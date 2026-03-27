Một người chơi cùng lúc trúng 5 giải đặc biệt của Vietlott

Thứ sáu, 18:59 27/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra khách hàng may mắn trúng 5 giải đặc biệt của sản phẩm Max 3D Pro.

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 27/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trúng Vietlott tiền tỷ

Theo đó, Vietlott thông báo kỳ QSMT ngày 21/03/2026 sản phẩm Max3D Pro có 5 vé trúng giải đặc biệt với tổng trị giá 10.000.000.000 đồng. Được biết khách hàng may mắn đến từ tỉnh Hưng Yên

Theo quy định người trúng thưởng sẽ có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân 10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Vietlott thông báo đã có một người chơi may mắn cùng lúc trúng 5 giải đặc biệt của sản phẩm Max 3D Pro.

Xổ số Vietlott Max 3D Pro là gì?

Max 3D Pro quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. Người tham gia dự thưởng lựa chọn hai bộ 3 số từ 000 đến 999 để tạo thành bộ số tham gia dự thưởng. So sánh bộ số tham gia dự thưởng được in trên vé với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.

Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi hai bộ 3 số cơ bản

Gồm 8 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 bộ số trúng giải, cụ thể như sau:

- Bộ số Giải Đặc biệt: Quay số mở thưởng 02 lần chọn ra 2 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số.

- Bộ số Giải Nhất: Quay số mở thưởng 04 lần chọn ra 4 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số.

- Bộ số Giải Nhì: Quay số mở thưởng 06 lần chọn ra 6 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 chữ số.

- Bộ số Giải Ba: Quay số mở thưởng 08 lần chọn ra 8 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 chữ số.

Người trúng thưởng sẽ nộp 10% tiền thuế theo quy định.

Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

Giải Đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt theo đúng thứ tự quay

2.000.000.000

Giải phụ Đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

400.000.000

Giải Nhất

Trùng bất kỳ 2 trong 4 bộ ba số quay thưởng giải Nhất

30.000.000

Giải Nhì

Trùng bất kỳ 2 trong 6 bộ ba số quay thưởng giải Nhì

10.000.000

Giải Ba

Trùng bất kỳ 2 trong 8 bộ ba số quay thưởng giải Ba

4.000.000

Giải Tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1.000.000

Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100.000

Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40.000

- Cơ cấu giải thưởng này áp dụng với vé dự thưởng gồm hai bộ ba số khác nhau. Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai bộ ba số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên cho các hạng giải thưởng từ giải Nhất đến giải Sáu, bằng tổng giá trị giải Đặc biệt và giải phụ Đặc biệt cho hạng giải Đặc biệt/phụ Đặc biệt.

- Trường hợp người tham gia dự thưởng có kết hợp hai bộ ba số tham gia dự thưởng trúng nhiều giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng bằng tổng số giải thưởng.

- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của bộ số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Đang làm việc nhà, một người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn 'đặc biệt' từ Vietlott

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 114 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ Tây Ninh.

Chọn số theo ngày sinh nhật, một người nhận tin bất ngờ từ Vietlott

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 35 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Biệt thự vài chục tỷ giữa lòng thủ đô ‘đại hạ giá’ cũng khó tìm được khách thuê

GĐXH - Giữa bối cảnh thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận nhu cầu nhà ở tăng mạnh, đặc biệt ở phân khúc căn hộ và nhà trong ngõ, thì một nghịch lý đang diễn ra: hàng loạt biệt thự, liền kề trị giá hàng chục tỷ đồng tại khu vực phía Tây Thủ đô lại rơi vào cảnh bỏ trống, khó bán, khó cho thuê, gây lãng phí lớn.

Giá 13 triệu đồng, nên mua iPhone 14 Pro Max cũ hay iPhone 14 mới?

GĐXH - iPhone 14 đang là chiếc iPhone mới đập hộp thuộc loại rẻ nhất nhì trong khi đó, iPhone 14 Pro Max lại nổi bật với mức giá tương đương nhưng là hàng cũ.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 27/3/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 27/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Cục Hàng không Việt Nam đề xuất tăng giá vé máy bay nội địa hạng phổ thông, từ 1/4/2026

GĐXH - Trước áp lực chi phí nhiên liệu tăng cao do biến động quốc tế đang khiến các hãng hàng không tính toán điều chỉnh giá và đề xuất cơ chế phụ thu nhiên liệu trong thời gian tới.

Rộn ràng mùa dâu tằm chín khiến bao người xao động ở vùng ngoại thành Hà Nội

GĐXH - Những ngày cuối tháng ba, trên khắp những nhà vườn ở xã Hát Môn (Hiệp Thuận cũ, Hà Nội), người dân đang trong không khí thu hoạch mùa dâu mới tất bật, nhộn nhịp.

Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay (27/3): Đồng bạc xanh chững nhịp, 'chợ đen' vẫn neo cao

GĐXH - Ngày 27/3, tỷ giá USD/VND có xu hướng điều chỉnh nhẹ khi cả thị trường trong nước và quốc tế đều ghi nhận trạng thái “chững lại” sau những phiên biến động mạnh.

Công viên Giải trí BRIGHTPARK Ninh Bình: Hoàn thiện dịch vụ và gia tăng các trải nghiệm

Theo xu hướng nhu cầu vui chơi đang chuyển dịch từ "giải trí đơn thuần" sang "trải nghiệm đa giá trị", Công viên Giải trí BRIGHTPARK Ninh Bình tiếp tục hoàn thiện hệ dịch vụ và gia tăng thêm nhiều trải nghiệm dành cho học sinh, sinh viên, với các chương trình ngoại khóa bổ ích, kết hợp hài hòa giữa vui chơi, vận động và phát triển kỹ năng sống.

Hà Nội: Giá nhà mặt phố tại phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương tăng nhiệt tháng 3/2026

GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 3 xã, phường mới: Sơn Tây, Tùng Thiện và Đoài Phương được hình thành từ thị xã Sơn Tây cũ cũng thiết lập mặt bằng giá mới.

Thực tế xe ga 150cc giá 59 triệu đồng của Honda có ABS và TCS như SH, rẻ hơn SH Mode, cạnh tranh Air Blade

GĐXH - Xe ga 150cc lập tức thu hút sự chú ý của công chúng khi sở hữu trang bị an toàn như Honda SH, trong khi giá bán lại khá rẻ.

Giá vàng hôm nay 27/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng giảm ra sao?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tiếp tục lùi sâu rời mốc 170 triệu đồng/lượng, rồi tăng trở lại.

Giá vàng hôm nay 27/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng giảm ra sao?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tiếp tục lùi sâu rời mốc 170 triệu đồng/lượng, rồi tăng trở lại.

Hatchback giá 250 triệu đồng của Honda trang bị thực dụng, nội thất tiện nghi, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 khiến chị em mê mẩn

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 27/3/2026

Giá xăng dầu tiếp tục giảm sâu, mặt hàng xăng giảm gần 6.000 đồng/lít

Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay (27/3): Đồng bạc xanh chững nhịp, 'chợ đen' vẫn neo cao

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

