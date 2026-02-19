Người dân tất bật chuẩn bị đồ lễ đầu năm mới 2026

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo phong tục truyền thống, ngày đầu năm mới người dân thường đi lễ chùa cầu may mắn, bình an tại các đền, đình, chùa. Ghi nhận dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các mặt hàng đồ lễ được tiểu thương bày bán đa dạng. Hoa, quả tươi, bánh kẹo, vàng mã... là những sản phẩm nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

Các mặt hàng đồ lễ như tiền, vàng, mã... được nhiều người tiêu dùng mua sắm trong dịp đầu năm Bính Ngọ 2026.

Theo phong tục truyền thống, ngày Tết người dân thường đi lễ chùa đầu năm tại các đền, đình, chùa, vì vậy mà các mặt hàng phục vụ sắp mâm lễ bán chạy.

Các mặt hàng đồ lễ như hương, nến, tiền, vàng... được nhiều người dân mua sắm.

Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, giá các mặt hàng vàng mã ngày Tết không tăng.

Nhiều người bán hàng cho biết, dù sức mua có thể giảm so với các năm trước do kinh tế, các mặt hàng vàng mã vẫn là nét văn hóa tâm linh không thể thiếu, giúp tiểu thương giữ ổn định giá cả.



Nhiều cửa hàng bán đồ lễ phục vụ xuyên Tết.

Trầu cau là một trong những mặt hàng không thể thiếu trong các mâm lễ.

Tạo hình trầu cau bắt mắt được nhiều người tiêu dùng lựa chọn mua sắm.

Dịp đầu năm, các cửa hàng vàng mã thường rất tấp nập, đặc biệt tại các khu chợ truyền thống.

Hoa tươi cũng là một trong những mặt hàng đắt khách dịp đầu năm 2026.

Nhiều người dân tranh thủ đi mua sắm lễ từ sớm để kịp sắp đồ đi lễ dịp tết Nguyên đán 2026.

Các mặt hàng hoa quả được bày bán đa dạng ngày đầu năm mới 2026.