Tin sao 25/8: Tuấn Hưng 'tan chảy' trước con gái, Diệp Lâm Anh rạng rỡ bên ngàn bông hoa

Thứ ba, 19:04 25/08/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ cảm xúc hồi hộp và "tan chảy" khi thấy con gái, trong khi Diệp Lâm Anh rạng rỡ bên hàng ngàn bông hoa hồng đua nở khoe sắc sau sinh nhật.

Tuấn Hưng tan chảy trước con gái , Diệp Lâm Anh rạng rỡ bên hoa hồng - Ảnh 1.

Diệp Lâm Anh gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới xinh tươi bên "rừng" hoa hồng đua nhau nở rộ, khoe sắc bên người đẹp.

Tuấn Hưng tan chảy trước con gái , Diệp Lâm Anh rạng rỡ bên hoa hồng - Ảnh 2.

Diệp Lâm Anh chia sẻ rằng, sau một năm không tổ chức sinh nhật, cô bất ngờ khi được bạn trai dành tặng một món quà đặc biệt và tạo bất ngờ lớn cho mình đó là "Ước được một đóa hoa, bạn tặng cả vườn hồng".

Tuấn Hưng tan chảy trước con gái , Diệp Lâm Anh rạng rỡ bên hoa hồng - Ảnh 3.

Cặp vợ chồng nghệ sĩ Nguyệt Hằng - Tuấn Anh chia sẻ hình ảnh hạnh phúc viên mãn bên con cháu. Đại gia đình cùng chung khung hình trong niềm vui rạng rỡ.

Tuấn Hưng tan chảy trước con gái , Diệp Lâm Anh rạng rỡ bên hoa hồng - Ảnh 4.

Sau bao thăng trầm, cặp nghệ sĩ cùng chiêm nghiệm về hôn nhân và gia đình: "Hạnh phúc trọn vẹn khi có bạn đồng hành - chẳng mong gì cao xa, chỉ mong sớm tối luôn có nhau, bình yên nắm tay nhau đi đến tận cùng mai sau".

Tuấn Hưng tan chảy trước con gái , Diệp Lâm Anh rạng rỡ bên hoa hồng - Ảnh 5.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Minh Tuyết chia sẻ hình ảnh chụp cùng mẹ và hai chị em trong một buổi gặp gỡ. Trong ảnh, mẹ của Minh Tuyết đứng ở vị trí trung tâm. Cẩm Ly và Hà Phương cũng gây chú ý với vẻ ngoài tươi tắn, tạo nên một khung hình gia đình ấm áp.

Tuấn Hưng tan chảy trước con gái , Diệp Lâm Anh rạng rỡ bên hoa hồng - Ảnh 6.

Ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào cùng cảm xúc "tan chảy" khi chờ đón con gái. "Cả nhà đợi mỗi mình em cho tới khi bước xuống thì… Bố tan chảy luôn", nam ca sĩ viết trên trang cá nhân.

Tuấn Hưng tan chảy trước con gái , Diệp Lâm Anh rạng rỡ bên hoa hồng - Ảnh 7.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ hình ảnh xinh tươi, tự tin trước khi bước vào sự kiện Talent Audition (Sơ loại tài năng) trong khuôn khổ Miss World 2026. 

(Ảnh: FB nhân vật)

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