBND xã Mường Lý đã tiến hành sơ tán người và tài sản, đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành tình huống khẩn cấp để nhanh chóng khắc phục, xây dựng lại tường kè chắn đất nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho trường học.

Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra, khắc phục khó khăn về nhà công vụ cho giáo viên vùng biên Mường Lý - Ảnh 2.Không còn nhà công vụ, khó khăn bủa vây giáo viên vùng biên Mường Lý

GĐXH – Sạt lở tại Trường THCS Dân tộc Bán trú Mường Lý (Thanh Hóa) đã phá hủy công trình và nhà công vụ. Hơn 20 giáo viên phải sống tạm trong các phòng học cũ hoặc đi thuê nhà trọ bên ngoài.

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nhiều tuyến đường liên xã ở Thái Nguyên sạt lở, người dân liều mình vượt qua điểm nguy hiểm

Nhiều tuyến đường liên xã ở Thái Nguyên sạt lở, người dân liều mình vượt qua điểm nguy hiểm

Hơn 12km đê bị sạt lở, tỉnh Bắc Ninh ban bố tình huống khẩn cấp

Hơn 12km đê bị sạt lở, tỉnh Bắc Ninh ban bố tình huống khẩn cấp

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt lở tại xã Yên Xuân, ứng phó lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt lở tại xã Yên Xuân, ứng phó lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương

Khẩn cấp ứng phó sạt lở, ngăn nguy cơ mở cửa biển mới

Khẩn cấp ứng phó sạt lở, ngăn nguy cơ mở cửa biển mới

Khắc phục cơ bản, thông tuyến đê biển bị sạt lở ở Ninh Bình do ảnh hưởng bão số 10

Khắc phục cơ bản, thông tuyến đê biển bị sạt lở ở Ninh Bình do ảnh hưởng bão số 10

Cùng chuyên mục

Thủ khoa 10X được giữ lại làm giảng viên trường công an

Thủ khoa 10X được giữ lại làm giảng viên trường công an

Giáo dục - 7 giờ trước

Tạ Quang Công, thủ khoa tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, được giữ lại làm giảng viên tại chính ngôi trường mình theo học, nhờ vào những thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu.

Nữ giáo viên bắt học sinh dàn hàng rồi dùng thước đánh

Nữ giáo viên bắt học sinh dàn hàng rồi dùng thước đánh

Giáo dục - 11 giờ trước

Em nào trả lời sai sẽ bị cô B yêu cầu lên bục giảng xếp hàng, sau đó dùng thước lần lượt đánh vào tay mỗi em 10 cái.

Lịch thi học sinh giỏi quốc gia THPT 2025

Lịch thi học sinh giỏi quốc gia THPT 2025

Giáo dục - 1 ngày trước

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2025 sẽ diễn ra ngày 25 - 26/12, bao gồm cả phần thi Nói cho môn Ngoại ngữ và phần lập trình trên máy vi tính cho môn Tin học.

Học sinh Việt Nam giành 5 huy chương tại Olympic vật lý trẻ thế giới

Học sinh Việt Nam giành 5 huy chương tại Olympic vật lý trẻ thế giới

Giáo dục - 1 ngày trước

5 học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành 2 Huy chương bạc và 3 Huy chương đồng tại Olympic vật lý trẻ thế giới năm 2025.

Nhiều trường từ chối nhận hoa 20/11, mong đổi thành sách vở để tặng học sinh

Nhiều trường từ chối nhận hoa 20/11, mong đổi thành sách vở để tặng học sinh

Giáo dục - 2 ngày trước

Nhiều trường học từ chối nhận hoa ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), thay vào đó là sách vở, dụng cụ học tập để tặng học sinh.

Nữ sinh xinh đẹp tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kỹ thuật, có 4 bài báo quốc tế

Nữ sinh xinh đẹp tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kỹ thuật, có 4 bài báo quốc tế

Giáo dục - 2 ngày trước

Không chỉ là thủ khoa đầu vào, nữ sinh Bùi Hạnh Nhung còn trở thành thủ khoa đầu ra ngành Công nghệ vật liệu của ĐH Phenikaa với tấm bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc.

Xót xa trường học tan hoang sau bão Kalmaegi

Xót xa trường học tan hoang sau bão Kalmaegi

Giáo dục - 3 ngày trước

Sau khi bão số 13 (Kalmaegi) quét qua, trường học ở nhiều tỉnh, thành trở nên hoang tàn, ngổn ngang vì bị sập, tốc mái, bàn ghế ngã đổ.

Chỉ một tin nhắn 'cô đơn quá', sinh viên sập bẫy lừa đảo

Chỉ một tin nhắn 'cô đơn quá', sinh viên sập bẫy lừa đảo

Giáo dục - 3 ngày trước

Một tin nhắn tưởng chừng vô hại như "mình mới lên thành phố, cô đơn quá, mình có thể làm quen không?" lại trở thành cái bẫy tinh vi khiến nhiều sinh viên mắc lừa.

USTH tham dự Đại hội UNTA 2025 hướng đến phát triển nghiên cứu nông nghiệp thông minh, chuyển đổi xanh

USTH tham dự Đại hội UNTA 2025 hướng đến phát triển nghiên cứu nông nghiệp thông minh, chuyển đổi xanh

Giáo dục - 4 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 5 đến 8/11 tại Thái Nguyên, Đại hội thường niên Mạng lưới các Trường Đại học về Nông nghiệp Nhiệt đới (University Network for Tropical Agriculture – UNTA) năm 2025 đã diễn ra với sự tham dự của hàng chục cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và chuyên gia đến từ nhiều quốc gia trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và châu Âu.

Ba nhà giáo 9X sắp được Bộ GD&ĐT vinh danh dịp 20/11 là ai?

Ba nhà giáo 9X sắp được Bộ GD&ĐT vinh danh dịp 20/11 là ai?

Giáo dục - 4 ngày trước

Mới 35 tuổi, ba nhà giáo này trở thành đại diện tiêu biểu cho thế hệ giáo viên trẻ năng động, sáng tạo, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới trong giáo dục.

Xem nhiều

Nữ sinh xinh đẹp tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kỹ thuật, có 4 bài báo quốc tế

Nữ sinh xinh đẹp tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kỹ thuật, có 4 bài báo quốc tế

Giáo dục

Không chỉ là thủ khoa đầu vào, nữ sinh Bùi Hạnh Nhung còn trở thành thủ khoa đầu ra ngành Công nghệ vật liệu của ĐH Phenikaa với tấm bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc.

Thủ khoa 10X được giữ lại làm giảng viên trường công an

Thủ khoa 10X được giữ lại làm giảng viên trường công an

Giáo dục
Ngăn chặn tai nạn giao thông lứa tuổi học trò ngay từ cổng trường

Ngăn chặn tai nạn giao thông lứa tuổi học trò ngay từ cổng trường

Giáo dục
Ba nhà giáo 9X sắp được Bộ GD&ĐT vinh danh dịp 20/11 là ai?

Ba nhà giáo 9X sắp được Bộ GD&ĐT vinh danh dịp 20/11 là ai?

Giáo dục
Nam sinh Việt gây sốt ở giảng đường Hàn Quốc với bài thuyết trình về quê hương

Nam sinh Việt gây sốt ở giảng đường Hàn Quốc với bài thuyết trình về quê hương

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top