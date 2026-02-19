Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ ngày 16 - 22/2/2026): Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 16 - 22/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 16 - 22/2/2026

Lịch cúp điện Mỹ Tho





KHU VỰC: Một phần phường Mỹ Tho Tĩnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:18:00 ngày 19/02/2026 đến 11:03:00 ngày 19/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Công Đông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.

Lịch cúp điện Gò Công

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.

Lịch cúp điện Cai Lậy

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.

Lịch cúp điện Tân Phước

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.

Lịch cúp điện Cái Bè

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.

Lịch cúp điện Tân Phú Đông





KHU VỰC: 1 phần ấp Tân Hòa Xã Tân Thới tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 14:02:00 ngày 18/02/2026 đến 15:29:00 ngày 18/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện.