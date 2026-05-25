Giá iPhone 13 Pro cũ rẻ nhất Việt Nam 9,5 triệu đồng, sở hữu màn 120Hz, xịn ngang iPhone 17 Pro
GĐXH - Giá iPhone 13 Pro là lựa chọn giá rẻ cực ổn nếu bạn muốn mua iPhone cũ chất lượng vẫn có nhiều trang bị đẳng cấp vào năm 2026 như màn 120Hz camera zoom quang học mạnh như iPhone 17 Pro.
Giá iPhone 13 Pro cũ
iPhone 13 Pro - 128GB: 9.560.000 đồng
iPhone 13 Pro - 256GB: 10.590.000 đồng
iPhone 13 Pro - 512GB: 11.290.000 đồng
Đánh giá iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro thấp hơn chiếc iPhone 17e mới ra mắt tới gần một nửa nhưng hơn hẳn về camera, màn hình và yếu hơn chút về chip. Điều này có nghĩa là khách Việt vẫn có thể dùng mọi tính ứng dụng, tính năng mà không thấy khác biệt giữa 2 máy. Khác biệt chỉ xuất hiện nếu bạn chạy các ứng dụng cực nặng như game đồ họa cao, chỉnh sửa, xuất video 4K.
Phone 13 Pro 128GB là phiên bản tiêu chuẩn của dòng Pro. Nó sở hữu màn hình nhỏ 6.1 inch, nhỏ hơn so với iPhone 13 Pro Max (6.7 inch). Ở bên trong, iPhone 13 Pro vẫn sở hữu những tính năng cao cấp như dùng chip Apple A15 Bionic với 5 nhân xử lý đồ họa.
Dù iPhone 14 Pro và 15 Pro mới không dùng tai thỏ, nhưng Dynamic Island không quá tiện dụng và cũng chiếm diện tích khá lớn nên khác biệt không thực sự lớn. Màn hình của iPhone 13 Pro cũng là tấm nền Super Retina XDR - ProMotion có khả năng xử lý hình ảnh ở tốc độ 120Hz mang đến trải nghiệm siêu mượt mà cho người dùng.
Bộ ba camera của iPhone 13 Pro cũng được Apple nâng cấp với cảm biến LiDAR thế hệ thứ 2 hỗ trợ nhiều chế độ chụp khó như chụp chân dung ban đêm, quay video chân dung, lấy nét nhanh hơn trong điều kiện ánh sáng yếu. Nhờ đó iPhone 13 Pro vẫn là chiếc smartphone chụp ảnh cao cấp nhất thị trường hiện nay. Chất lượng ảnh của iPhone 13 Pro có lẽ không cần xem xét quá nhiều. Cùng với đó, camera của iPhone 13 Pro cũng có chế độ Cinematic Video quay xóa phông cực đỉnh.
Có nên mua iPhone 13 Pro cũ thời điểm này?
iPhone 13 Pro tổng kết lại vẫn là một lựa chọn giá rẻ đáng quan tâm vào tháng 5/2026 với phần cứng chất lượng như màn 120Hz, camera 3 mắt với zoom quang học và cảm biến mạnh vẫn trên cơ iPhone không Pro như iPhone 17 hay iPhone 17e mới.
Nhìn chung nếu nhu cầu của bạn là sáng tạo nội dung hoặc chỉ sử dụng cơ bản, iPhone 13 Pro là lựa chọn máy cũ khá ổn và dễ mua tại thời điểm cuối tháng 5/2026.
