Chợ Hà Nội nhộn nhịp ngày lễ hóa vàng mùng 3 Tết

20 giờ trước

GĐXH - Những năm gần đây, bên cạnh các phong tục truyền thống như mua muối, bật lửa hay vàng lấy may dịp đầu năm mới, nhiều người lại có xu hướng lựa chọn những vật phẩm độc đáo, mới mẻ hơn với mong muốn “đổi vía”, thử vận và cầu mong một năm thuận lợi, suôn sẻ.