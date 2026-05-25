Tỷ giá USD hôm nay 25/5: Đồng Đô la Mỹ cầm chừng
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 25/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới
Thị trường tiền tệ thế giới hôm nay 25/5, ghi nhận nhiều diễn biến mới. Mặc dù chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF vẫn ở mức 99,24 điểm. Tuy nhiên sức mạnh của đồng Đô la Mỹ trên thị trường tiền tệ quốc tế lại cho thấy dấu hiệu cầm chừng, xu hướng biến động giằng co sau nhịp tăng trước đó.
Tỷ giá USD so với 6 đồng tiền chủ chốt đều đang đồng loạt giảm, cụ thể tỷ giá đồng Đô la Mỹ so với đồng EURO đang ở mức 0,8590 EUR/USD, giảm 0,33%; tỷ giá đồng USD so với đồng Bảng Anh giảm 0,37%, duy trì ở mức 0,7418 GBP/USD; tỷ giá USD so với đồng Yen Nhật hiện đang duy trì ở mức 158,90 JPY/USD, giảm 0,19%; trong khi đó tỷ giá đồng Nhân dân tệ đang duy trì ở mức 6,7948 CNY/USD, giảm 0,12%.
Những diễn biến địa chính trị mới nhất tiếp tục tạo sức ép lớn lên thị trường tài chính toàn cầu. Trước đó, tâm lý nhà đầu tư phần nào được cải thiện khi xuất hiện thông tin Mỹ và Iran đạt một số bước tiến trong các cuộc tiếp xúc thông qua vai trò trung gian của Pakistan. Kỳ vọng căng thẳng có thể hạ nhiệt đã khiến đồng USD, tài sản trú ẩn an toàn chịu áp lực giảm trong ngắn hạn, đồng thời kéo giá dầu lao dốc.
Tuy nhiên, sự thận trọng nhanh chóng quay trở lại khi các báo cáo mới cho thấy hai bên vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận chính thức nào. Nhiều vấn đề then chốt, bao gồm chương trình làm giàu uranium của Iran và quyền kiểm soát eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, khiến rủi ro địa chính trị tiếp tục phủ bóng lên các thị trường toàn cầu.
Tỷ giá ngoại tệ trong nước
Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 25/5, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đã tăng 2 đồng so với phiên cuối tuần trước, duy trì ở mức 25.136 đồng/USD.
Tại Cục Quản lý ngoại hối hiện, tỷ giá tham khảo đang ghi nhận ở mức 24.928 – 26.340 đồng/USD.
Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động. Biên độ dao động ±5%, tỷ giá trần hôm nay ở mức 26.393 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.879 VND/USD.
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 25/5/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 25/5/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 25/5/2026 được cập nhật như sau:
Ở khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD vẫn duy trì ở ngưỡng cao. Cụ thể, Vietcombank đang niêm yết giá mua và bán ra ở vùng 26,132 - 26,392 đồng/USD, tăng 2 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó. Tại VietinBank, giá USD cũng có sự điều chỉnh tăng nhẹ, cụ thể giá mua vào và bán ra hiện giữ mức 26.161 đồng/USD - 26.392 đồng/USD, trong khi giá mua vào và bán ra phiên chiều qua vẫn duy trì ở vùng 25.995 đồng/USD - 26.390 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh đang mức 26,162 - 26,392 đồng/USD mua vào và bán ra, tăng 152 đồng chiều mua vào và tăng 2 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.
Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 25/05/2026, khảo sát lúc 10h36 phút đang giữ nguyên giá bán cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá Đô la Mỹ hiện đang được mua vào là 26.350 và bán ra là 26.440 đồng/USD.
Tỷ giá EUR hôm nay 25/5, tại nhiều ngân hàng có sự điều chỉnh tăng mạnh. Tỷ giá EUR, tại Vietcombank giá EUR tăng 62 đồng chiều mua và tăng 66 đồng so với chiều bán so với phiên trước đó, giá đang niêm yết ở mức 29,911.79 - 31,488.61 đồng/EUR. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR đã tăng lên mức 30.177 - 31.537 đồng/EUR mua vào và bán ra (trong khi giá mua vào và bán ra chiều qua vẫn ở vùng 29.720 - 31.440 đồng/EUR); còn BIDV hiện đang mua vào và bán ra ở mức 30,258 - 31,548 đồng/EUR, tăng 189 đồng chiều mua và giảm 21 đồng chiều bán.
Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 25/05/2026, khảo sát lúc 10h36 phút đang giữ nguyên giá bán cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 30.433 và bán ra là 30.543 đồng/EUR.
Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank có sự điều chỉnh giảm nhẹ so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 160.22 - 170.39 đồng/JPY, giảm 45 đồng chiều mua và giảm 49 đồng chiều bán so với giá bán chiều qua (160.67 - 170.88 đồng/JPY); VietinBank tăng lên mức 161,45 - 170,95 đồng/JPY trong khi giá mua vào, bán ra chiều qua đang niêm yết ở vùng 160,04 - 171,54 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yen vẫn giao dịch quanh mức 161.91 - 171.03 đồng/JPY, tăng 83 đồng chiều mua vào và tăng 7 đồng so với chiều bán ra.
Xe máy điện giá 32,8 triệu đồng thiết kế thể thao, đi 146 km/lần sạc, tăng tốc siêu nhanh, công nghệ thông minh như ô tô, rẻ ngang VisionGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với màn hình TFT chạy Android, tốc độ tối đa 90 km/h, quãng đường tới 146 km/lần sạc và hàng loạt công nghệ thông minh như ô tô.
Giá bạc hôm nay 25/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bao nhiêu?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 25/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng trở lại, chạm ngưỡng 80 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 25/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn bật tăng 500 nghìn đồng/lượng.
Giá iPhone 13 Pro cũ rẻ nhất Việt Nam 9,5 triệu đồng, sở hữu màn 120Hz, xịn ngang iPhone 17 ProGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 13 Pro là lựa chọn giá rẻ cực ổn nếu bạn muốn mua iPhone cũ chất lượng vẫn có nhiều trang bị đẳng cấp vào năm 2026 như màn 120Hz camera zoom quang học mạnh như iPhone 17 Pro.
Xe ga 125cc giá 32,5 triệu đồng đẹp cổ điển, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ như Vision khiến chị em mê mẩnGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc của Yamaha vừa chính thức ra mắt đã khiến dân tình ‘dậy sóng’ vì mức giá hấp dẫn, thiết kế đẹp mắt hơn cả Honda Vision và SH Mode.
Chi tiết Honda CR-V 'bản đặc biệt' giá 534 triệu đồng nâng cấp công nghệ, lái thông minh, xứng danh SUV hạng C rẻ, xịn nhất thị trườngGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Honda CR-V ‘bản đặc biệt’ gây chú ý khi sở hữu loạt tiện nghi hiện đại, đủ sức cạnh tranh với Mazda CX-5 trong phân khúc SUV cỡ C, trong khi giá bán chỉ từ khoảng 534 triệu đồng.
Tỷ giá USD hôm nay 24/5: Động thái mới của đồng Đô la Mỹ trên thị trường tiền tệ thế giớiGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 24/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Xe máy điện giá 28,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thanh lịch, pin rời LFP, đi 120 km/lần sạc, có TCS, GPS như xe ga cao cấp, rẻ hơn VisionGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện ấn tượng với pin LFP tháo rời, quãng đường tới 120 km/lần sạc, tốc độ 49 km/h cùng nhiều công nghệ hiện đại với giá thành rẻ.
Giá bạc hôm nay 24/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm tiếp?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 24/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục duy trì quanh vùng 78 triệu đồng/kg.
Xe ga 125cc giá 40 triệu đồng thiết kế thanh lịch, trang bị ngang SH Mode, rẻ chỉ nhỉnh hơn Vision dành riêng cho chị emGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 125cc có vóc đáng nhỏ nhắn, thiết kế ‘nét’ hơn Honda Vision, động cơ dung tích 125cc như SH Mode.
Xe ga 125cc hybrid bán ở Việt Nam giá từ 30,4 triệu đồng, siêu tiết kiệm xăng, rất đáng mua hiện nayGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 125cc hybrid kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện đang dần xuất hiện tại Việt Nam hướng đến mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải trong đô thị.