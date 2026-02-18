Ngày Mồng 2 Tết Nguyên đán, thị trường bán lẻ bắt đầu 'khởi động'

Hà Nội: Hàng nghìn người dân chen nhau mua sắm ở cửa hàng thời trang, mỹ phẩm GĐXH - Càng gần Tết Nguyên đán 2026, các tuyến phố thời trang tại TP Hà Nội như Chùa Bộc, Đặng Văn Ngữ, Bạch Mai, Nguyễn Trãi… rơi vào cảnh đông nghẹt người. Lượng khách tăng mạnh từ chiều đến khuya, nhiều cửa hàng hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm.

Ngày 18/2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Hệ thống phân phối tiếp tục đóng vai trò giữ nhịp thị trường. Bên cạnh các chuỗi cửa hàng tiện lợi hoạt động xuyên Tết như Circle K, FamilyMart, 7-Eleven và GS25, nhiều hệ thống bán lẻ lớn như AEON, MM Mega Market, GO!, Saigon Co.op đã mở cửa khai xuân theo khung giờ phù hợp tại một số địa bàn.

Đáng chú ý, hệ thống Aeon Mall mở cửa từ 16h ngày Mùng 1 (17/02/2026) và duy trì hoạt động trong ngày Mùng 2, góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi, mua sắm đầu năm của người dân.

Tại các chợ truyền thống, một bộ phận tiểu thương cũng đã trở lại kinh doanh, chủ yếu tập trung vào thực phẩm tươi sống, rau xanh, trái cây và đồ lễ.

Nếu ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán 2026, sức mua giảm sâu, nhiều điểm bán tạm nghỉ lễ thì từ ngày Mồng 2, thị trường bán lẻ bắt đầu "khởi động", nguồn cung hàng hóa thiết yếu cũng bắt đầu dồi dào.

Xu hướng tiêu dùng trong ngày Mùng 2 nghiêng mạnh về nhóm thực phẩm tươi sống như rau củ, thủy hải sản, thịt lợn, thịt bò nhằm thay đổi khẩu vị sau những bữa ăn nhiều đạm và đồ khô ngày Tết. Hoa tươi, trái cây dâng lễ tiếp tục duy trì sức mua ổn định.

Mặt bằng giá nhìn chung không biến động so với thời điểm cận Tết; tại các siêu thị, giá được niêm yết cố định, đi kèm nhiều chương trình khuyến mại khai xuân. Không ghi nhận tình trạng khan hiếm hàng hóa hay tăng giá bất hợp lý.

Nhìn lại giai đoạn cao điểm từ 27 đến 28 tháng Chạp, sức mua tăng mạnh, lượng khách tại siêu thị và trung tâm thương mại cao hơn 30 - 50% so với ngày thường. Các nhóm hàng tiêu thụ mạnh gồm lương thực, thực phẩm tươi sống, bánh mứt kẹo, rượu bia, nước giải khát, hoa tươi, cây cảnh và quà biếu. Giá một số mặt hàng thực phẩm tươi sống tăng nhẹ 5–10% theo quy luật cung – cầu nhưng nguồn cung vẫn được bảo đảm.

Đến ngày 29 tháng Chạp, khi phần lớn nhu cầu đã được đáp ứng, sức mua giảm rõ rệt; nhiều điểm bán hoa, cây cảnh giảm giá 20–50% để xả hàng, hoạt động thương mại điện tử và giao hàng gần như tạm ngừng do lực lượng vận chuyển nghỉ Tết.

Từ Mùng 1 sang Mùng 2, thị trường dần lấy lại nhịp độ. Nhu cầu với nước giải khát, bia rượu, thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng phục vụ du xuân tăng trở lại. Nhờ nguồn cung dồi dào và kế hoạch dự trữ được chuẩn bị từ sớm, giá cả các mặt hàng cơ bản giữ ổn định, không xảy ra hiện tượng thiếu hàng, sốt giá. Trong suốt giai đoạn từ 27 tháng Chạp đến Mùng 2 Tết, thị trường nhìn chung vận hành an toàn, cân đối.

Theo báo cáo của các Sở Công Thương, công tác chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết được triển khai chủ động, sát với dự báo nhu cầu. Tổng giá trị dự trữ tăng khoảng 10–15% so với tháng bình thường; tại một số doanh nghiệp phân phối lớn, mức tăng ở nhóm hàng thiết yếu đạt 20–40%.

