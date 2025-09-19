Vợ đi chơi về còn được chồng bóp chân, chiều chuộng: Sự thật phía sau câu nói của anh chồng gây sốc!
GĐXH - Tôi không tin vào tai mình. Chẳng hiểu sao thằng bạn tôi là đàn ông con trai, vợ nói lại "vâng ạ!".
Bạn tôi, năm nay 29 tuổi, cựu sinh viên Trường Kinh tế, tôi và nó cùng khóa. Nó lấy vợ kém 1 tuổi, nghe đâu quen từ hồi học cấp 2, lên cấp 3 yêu nhau và đến giờ cả hai về chung một nhà.
Bạn tôi giờ đi làm một tháng cũng 40-45 triệu đồng chứ không phải ít, còn vợ nó thì tôi không biết.
Tôi thi thoảng mới sang nhà nó, hôm nay vợ nó về muộn vì đi chơi bóng chuyền (Pickleball), có hôm thì chơi tennis cũng về muộn như hôm nay. Thường hai vợ chồng sẽ chủ động ăn nên nó rủ tôi qua nhà nó chơi, tiện mua gì đó hai thằng ăn.
Vừa mới ăn xong, đang dọn dẹp thì cô vợ về. Thấy vợ về, nó chạy ra hỏi:
- Em đi chơi có mệt không?
- Mệt nhưng vui, anh ăn gì rồi?
- Anh vừa ăn bánh mì với ông Quân (là tôi).
- Thế em tắm rửa xong anh đấm lưng với bóp hộ em cái chân, nay chơi nhiều đau người, ê ẩm quá.
- Vâng ạ!
Ô, tôi không tin vào tai mình nữa. Chẳng hiểu sao thằng bạn tôi là đàn ông con trai, vợ nói lại "vâng ạ!". Chưa hết, cô vợ về cởi giày, cởi tất, đồ đạc vứt lung tung, đi thẳng vào phòng trong để vệ sinh cá nhân, tắm rửa. Bạn tôi liền bỏ tất vào máy giặt, xếp gọn giày dép, để vợt vào một góc, nói chung rất chỉn chu.
Lúc vợ ra ngồi ăn thì nó lại ngồi bóp vai cho vợ. Tôi ngồi đấy thấy hơi vô duyên nên bảo về trước mà hai vợ chồng cứ giữ lại chơi, nói chuyện. Nhưng thấy bạn tôi nào là bóp vai, bóp chân cho vợ rồi lại đi gọt hoa quả nên càng ngại.
Mà tôi nghĩ công việc thằng bạn mình cũng vất vả, lương cao như vậy thì phải vất vả rồi mà sao vẫn bị một đứa công việc nhàn nhã, đi chơi về xong còn yêu cầu chồng phải dọn dẹp, rửa bát, xoa lưng bóp vai cho, thi thoảng lại còn kêu: "Bóp đau thế? Nhẹ nhàng vừa phải thôi".
Trông thương thật sự. Về đến nhà tôi nhắn tin hỏi bạn sao phải như vậy, phục vụ vợ từng li từng tí một như thế. Thì nó nhắn lại bảo: "Ông à, cứ lấy vợ giàu xem". "Vợ giàu thì sao?", "Thì được mua cho cái nhà 16 tỷ, mua cho cái xe 3 tỷ, thi thoảng lại được bố mẹ vợ cho thêm tiền để tiêu".
"Ông đi làm 40-50 triệu một tháng mà phải sợ à?".
"Sợ chứ, 40-50 triệu một tháng, tiêu một tháng khoảng 20 triệu đi, còn lại để ra 20 triệu một tháng, một năm để được khoảng 200 triệu, cả thưởng là 300 triệu. 10 năm để được 3 tỷ. Vậy nhà mua 15-16 tỷ thì tôi làm khoảng 30 năm, thêm quả ô tô nữa thì là 40 năm, là một đời người đấy ông. Có khi một đời chả đủ mua cái nhà với cái xe tôi đang ở đâu, tính nhanh gọn như vậy cho ông hiểu nhé. Thế thôi, mình nhịn tí còn có nhà để ở, có xe để đi ông à. Tôi còn được như vậy chứ người khác thì còn lâu".
Hóa ra lấy vợ giàu là phải như này à mọi người? Mà nghĩ nó nói cũng đúng nhỉ?. Đúng dân kinh tế, chỉ thế là nhanh.
