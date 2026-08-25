Tin sao 25/8: Tuấn Hưng 'tan chảy' trước con gái, Diệp Lâm Anh rạng rỡ bên ngàn bông hoa

Diệp Lâm Anh chia sẻ rằng, sau một năm không tổ chức sinh nhật, cô bất ngờ khi được bạn trai dành tặng một món quà đặc biệt và tạo bất ngờ lớn cho mình đó là "Ước được một đóa hoa, bạn tặng cả vườn hồng".