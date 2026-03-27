Một người chơi cùng lúc trúng 5 giải đặc biệt của Vietlott

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 27/3/2026 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 27/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, Vietlott thông báo kỳ QSMT ngày 21/03/2026 sản phẩm Max3D Pro có 5 vé trúng giải đặc biệt với tổng trị giá 10.000.000.000 đồng. Được biết khách hàng may mắn đến từ tỉnh Hưng Yên

Theo quy định người trúng thưởng sẽ có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân 10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Vietlott thông báo đã có một người chơi may mắn cùng lúc trúng 5 giải đặc biệt của sản phẩm Max 3D Pro.

Xổ số Vietlott Max 3D Pro là gì?

Max 3D Pro quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. Người tham gia dự thưởng lựa chọn hai bộ 3 số từ 000 đến 999 để tạo thành bộ số tham gia dự thưởng. So sánh bộ số tham gia dự thưởng được in trên vé với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.

Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi hai bộ 3 số cơ bản

Gồm 8 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 bộ số trúng giải, cụ thể như sau:

- Bộ số Giải Đặc biệt: Quay số mở thưởng 02 lần chọn ra 2 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số.

- Bộ số Giải Nhất: Quay số mở thưởng 04 lần chọn ra 4 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số.

- Bộ số Giải Nhì: Quay số mở thưởng 06 lần chọn ra 6 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 chữ số.

- Bộ số Giải Ba: Quay số mở thưởng 08 lần chọn ra 8 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 chữ số.

Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

Giải Đặc biệt Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt theo đúng thứ tự quay 2.000.000.000 Giải phụ Đặc biệt Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400.000.000 Giải Nhất Trùng bất kỳ 2 trong 4 bộ ba số quay thưởng giải Nhất 30.000.000 Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 6 bộ ba số quay thưởng giải Nhì 10.000.000 Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 8 bộ ba số quay thưởng giải Ba 4.000.000 Giải Tư Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1.000.000 Giải Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100.000 Giải Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40.000

- Cơ cấu giải thưởng này áp dụng với vé dự thưởng gồm hai bộ ba số khác nhau. Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai bộ ba số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên cho các hạng giải thưởng từ giải Nhất đến giải Sáu, bằng tổng giá trị giải Đặc biệt và giải phụ Đặc biệt cho hạng giải Đặc biệt/phụ Đặc biệt.

- Trường hợp người tham gia dự thưởng có kết hợp hai bộ ba số tham gia dự thưởng trúng nhiều giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng bằng tổng số giải thưởng.

- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của bộ số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

