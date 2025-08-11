Choáng váng khi biết đứa con gái mình yêu thương suốt 5 năm qua là con của ai

Trên đời có mẹ chồng như thế này sao? GĐXH - Nhà tôi thì ở Hà Nội, tuy làm dâu được 3 năm chỉ có công việc gì mới về nhưng những gì mẹ chồng làm cho tôi, tôi không nghĩ mình có phước như vậy.

Mất tiền có thể làm lại, thất bại có thể đứng lên, nhưng một ngày phát hiện con không phải là con ruột của mình thì thật sự là một cú sốc lớn.

Tôi kết hôn với vợ tính đến nay đã là 6 năm, nghĩa là 6 năm tôi đã sống trong sự lừa dối.



Khoảng hai tuần trước, tôi đi công tác, cũng may mắn khi đối tác ký hợp đồng sớm nên tôi về sớm hơn dự kiến. Tôi tính tạo bất ngờ cho gia đình, nhưng thật ra chính tôi mới là người bất ngờ.

Tôi mua đồ ăn, mua quà xong rồi tức tốc về nhà. Do nhà tôi nằm trong hẻm nên tôi nói bác tài xế taxi dừng ở đầu hẻm. Khi tôi đi bộ vào thì từ xa vô tình thấy vợ đang kéo tay với một người đàn ông lạ.

Tôi theo dõi, người đàn ông nói rất lớn tiếng nên tôi nghe được: "Bao giờ em mới cho anh gặp con?". Vợ tôi đáp: "Nhỏ tiếng thôi, giờ tôi có gia đình mới rồi. Tôi tưởng anh ở tù ra thì anh sẽ thay đổi, ai ngờ anh vẫn như thế". Người kia đáp: "Xưa anh cờ bạc, đánh đập em, giờ anh đã phải trả giá rồi, anh không còn cờ bạc nữa, giờ chỉ nhớ con, muốn gặp con thôi". Vợ tôi đáp: "Anh không xứng, đừng làm phiền đến hạnh phúc gia đình tôi".

Ban đầu, tôi nghe xong chết lặng. Một lúc sau, tôi vẫn giả vờ như chưa biết gì rồi về nhà. Từ đó, tôi luôn bị ám ảnh bởi những suy nghĩ không thể thoát ra được. Con gái tôi 5 tuổi, vì khi cưới vợ, cô ấy đã mang thai được 1-2 tháng. Lúc đó, tôi cũng có tình cảm với vợ chứ không phải vì cái thai mà cưới. Chỉ là có thai thì việc cưới xin diễn ra nhanh hơn dự kiến thôi.

Ảnh minh hoạ

Tôi quyết định lén đi xét nghiệm ADN. Nhận kết quả xong, tôi muốn ngất đi: "Không phải con ruột" của tôi. Tối hôm đó, tôi gọi vợ xuống nói chuyện thẳng thắn và yêu cầu cô ấy kể hết sự thật.



Vợ tôi kể rằng trước khi quen tôi, cô ấy có quen người đàn ông đó và có xảy ra quan hệ. Do người này cờ bạc, đánh đập vợ tôi nên sau này cô ấy đã chia tay. Sau khi chia tay, vợ tôi mới biết là đã có thai với người này. Lúc này, cô ấy đã quen biết và đang trong quá trình tìm hiểu tôi. Dĩ nhiên, trong lúc vợ và tôi đang là người yêu thì có phát sinh quan hệ, nên tôi hoàn toàn nghĩ đó là con của mình. Về sau, người đàn ông này còn nhắn tin hăm dọa vợ tôi thêm vài lần nữa (kiểu sẽ nói cho tôi biết cái thai đó là của anh ta, dọa tung clip...). Nhưng chưa kịp thực hiện thì hắn đã bị bắt vì tội tổ chức cờ bạc, nên mới xảy ra câu chuyện tôi bắt gặp như trên.

Về vợ tôi, tôi hiểu cô ấy thực sự toàn tâm toàn ý với tôi, không có ý nghĩ gì khác. Nhưng cái gai trong lòng tôi vẫn là: "Sao từ đầu không chia sẻ thật thẳng thắn với nhau?". Đúng là không phải con ruột tôi, nhưng tôi đã nuôi con bé 5 năm, cũng có tình cảm chứ, nhưng vẫn có cái gai trong lòng.

Tôi nên làm thế nào đây? Nếu hỏi tôi có yêu vợ không, dĩ nhiên là có chứ. Như tôi đã nói ở trên, dù có cái thai hay không thì tôi vẫn cưới vợ tôi, chỉ là cái thai thì cưới nhanh hơn dự kiến thôi. Thế nhưng, lúc nào tôi cũng bị cái gai trong lòng mà chưa thể giải tỏa được.