Người dân tất bật chuẩn bị đồ lễ đầu năm mới 2026

Thứ năm, 13:28 19/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Đa dạng các mặt hàng đi lễ đầu năm được bày bán để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng dịp Tết 2026.

Theo phong tục truyền thống, ngày đầu năm mới người dân thường đi lễ chùa cầu may mắn, bình an tại các đền, đình, chùa. Ghi nhận dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các mặt hàng đồ lễ được tiểu thương bày bán đa dạng. Hoa, quả tươi, bánh kẹo, vàng mã... là những sản phẩm nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng. 

Người dân tất bật chuẩn bị đồ lễ đầu năm mới 2026 - Ảnh 1.

Các mặt hàng đồ lễ như tiền, vàng, mã... được nhiều người tiêu dùng mua sắm trong dịp đầu năm Bính Ngọ 2026.

Người dân tất bật chuẩn bị đồ lễ đầu năm mới 2026 - Ảnh 2.

Theo phong tục truyền thống, ngày Tết người dân thường đi lễ chùa đầu năm tại các đền, đình, chùa, vì vậy mà các mặt hàng phục vụ sắp mâm lễ bán chạy.

Người dân tất bật chuẩn bị đồ lễ đầu năm mới 2026 - Ảnh 3.

Các mặt hàng đồ lễ như hương, nến, tiền, vàng... được nhiều người dân mua sắm.

Người dân tất bật chuẩn bị đồ lễ đầu năm mới 2026 - Ảnh 4.

Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, giá các mặt hàng vàng mã ngày Tết không tăng.

Người dân tất bật chuẩn bị đồ lễ đầu năm mới 2026 - Ảnh 5.

Nhiều người bán hàng cho biết, dù sức mua có thể giảm so với các năm trước do kinh tế, các mặt hàng vàng mã vẫn là nét văn hóa tâm linh không thể thiếu, giúp tiểu thương giữ ổn định giá cả.

Người dân tất bật chuẩn bị đồ lễ đầu năm mới 2026 - Ảnh 6.

Nhiều cửa hàng bán đồ lễ phục vụ xuyên Tết.

Người dân tất bật chuẩn bị đồ lễ đầu năm mới 2026 - Ảnh 7.

Trầu cau là một trong những mặt hàng không thể thiếu trong các mâm lễ.

Người dân tất bật chuẩn bị đồ lễ đầu năm mới 2026 - Ảnh 8.

Tạo hình trầu cau bắt mắt được nhiều người tiêu dùng lựa chọn mua sắm.

Người dân tất bật chuẩn bị đồ lễ đầu năm mới 2026 - Ảnh 9.

Dịp đầu năm, các cửa hàng vàng mã thường rất tấp nập, đặc biệt tại các khu chợ truyền thống.

Người dân tất bật chuẩn bị đồ lễ đầu năm mới 2026 - Ảnh 10.

Hoa tươi cũng là một trong những mặt hàng đắt khách dịp đầu năm 2026.

Người dân tất bật chuẩn bị đồ lễ đầu năm mới 2026 - Ảnh 11.

Nhiều người dân tranh thủ đi mua sắm lễ từ sớm để kịp sắp đồ đi lễ dịp tết Nguyên đán 2026.

Người dân tất bật chuẩn bị đồ lễ đầu năm mới 2026 - Ảnh 12.

Các mặt hàng hoa quả được bày bán đa dạng ngày đầu năm mới 2026.

GĐXH - Những ngày cận tết Nguyên đán 2026, các hộ kinh doanh sản xuất hương bài thủ công vẫn tất bật chuẩn bị những đơn hàng giao đi khắp các tỉnh thành trên cả nước.

 

