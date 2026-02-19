Mới nhất
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ ngày 16 - 22/2/2026): Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?

Thứ năm, 13:22 19/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 13 - 15/2/2026: Cúp điện cả ngày một số khu dân cư để sửa chữa

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 16 - 22/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ ngày 16 - 22/2/2026): Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện? - Ảnh 2.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 16 - 22/2/2026

Lịch cúp điện Mỹ Tho


KHU VỰC: Một phần phường Mỹ Tho Tĩnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:18:00 ngày 19/02/2026 đến 11:03:00 ngày 19/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Gò Công Đông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.

Lịch cúp điện Gò Công

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.

Lịch cúp điện Cai Lậy

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.

Lịch cúp điện Tân Phước

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.

Lịch cúp điện Cái Bè

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.

Lịch cúp điện Tân Phú Đông


KHU VỰC: 1 phần ấp Tân Hòa Xã Tân Thới tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 14:02:00 ngày 18/02/2026 đến 15:29:00 ngày 18/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 13 - 15/2/2026: Cúp điện từ sáng sớm một số khu dân cư để sửa chữa

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 13 - 15/2/2026: Cúp điện từ sáng sớm một số khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 13 - 15/2/2026: Cúp điện từ sáng sớm một số khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 13 - 15/2/2026: Cúp điện cả ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 13 - 15/2/2026: Cúp điện cả ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 12 - 15/2/2026: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 12 - 15/2/2026: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 15/2/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện để sửa chữa?

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 15/2/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện để sửa chữa?

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Nhiều khu dân cư sáng sớm không còn điện để dùng

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Nhiều khu dân cư sáng sớm không còn điện để dùng

Cùng chuyên mục

Chợ Hà Nội nhộn nhịp ngày lễ hóa vàng mùng 3 Tết

Chợ Hà Nội nhộn nhịp ngày lễ hóa vàng mùng 3 Tết

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

Mùng 3 Tết – ngày hóa vàng tiễn gia tiên – không khí tại nhiều khu chợ ở Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn. Từ sáng sớm, người dân đã tất bật sắm gà luộc, chân giò, xôi nếp… chuẩn bị mâm cơm cúng tươm tất, gửi gắm ước vọng một năm mới đủ đầy, thuận hòa.

Người dân tất bật chuẩn bị đồ lễ đầu năm mới 2026

Người dân tất bật chuẩn bị đồ lễ đầu năm mới 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH - Đa dạng các mặt hàng đi lễ đầu năm được bày bán để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng dịp Tết 2026.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 19/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 19/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 19/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 16 - 22/2/2026: Điểm danh những khu dân cư sẽ không có điện để dùng

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 16 - 22/2/2026: Điểm danh những khu dân cư sẽ không có điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.

Ngày Mùng 3 Tết, siêu thị đồng loạt mở cửa trở lại, hàng hóa phong phú

Ngày Mùng 3 Tết, siêu thị đồng loạt mở cửa trở lại, hàng hóa phong phú

Bảo vệ người tiêu dùng - 19 giờ trước

GĐXH - Ngày Mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa trên cả nước bắt đầu sôi động trở lại sau hai ngày đầu năm mới, song sức mua nhìn chung vẫn thấp hơn đáng kể so với cao điểm cận Tết.

Độc lạ những vật phẩm được chọn mua lấy may đầu năm mới

Độc lạ những vật phẩm được chọn mua lấy may đầu năm mới

Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước

GĐXH - Những năm gần đây, bên cạnh các phong tục truyền thống như mua muối, bật lửa hay vàng lấy may dịp đầu năm mới, nhiều người lại có xu hướng lựa chọn những vật phẩm độc đáo, mới mẻ hơn với mong muốn “đổi vía”, thử vận và cầu mong một năm thuận lợi, suôn sẻ.

Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp bất động sản năm 2026

Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp bất động sản năm 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước

GĐXH - "Năm 2026 sẽ là thời điểm sàng lọc theo chất lượng doanh nghiệp, không chỉ theo dự án. Trong bối cảnh đó, cơ hội và thách thức đang đan xen, đòi hỏi doanh nghiệp phải tái cấu trúc tư duy và chiến lược phát triển", bà Phạm Thị Miền – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE) nhận định.

Ô tô điện giá rẻ ở Việt Nam: Chỉ từ 197 triệu đồng, trang bị sang, xịn vượt tầm giá

Ô tô điện giá rẻ ở Việt Nam: Chỉ từ 197 triệu đồng, trang bị sang, xịn vượt tầm giá

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Thị trường bắt đầu xuất hiện nhiều ô tô giá rẻ, khởi điểm chỉ ở mức 200 triệu đồng, người mua đã sở hữu được 'giấc mơ 4 bánh'.

Ngày Mồng 2 Tết Nguyên đán, thị trường bán lẻ bắt đầu 'khởi động'

Ngày Mồng 2 Tết Nguyên đán, thị trường bán lẻ bắt đầu 'khởi động'

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán 2026, sức mua giảm sâu, nhiều điểm bán tạm nghỉ lễ thì từ ngày Mồng 2, thị trường bán lẻ bắt đầu "khởi động", nguồn cung hàng hóa thiết yếu cũng bắt đầu dồi dào.

Trải nghiệm SUV cỡ nhỏ Toyota Raize giá 387 triệu đồng thiết kế thể thao, nội thất đẳng cấp sánh ngang Kia Sonet, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu sẽ về Việt Nam

Trải nghiệm SUV cỡ nhỏ Toyota Raize giá 387 triệu đồng thiết kế thể thao, nội thất đẳng cấp sánh ngang Kia Sonet, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu sẽ về Việt Nam

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - SUV cỡ nhỏ Toyota Raize với loạt nâng cấp về công nghệ, bổ sung biến thể thể thao GR Sport và tiếp tục duy trì mức giá cạnh tranh trong phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ.

Trải nghiệm SUV cỡ nhỏ Toyota Raize giá 387 triệu đồng thiết kế thể thao, nội thất đẳng cấp sánh ngang Kia Sonet, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu sẽ về Việt Nam

Trải nghiệm SUV cỡ nhỏ Toyota Raize giá 387 triệu đồng thiết kế thể thao, nội thất đẳng cấp sánh ngang Kia Sonet, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu sẽ về Việt Nam

Giá cả thị trường

GĐXH - SUV cỡ nhỏ Toyota Raize với loạt nâng cấp về công nghệ, bổ sung biến thể thể thao GR Sport và tiếp tục duy trì mức giá cạnh tranh trong phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ.

Xe ga 125cc giá 46 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, trang bị chất hơn SH Mode, rẻ chỉ ngang Lead

Xe ga 125cc giá 46 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, trang bị chất hơn SH Mode, rẻ chỉ ngang Lead

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 18/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 18/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 19/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 19/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Chợ hoa Tết 2026 đông nghẹt khách, giá ly kép tăng 'chóng mặt', chạm mốc 1,5 triệu đồng/bó

Chợ hoa Tết 2026 đông nghẹt khách, giá ly kép tăng 'chóng mặt', chạm mốc 1,5 triệu đồng/bó

Giá cả thị trường