Hàng hóa phong phú về chủng loại, mẫu mã, tập trung vào lương thực, thực phẩm tươi sống và chế biến, bánh mứt kẹo, đồ uống, xăng dầu…

Các địa phương đồng thời tổ chức nhiều phiên chợ Tết, điểm bán lưu động tại khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để bảo đảm người dân tiếp cận hàng hóa với giá hợp lý.

Hoạt động kết nối cung – cầu giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành tiếp tục được tăng cường, thúc đẩy tiêu thụ đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP. Ở kênh bán lẻ hiện đại, các hệ thống như Lotte Mart, WinMart, Central Retail… mở rộng nguồn hàng, triển khai khuyến mại và đẩy mạnh bán trực tuyến, giao hàng tận nơi, qua đó giảm áp lực cho kênh truyền thống.

Chương trình bình ổn thị trường được triển khai rộng khắp với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố. Tại Hà Nội có 19 đơn vị tham gia với khoảng 10.700 điểm bán; tại Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 89 đơn vị, lượng hàng bình ổn chiếm 23–43% thị phần tùy nhóm hàng, đủ khả năng điều tiết khi cần thiết. Hàng hóa bình ổn 100% là hàng sản xuất trong nước, có nguồn gốc rõ ràng; doanh nghiệp cam kết bán thấp hơn giá thị trường 5–10% và giữ ổn định giá trước, trong, sau Tết.

Ngày 18/2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, trong 2 ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường ghi nhận nhịp giao dịch chững lại rõ rệt sau cao điểm mua sắm cuối năm.

Về xăng dầu, Bộ Công Thương phân giao tổng nguồn tối thiểu gần 31,8 triệu m³/tấn cho năm 2026, bình quân khoảng 2,65 triệu m³/tấn/tháng, bảo đảm không để thiếu hụt trong mọi tình huống. Các nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn vận hành ổn định; hệ thống phân phối từ đầu mối đến bán lẻ duy trì hoạt động liên tục.

Tính đến ngày 18/02/2026, chưa ghi nhận cửa hàng bán lẻ nào đóng cửa trái quy định hay găm hàng, tăng giá bất hợp lý; giá bán lẻ thực hiện theo kỳ điều hành ngày 12/02/2026.

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được triển khai quyết liệt theo kế hoạch cao điểm trước, trong và sau Tết.

Lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra nhóm hàng thiết yếu, thực phẩm, rượu bia, thuốc lá, mỹ phẩm, điện tử, vật liệu xây dựng; phối hợp với công an, hải quan, chính quyền địa phương kiểm soát tuyến biên giới, chợ đầu mối, kho bãi và hoạt động thương mại điện tử.

Từ ngày 13/02 đến 18/02/2026 (đến 8h30), bên cạnh việc giám sát, thường trực tại các điểm nóng dễ phát sinh các vi phạm, lực lượng QLTT đã kiểm tra 8 vụ, xử lý 6 vụ vi phạm; tổng số tiền xử phạt và thu nộp đạt hơn 56,5 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm hơn 24,2 triệu đồng, toàn bộ buộc tiêu hủy theo quy định. Thị trường cơ bản ổn định, chưa phát sinh vụ việc nổi cộm quy mô lớn.

Đánh giá chung cho thấy, thị trường trước và trong Tết Bính Ngọ 2026 duy trì trạng thái ổn định, cung – cầu hài hòa.

Sức mua tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, tập trung vào nhóm thực phẩm thiết yếu và hàng phục vụ trưng bày, trang trí. Giá một số mặt hàng tươi sống cao hơn 4–5% so với năm trước; riêng thịt lợn tăng 5–15%, trong khi giá gạo giảm 12–15%; hoa ly, lay-ơn, hoa hồng tăng 10–20% theo quy luật mùa vụ.

Dự báo trong những ngày tiếp theo, khi các hệ thống bán lẻ đồng loạt mở cửa trở lại, thị trường sẽ sôi động hơn nhưng khó xuất hiện biến động lớn về giá. Một số dịch vụ ăn uống, đồ lễ, trông giữ xe tại điểm du lịch tâm linh có thể tăng nhẹ do chi phí nhân công ngày Tết; giá rau củ có thể nhích 5–10% trong ngắn hạn do nhu cầu tăng.

Tuy nhiên, với nguồn cung dồi dào và kênh phân phối vận hành thông suốt, thị trường Tết năm nay được kỳ vọng khép lại trong sự ổn định, bảo đảm đầy đủ nhu cầu tiêu dùng và sinh hoạt của người dân trước khi bước vào nhịp làm việc đầu năm mới.



