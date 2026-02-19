Lịch cúp điện An Giang từ ngày 16 - 22/2/2026: Điểm danh những khu dân cư sẽ không có điện để dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.
Lịch cúp điện An Giang
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 16 - 22/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 16 - 22/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 16 - 22/2/2026
Lịch cúp điện Long Xuyên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.
Lịch cúp điện An Châu
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.
Lịch cúp điện Chợ Mới
KHU VỰC: Một phần Cù Lao Tây, tỉnh Đồng Tháp.
THỜI GIAN: Từ 07:13:00 ngày 18/02/2026 đến 07:45:00 ngày 18/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Vi phạm hành lang - Động vật
Lịch cúp điện Châu Đốc
KHU VỰC: - Tuyến 473 Châu Đốc cấp điện cho một Phần Phường Châu Đốc Và một Phần Phường Vĩnh Tế :- Nguyễn Văn Thoại, Trường Đua, Louis Pasteur đoạn từ Cử Trị đến Trường Đua, Cử Trị, Trường Đua, Doãn Uẩn (từ Cử Trị đến thủ Khoa Nghĩa), - TL 55A, Đường Châu Long từ Lê Lợi đến Miếu Vệ Thủy, đường Trương Định, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Tri Phương
THỜI GIAN: Từ 19:51:00 ngày 18/02/2026 đến 20:51:00 ngày 18/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phàn Phường châu dốc
THỜI GIAN: Từ 06:01:00 ngày 19/02/2026 đến 06:10:00 ngày 19/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Châu
KHU VỰC: khu vực xã Châu Phong, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 09:08:00 ngày 17/02/2026 đến 12:38:00 ngày 17/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực xã Tân An
THỜI GIAN: Từ 10:16:00 ngày 17/02/2026 đến 10:56:00 ngày 17/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thoại Sơn
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.
Lịch cúp điện Châu Phú
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.
Lịch cúp điện Phú Tân
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.
Lịch cúp điện Tri Tôn
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.
Lịch cúp điện Tịnh Biên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.
Lịch cúp điện An Phú
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.
