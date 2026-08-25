Tin sao 25/8: Tuấn Hưng 'tan chảy' trước con gái, Diệp Lâm Anh rạng rỡ bên ngàn bông hoa
GĐXH - Ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ cảm xúc hồi hộp và "tan chảy" khi thấy con gái, trong khi Diệp Lâm Anh rạng rỡ bên hàng ngàn bông hoa hồng đua nở khoe sắc sau sinh nhật.
Đi bộ 'Cùng Việt Nam tiến bước 2026' hướng tới Kỷ lục Guiness thế giớiXem - nghe - đọc -
GĐXH - Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 do Báo Nhân dân và Bộ Công an phối hợp tổ chức sẽ diễn ra trên toàn quốc vào 2 ngày 29 - 30/8. Ban tổ chức đặt mục tiêu đạt 10 tỷ bước chân nhằm xác lập Kỷ lục Guiness thế giới.
Diễn viên phim ‘phía trước là bầu trời’ bị khởi tố là ai?Giải trí -
GĐXH - Ngày 25/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Kiều Thị Thanh (SN 1981, diễn viên Kiều Thanh) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Hai dòng tâm sự gây chú ý của diễn viên Mã Trung trước khi qua đờiGiải trí -
GĐXH - Diễn viên Mã Trung qua đời ở tuổi 73, để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ với bạn bè, đồng nghiệp. Hai dòng tâm sự của ông trước khi ra đi khiến nhiều người xúc động.
Phương (Lưu Ly) chia tay Khánh (Long Vũ) để đi du họcXem - nghe - đọc -
GĐXH - Khánh mong rằng khi Phương du học trở về, anh sẽ trở thành một người tốt hơn để xứng đáng với bạn gái.
Diễn viên Thu Trang lần đầu xuất hiện sau tai nạn khâu hơn 20 mũi trên mặtGiải trí -
GĐXH - Chiều 24/8, buổi công chiếu và giao lưu bộ phim điện ảnh Quý tử vượt giàu đã diễn ra tại TP.HCM với sự tham dự của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cùng dàn diễn viên Tiến Luật, Thu Trang... Đây cũng là lần đầu tiên Thu Trang xuất hiện công khai trước truyền thông và báo giới sau sự cố tai nạn khiến cô phải khâu hơn 20 mũi ở vùng mặt.
Phản ứng bất ngờ của Vân Dung khi phát hiện con trai yêu sớmGiải trí -
GĐXH - Nghệ sĩ Vân Dung thu hút sự quan tâm từ khán giả khi có phản ứng hài hước trước việc con trai Long Vũ yêu sớm trong phim "Mùa hè năm ấy".
Khen Nghiệm hết lời, Phù Sa bị bà ngoại chỉnh đốnXem - nghe - đọc -
GĐXH - Phù Sa hết lời khen ngợi Nghiệm là người làm nhiều việc tốt, tuy nhiên bà Tư Mót thấy cháu gái hơi lố nên đã thẳng thắn góp ý.
Trao 82 phần quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Công tác xã hội Phú YênGiải trí -
GĐXH - Thí sinh Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 ghi dấu ấn đáng nhớ khi trao 82 phần quà, thăm hỏi người yếu thế tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Công tác xã hội Phú Yên.
Em chồng Ngô Thanh Vân gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Đăng Trần - em chồng Ngô Thanh Vân đang là cái tên gây chú ý của khán giả nhờ vẻ ngoài phong trần, đầu đinh, ánh mắt sắc lạnh.
'Bống' Hồng Nhung ở PhápGiải trí -
GĐXH - 'Bống' Hồng Nhung mới đây có chuyến du lịch Pháp cùng 2 con. Nữ diva nhạc Việt tận hưởng cuộc sống thong thả tại đây.