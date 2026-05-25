Tỷ giá USD hôm nay 25/5: Đồng Đô la Mỹ cầm chừng

Thị trường tiền tệ thế giới hôm nay 25/5, ghi nhận nhiều diễn biến mới. Mặc dù chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF vẫn ở mức 99,24 điểm. Tuy nhiên sức mạnh của đồng Đô la Mỹ trên thị trường tiền tệ quốc tế lại cho thấy dấu hiệu cầm chừng, xu hướng biến động giằng co sau nhịp tăng trước đó.

Tỷ giá USD so với 6 đồng tiền chủ chốt đều đang đồng loạt giảm, cụ thể tỷ giá đồng Đô la Mỹ so với đồng EURO đang ở mức 0,8590 EUR/USD, giảm 0,33%; tỷ giá đồng USD so với đồng Bảng Anh giảm 0,37%, duy trì ở mức 0,7418 GBP/USD; tỷ giá USD so với đồng Yen Nhật hiện đang duy trì ở mức 158,90 JPY/USD, giảm 0,19%; trong khi đó tỷ giá đồng Nhân dân tệ đang duy trì ở mức 6,7948 CNY/USD, giảm 0,12%.

Những diễn biến địa chính trị mới nhất tiếp tục tạo sức ép lớn lên thị trường tài chính toàn cầu. Trước đó, tâm lý nhà đầu tư phần nào được cải thiện khi xuất hiện thông tin Mỹ và Iran đạt một số bước tiến trong các cuộc tiếp xúc thông qua vai trò trung gian của Pakistan. Kỳ vọng căng thẳng có thể hạ nhiệt đã khiến đồng USD, tài sản trú ẩn an toàn chịu áp lực giảm trong ngắn hạn, đồng thời kéo giá dầu lao dốc.

Tuy nhiên, sự thận trọng nhanh chóng quay trở lại khi các báo cáo mới cho thấy hai bên vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận chính thức nào. Nhiều vấn đề then chốt, bao gồm chương trình làm giàu uranium của Iran và quyền kiểm soát eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, khiến rủi ro địa chính trị tiếp tục phủ bóng lên các thị trường toàn cầu.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 25/5, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đã tăng 2 đồng so với phiên cuối tuần trước, duy trì ở mức 25.136 đồng/USD.

Tại Cục Quản lý ngoại hối hiện, tỷ giá tham khảo đang ghi nhận ở mức 24.928 – 26.340 đồng/USD.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động. Biên độ dao động ±5%, tỷ giá trần hôm nay ở mức 26.393 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.879 VND/USD.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Ở khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD vẫn duy trì ở ngưỡng cao. Cụ thể, Vietcombank đang niêm yết giá mua và bán ra ở vùng 26,132 - 26,392 đồng/USD, tăng 2 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó. Tại VietinBank, giá USD cũng có sự điều chỉnh tăng nhẹ, cụ thể giá mua vào và bán ra hiện giữ mức 26.161 đồng/USD - 26.392 đồng/USD, trong khi giá mua vào và bán ra phiên chiều qua vẫn duy trì ở vùng 25.995 đồng/USD - 26.390 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh đang mức 26,162 - 26,392 đồng/USD mua vào và bán ra, tăng 152 đồng chiều mua vào và tăng 2 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 25/05/2026, khảo sát lúc 10h36 phút đang giữ nguyên giá bán cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá Đô la Mỹ hiện đang được mua vào là 26.350 và bán ra là 26.440 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 25/5, tại nhiều ngân hàng có sự điều chỉnh tăng mạnh. Tỷ giá EUR, tại Vietcombank giá EUR tăng 62 đồng chiều mua và tăng 66 đồng so với chiều bán so với phiên trước đó, giá đang niêm yết ở mức 29,911.79 - 31,488.61 đồng/EUR. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR đã tăng lên mức 30.177 - 31.537 đồng/EUR mua vào và bán ra (trong khi giá mua vào và bán ra chiều qua vẫn ở vùng 29.720 - 31.440 đồng/EUR); còn BIDV hiện đang mua vào và bán ra ở mức 30,258 - 31,548 đồng/EUR, tăng 189 đồng chiều mua và giảm 21 đồng chiều bán.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 25/05/2026, khảo sát lúc 10h36 phút đang giữ nguyên giá bán cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 30.433 và bán ra là 30.543 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank có sự điều chỉnh giảm nhẹ so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 160.22 - 170.39 đồng/JPY, giảm 45 đồng chiều mua và giảm 49 đồng chiều bán so với giá bán chiều qua (160.67 - 170.88 đồng/JPY); VietinBank tăng lên mức 161,45 - 170,95 đồng/JPY trong khi giá mua vào, bán ra chiều qua đang niêm yết ở vùng 160,04 - 171,54 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yen vẫn giao dịch quanh mức 161.91 - 171.03 đồng/JPY, tăng 83 đồng chiều mua vào và tăng 7 đồng so với chiều bán ra.

